Zwemcoach Faber: ‘Covid beïnvloedt nog steeds de sport, dat is een feit’

Het heerst in het zwembad in Boedapest. Op de wereldkampioenschappen zwemmen haakt de ene na de andere zwemmer ziek af. Wat zegt dat over de aankomende sportzomer? Corona is in ieder geval nog niet voorbij, zegt bondscoach zwemmen Mark Faber.

Arno Kamminga liet donderdag een kans op de wereldtitel op de 200 meter schoolslag schieten. Wat is er met hem aan de hand?

‘We hebben hem vanochtend door de medische molen gehaald, maar we weten het nog niet precies. Het is in elk geval geen corona, dat is nu wel duidelijk. Arno voelde zich de dag voor het toernooi al niet helemaal lekker. Voorafgaand aan de 100 meter schoolslag hadden we al een gesprekje om te kijken of het slim was om van start te gaan.

‘We kwamen tot de conclusie dat je op een WK ook met een rotgevoel moet kunnen zwemmen. Dat leverde eremetaal op en dat lukte daarna op de estafette van de 4x100 meter wisselslag weer. Arno zwom vooral op mentale kracht. Woensdagmiddag hadden de series op de 200 meter schoolslag hem zoveel moeite gekost dat ik zei: ‘joh, ga maar naar bed’. Die middag kwam hij binnen en zei hij dat het voelde alsof hij overreden was. Daarna hebben we hem afgemeld.’

Kamminga is niet de enige zwemmer die ziek afhaakt. De grote kampioen Caeleb Dressel uit Amerika trok zich ook terug om ‘medische redenen’. Waarom melden zoveel zwemmers zich ziek af?

‘Dat hoort bij de hedendaagse tijd. In coronatijd zie je mensen sneller afhaken met dit soort redenen. Ik ben ook eventjes niet lekker geweest, maar dat is weer oké. Covid speelt nog steeds een grote rol in de sport. We zijn er nog niet klaar mee. Daarnaast gebeuren er soms ook gewoon ongelukjes. Een Australische brak haar hand bij het inzwemmen. Dan ben je ook in één klap klaar. Ik zag ook een angstaanjagende foto voorbijkomen van een synchroonzwemster die tijdens haar oefening in het water flauw was gevallen, maar dat scheen bij haar een bekend verhaal te zijn.’

Zwemmers gaan verschillend om met het dragen van mondkapjes. De één doet het wel, de ander niet. Hadden de regels strenger moeten zijn?

‘Wij houden ons aan de maatregelen, zoals de mondkapjesplicht. Ik maak me niet druk over het medische beleid en ik ga natuurlijk ook niet over de covidgevallen bij de andere ploegen. Ik weet niet of dat voorkomen had kunnen worden. Maar dat covid de sport nog steeds beïnvloedt, is wel een feit.’

In Tokio bleek de angst voor corona bij sporters een rol te hebben gespeeld in prestaties. Hoe ga je om met zwemmers die stress hebben omdat ze bang zijn corona op te lopen?

‘Het is een factor waar je rekening mee moet houden. We moeten hier mee om leren gaan. Je hebt een aantal dingen niet in de hand en daar is covid er één van. Je kunt je alleen aan de voorzorgsmaatregelen houden, meer niet. Ik probeer die angst voor corona te zien als dezelfde stress die je kunt hebben voor een wedstrijd. Het is zeker een onderwerp van gesprek.’

Niet alle wereldtoppers zijn aanwezig in Boedapest, toch wordt er snel gezwommen. Wat zegt dat over het huidige niveau?

‘Dit WK had eigenlijk vorig jaar plaats moeten vinden, maar toen waren de Olympische Spelen aan de gang. Dit toernooi werd verschoven, waardoor je dit jaar drie belangrijke wedstrijden hebt waar zwemmers uit kunnen kiezen: de WK, EK en de Commonwealth Games, die ook nog eens heel dicht op elkaar zitten. Sommige ploegen zijn hier wel aanwezig, maar zijn niet helemaal uitgerust omdat ze midden in het seizoen zitten. Dit toernooi is nu niet voor iedereen een prioriteit geweest, wat het toch een wat ander WK maakt. En toch worden er weer wereldrecords gezwommen, ook door de jonge jongens. Dat is mooi.’