‘Zwemgeneraal’ Marius van Zeijts is doof voor alle kritiek en stelt zich weer kandidaat

Een terugkeer van Van Zeijts zal volgens de KNZB op internationaal vlak grote gevolgen hebben voor Nederland. In het rapport-Olfers wordt Van Zeijts verweten dat hij als voorzitter ‘in strijd heeft gehandeld met bestuursbesluiten en dat hij fatsoensnormen heeft overtreden door zijn pogingen een internationale kandidatuur te dwarsbomen.’

Als toenmalige voorzitter probeerde Van Zeijts, tevergeefs, de herbenoeming van Erik van Heijningen in het bestuur van wereldzwembond Fina te voorkomen. Erevoorzitter Van Heijningen van de KNZB – die al langer op voet van oorlog leeft met zijn opvolger – diende hierop een officiële klacht in tegen Van Zeijts. Na de conclusies van het rapport-Olfers zegde het KNZB-bestuur begin dit jaar het vertrouwen op in zijn voorzitter.

De zwembond maakte de bevindingen van Olfers vorige week openbaar nadat met verbijstering was kennisgenomen van de opmerkelijke kandidaatstelling van de oud-preses. In een reactie liet Van Zeijts donderdag weten dat hij zichzelf ‘niet actief heeft gekandideerd’. ‘Ik ben voorgedragen door een aantal verenigingen. En als verenigingen behoefte hebben aan een verbinder die er echt voor de clubs én voor de sporters is, ben ik bereid om te dienen’, zegt de generaal buiten dienst van de Koninklijke Landmacht. Saillant genoeg stuurde hij vorige week daags na een afscheidsdiner met het KNZB-bestuur zijn brief met zijn cv naar de zwembond.

Van Zeijts wilde niet ingaan op de harde conclusies van het rapport-Olfers. Hij ziet er ook geen probleem in om na alles wat er is gebeurd weer de voorzittershamer ter hand te nemen. ‘Hoe vaak zie je in de landelijke politiek niet dat een minister opstapt en even later terugkeert?’

Erelid van de KNZB, Cees-Rein van den Hoogenband, is ontstemd over de handelwijze van Van Zeijts. Van den Hoogenband was in 2017 nota bene één van de mensen die Van Zeijts naar voren schoven als nieuwe voorzitter. ‘Wat bezielt die man met deze kamikazeactie? Hij heeft de afgelopen jaren een spoor van vernieling aangericht, zowel nationaal als internationaal. Als Van Zeijts weer voorzitter wordt, vrees ik voor het aanzien van Nederland in de internationale zwemwereld’, aldus Van den Hoogenband. ‘Dit valt niet uit te leggen.’

Tijdens de algemene ledenvergadering zaterdag hebben leden van de KNZB de keuze tussen de door het bestuur voorgedragen kandidaat Hayke Veldman (52) en Marius van Zeijts (63).