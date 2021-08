Zwemmer Ferry Weertman onttroond op de 10 kilometer in Tokio

Ferry Weertman na afloop van de 10 kilometer in Tokio. Beeld Pro Shots / George Deswijzen

Wellbrock deed na de start iets dat als kamikaze werd gezien. Vroeg aangaan in de hitte, met water dat de kerntemperatuur van het lichaam verhoogt, het werd door Weertmans coach Thijs Hagelstein als ‘harakiri’ betiteld. Bij boei 1, Weertman zag het al uit de verte, lag de Duitse baanzwemmer die in 2019 wereldkampioen werd al los van het peloton. ‘Ik dacht: met een groep zwemmen we wel weer naar Florian toe.’

Bij die groep aanklampers, die nooit echt de aansluiting met de koploper vond, zat Weertman niet. Halverwege was hij, verrast door het scenario van de Duitsers, definitief geklopt. Wellbrock hield zijn achtervolgers op afstand en zette in de laatste van zeven ronden echt aan. Hij sloeg na ronde 6 het drinkmoment bij de ponton over en beleefde vervolgens, gedehydreerd, een ‘verschrikkelijke ronde’. Het was niet aan zijn stijl te zien: hij liep uit en uit en finishte met 25 seconden voorsprong op de Hongaar Rasovszky. Het brons was voor de Italiaan Greg Paltrinieri.

Wellbrock, die vijf minuten lang op het blauwe tapijt moest liggen om bij te komen, was de terechte kampioen, oordeelde een ieder aan de kant. Coach Hagelstein: ‘Wellbrock was de beste.’ Weertman: ‘Florian was hier onverslaanbaar.’

De nuchtere Nederlander, op bijna drie minuten (2.57,1) gezwommen door Wellbrock, stond na afloop met de tranen in de ogen de media te woord. Het ergste van de dag was dat hij niet had meegedaan om de prijzen. ‘Ik was in vorm. Ik was goed voorbereid. Alles eraan gedaan om hier goed te zijn. Maar niet kunnen meedoen’, aldus de marathonzwemmer uit Naarden.

Verrast door tactiek

Hij en zijn coach gaf zonder mankeren toe dat de tactiek van Wellbrock hen volkomen verrast had. Niemand zou dat durven, vroeg aangaan, wist iedereen na de vrouwenrace waarin een durfal als de Duitse Leonie Beck laat in de race werd afgestraft voor haar initiatiefrijke zwemmen. Wellbrock, een pupil van dezelfde coach (Bernd Berkhahn), waagde het wel. Hij wilde niet in een sprint belanden.

Hagelstein: ‘In Rio hebben we destijds een vroege uitloper gehad, de Australiër Poort. Daarna is deze tactiek nooit meer toegepast. Tot vandaag door Wellbrock.’

Vijf jaar rekenden Weertman en Hagelstein op een pelotonrace, waarbij de laatste 500 meter beslissend zou zijn. Dat recept beheerst Weertman het best. Hij schuilt dan in de buik van de groep en zwemt moeiteloos mee. Donderdag was dat allemaal anders. Wellbrock trok met een ongeëvenaarde inspanning van 1 uur en 48 minuten de hele groep uit elkaar. Het was spartelen in de achtervolging.

De troonsafstand had Weertman, tussen 2014 en 2018 de heerser in het openwater, meer pijn gedaan dan hij aan de oever van de Baai van Tokio wilde toegeven. Velen vermoeden vooraf dat hij na de race zijn afscheid zou aankondigen. Dat deed de ex-kampioen niet. Op deze manier je laatste race beleven, hij zal er van gruwen.

Coach Hagelstein zei dat de mogelijkheid bestaat dat zijn nu 29-jarige pupil doorgaat met topzwemmen om met een beter, mogelijk triomfantelijk gevoel zijn gelauwerde loopbaan af te sluiten. Parijs 2024 lijkt ver. Fukuoka 2022 (WK) en Rome 2022 (EK) kunnen aan dat gevoel een podium geven.