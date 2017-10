Zwemmer Marrit Steenbergen krijgt een jaar om te resetten

Het grootste Nederlandse zwemtalent, Marrit Steenbergen (17), werd de voorbije jaren van vele adviezen voorzien. Haar zakelijk begeleider, Dille Rikkert van House of Sports, had haar in de zomer van Rio 2016 al van het Regionaal Trainingscentrum in Drachten naar het Nationaal Trainingscentrum in Eindhoven willen zien verhuizen. In Friesland zeiden ze deze zomer tegen de Europees jeugdkampioen: blijf nog een jaartje, maak je school af.



De Friezin besliste anders en verhuisde in september.