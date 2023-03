Zwemmer Kamminga snapt én betreurt rustpauze rivaal Peaty: ‘Het liefst race ik tegen al mijn tegenstanders’

Arno Kamminga koestert de concurrentie van olympisch kampioen Adam Peaty. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Dat zijn olympische rivaal Adam Peaty voorlopig geen wedstrijden zwemt, is voor Arno Kamminga (27) geen opluchting. Maar het is ook geen verrassing. De Nederlandse schoolslagspecialist hoorde zwemmers vaker klagen de afgelopen weken: ‘Mensen die medailles haalden op de Olympische Spelen en nu zeggen: of ik nou win of verlies, het doet me allebei niks.’

De Brit Peaty, drievoudig olympisch zwemkampioen schoolslag, meldde via sociale media dat hij met mentale problemen kampt. ‘Ik ben moe, ben mezelf niet en ik geniet niet meer van de sport zoals ik dat het afgelopen decennium heb gedaan’, schrijft hij. En: ‘Heel weinig mensen begrijpen wat winnen en succes doen met de geestelijke gezondheid van een individu.’

Kamminga begrijpt de mededeling, vertelt hij met een mondkapje op. De gezichtsbescherming draagt hij voor zijn veiligheid. De zwemmer staat bekend als gedisciplineerd, als iemand die zijn wereld klein maakt om alles in het teken van zijn sportieve doel te stellen. Maar dat vraagt ook wat van een mens, weet hij. Na het nieuws over Peaty stelt hij: ‘Ik ben vooral heel blij met de keuzes die ik heb gemaakt.’

Ook Kamminga besloot vorig jaar na een kwakkelzomer het zwemmen langere tijd op een lager pitje te zetten. Een periode het bad uit, even de tijd nemen. ‘Mijn lichaam zei: het is even klaar.’

Vermoeid na loodzwaar seizoen

Kamminga voelde zich fysiek en geestelijk vermoeid na een loodzwaar seizoen. Dat kwam mede door een coronabesmetting, maar was vooral ‘een mengelmoes van heel veel dingen’. Het post-olympische jaar was ook drukker dan gewoonlijk, met een overvolle wedstrijdkalender. Door eerdere coronabeperkingen moesten toernooien, die eerder waren uitgesteld, worden ingehaald.

Ook Kamminga merkte wat succes doet. Bij de Spelen van Tokio, waar hij zilver behaalde op de 100 en 200 meter schoolslag, was hij de eerste Nederlandse man in zeventien jaar die een olympische zwemmedaille behaalde. In juni vorig jaar werd hij tweede op de 100 meter op de WK langebaan. Maar sinds de Spelen voelde hij zich onafgebroken moe. Het contrast met de jaren voor dat succes was groot. In zijn geval leefde hij naar eigen zeggen als een kluizenaar in de anderhalf jaar voor de Spelen van Tokio. De keren dat hij familie en vrienden zag, waren op één hand te tellen.

‘Dan win je in één keer twee medailles, kom je thuis en ga je niet terug naar de situatie zoals die voor covid was, nee, je slaat zelfs door. Van helemaal niks naar iedereen die wat van je wil.’ In Tokio werden geen handjes geschud, ging zijn mondkapje alleen af om te slapen, deed iedereen ‘spastisch’ over hygiëne en afstand bewaken uit angst voor een coronabesmetting, vertelt hij. Om vervolgens te landen op Schiphol en naar Scheveningen te worden gereden voor een huldiging. ‘Waar wildvreemden je gingen omhelzen. Een heel gekke wereld.’

Geweldig, vond hij. Maar het contrast was groot. ‘Daar kon niemand zich op voorbereiden.’ De pauze van Kamminga duurde zo’n zes maanden, waarin hij eerst helemaal niet trainde, daarna af en toe het bad in ging en uiteindelijk merkte dat hij weer gretig werd.

Net te veel doorgegaan

Bewust besloot hij niet te snel te beginnen met trainen, om te voorkomen dat hij later teruggeworpen zou worden. Door het uitstellen van de vorige Spelen met een jaar zit er slechts drie jaar tussen Tokio en de Spelen van Parijs, volgend jaar zomer. De aanloop is korter. ‘Als je er later nog een keer uit moet, wordt het echt lastig. Dat is nu wel wat ik bij anderen zie. Die zijn net te veel doorgegaan het afgelopen jaar. Ja, dan zit je toch in een meer vervelende situatie dan dat ik zat.’

De Brit Peaty geeft in zijn bericht op sociale media aan wel door te gaan met trainen, maar niet mee te doen aan de Britse zwemkampioenschappen, later deze maand. Hij heeft zijn vizier op Parijs. In het ideale geval heeft een zwemmer ruim een half jaar nodig om een sterke basis te creëren en vervolgens nog wat tijd om te ‘finetunen’, zegt Kamminga. Maar dit betreft Peaty. ‘Hij heeft gewoon een rapportcijfer elf op zijn carrière. Deze man is gewoon ultiem goed in de schoolslag.’

Wat Kamminga betreft: sinds februari is hij weer volledig belastbaar. Inmiddels zit hij rond het niveau dat hij had tijdens zijn voorbereiding op de Spelen. Sommige dagen gaat hij harder, andere dagen net wat langzamer. ‘Het is dus wat minder stabiel, maar over het algemeen gaat de lijn mooi omhoog.’ Zijn doel dit jaar is de WK langebaan, in juli in Japan.

Of Peaty er dan weer bij is, is onduidelijk. Dat de Brit voorlopig even niet naast hem in het bad verschijnt en een achterstand oploopt, ziet Kamminga niet als voordeel. Hij vindt het vooral jammer, al hield Peaty hem in Tokio af van goud op de 100 meter schoolslag. ‘Het liefst race ik tegen al mijn tegenstanders, waarbij iedereen een perfecte voorbereiding heeft gehad. Alleen dan weet je zeker dat je de aller-, allerbeste bent, vindt hij. ‘Ik wil gewoon fair winnen.’