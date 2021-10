Zwembestuurders Van Zeijts en Van Heijningen vechten elkaar bij mondiale bond de tent uit

Het conflict tussen Van Heijningen en Van Zeijts verziekt ook de sfeer bij de Nederlandse zwembond. Beeld ANP

Van Heijningen heeft bij het bestuur van de KNZB een officiële klacht ingediend tegen Van Zeijts. Hij beticht de voormalige brigadegeneraal van machtsmisbruik, laster en tegenwerking. Van Zeijts, tevens vicevoorzitter van de Europese zwembond Len, heeft op eigen houtje geprobeerd de herbenoeming van Van Heijningen in het bestuur van wereldzwembond Fina te voorkomen. Dit deed Van Zeijts nadat het KNZB-bestuur via een democratisch besluit had ingestemd met de kandidatuur van Van Heijningen voor de prestigieuze post.

In een brief, die in het bezit is van de Volkskrant, schreef Van Zeijts aan de Fina-president: ‘Van Heijningen heeft geen draagvlak, vertoont onbetrouwbaar gedrag, is hoofdzakelijk gericht op zichzelf en wil bij de Fina vooral persoonlijke vetes uitvechten. Een functie van Erik van Heijningen in het Fina-bestuur zal een contraproductief effect hebben op de relatie tussen de Fina en de Len in plaats van een positief effect. Als vicevoorzitter van de Len kan ik zijn kandidatuur niet steunen. Europa heeft verbinders nodig om de relatie met Fina te verbeteren; Erik van Heijningen vervult deze rol niet.’

De opzet van Van Zeijts, die geen commentaar wil geven, slaagde niet. Van Heijningen werd afgelopen zomer niet alleen opnieuw gekozen tot bestuurslid, hij promoveerde ook tot lid van het dagelijks bestuur. Naar verluidt heeft het KNZB-bestuur excuses aangeboden bij de Fina-president voor het gedrag van Van Zeijts. Ook zou de Nederlandse zwembond daarbij expliciet zijn steun hebben uitgesproken voor de kandidatuur van Van Heijningen als bestuurslid van de Fina.

Beschamend

Van Heijningen noemt de actie van zijn Nederlandse collega-bestuurder ‘uitermate beschamend voor de KNZB’. ‘Ik vind het ongekend dat de KNZB-voorzitter de eigen kandidaat op zo’n manier onderuit probeert te halen’, zegt de waarnemend burgemeester van Bodegraven-Reewijk die niet langer wil zwijgen. ‘Het grote risico was nog niet eens zozeer dat ik niet op de Fina-stoel terecht zou komen, maar dat de Nederlandse zwembond in het mondiale zwemmen veel schade zou oplopen. De afgelopen jaren hebben we in de Len en de Fina veel krediet opgebouwd en dat zou in één klap verloren zijn gegaan. Nu hebben we alleen reputatieschade geleden. Diverse bestuurders van Europese zwembonden vragen mij wat er in hemelsnaam aan de hand is’, aldus Van Heijningen die zestien jaar voorzitter was van de KNZB.

Volgens Van Heijningen is Van Zeijts – samen met Len-president Paolo ­Barelli – al veel langer bezig om hem tegen te werken. ‘Eén mes in de rug krijgen van nota bene de KNZB-voorzitter doet al veel pijn maar meerdere messen in de rug krijgen doet nog veel meer pijn’, aldus de boze erevoorzitter die vermoedt dat Van Zeijts zelf aasde op een post bij de Fina. De zwembond laat via een ingehuurde crisiswoordvoerder weten dat ze over het conflict ‘op dit moment geen uitspraken kan doen’. Volgende maand komt de kwestie aan de orde op de algemene ledenvergadering.

Machtsstrijd

De machtsstrijd tussen Van Zeijts en Van Heijningen kan niet los worden gezien van de machtsstrijd die al veel langer gaande is tussen de Europese zwembond Len en de wereldzwembond Fina. Als vicevoorzitter van de Len werkt Van Zeijts nauw samen met de omstreden Italiaanse voorzitter ­Barelli.

Het is geen geheim dat Barelli en Van Heijningen op voet van oorlog leven, nadat de Nederlander in 2016 probeerde Barelli van de troon te stoten als voorzitter van de Len. Van Heijningen – destijds Len-bestuurslid − verloor de verkiezingsstrijd, waarna hij geen toekomst meer had binnen de Europese zwembond. Hij richtte zich hierna volledig op zijn werk voor de wereldzwembond. Barelli heeft op zijn beurt in 2017, zonder succes, een gooi gedaan naar het voorzitterschap van de Fina. Mede door deze baantjesjacht zijn de verhoudingen tussen de twee machtige zwembonden alleen maar verslechterd.

Inmiddels ligt Barelli in Europa zwaar onder vuur. De oud-topzwemmer wordt verdacht van financiële malversaties. Begin 2022 zijn er nieuwe, tussentijdse verkiezingen voor het Len-bestuur en hiermee lijken de dagen van Barelli geteld.