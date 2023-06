Zweedse voetbalsters moesten bij WK 2011 geslachtsdeel laten zien om te bewijzen dat ze vrouw waren

De Zweedse international Nilla Fischer in 2017. Beeld Getty Images

Volgens Fischer, die 194 keer uitkwam voor de Zweedse ploeg, moesten de speelsters hun geslachtsdeel in opdracht van de teamdokter aan een fysiotherapeute laten zien. De verdedigster zegt dat zo’n twee weken voor de start van het toernooi hiertoe werd besloten, nadat er klachten waren gekomen dat de selectie van Equatoriaal-Guinea deels uit mannen zou bestaan.

‘Er werd ons gezegd dat we ons daar beneden niet moesten scheren en dat we onze genitaliën moesten laten zien. Niemand begreep er wat van, ook niet van het niet scheren. Er was wel twijfel of we het moesten doen, maar niemand wilde het risico lopen om het WK te missen. We hebben het daarom gedaan, hoe pijnlijk en vernederend het ook voelde’, zo schrijft ze in het boek I Didn’t Even Say Half Of It.

Oncomfortabele situatie

Fischer zegt dat de dokter en de fysiotherapeute samen alle kamers afgingen. ‘Snel trok ik tegelijkertijd mijn trainingsbroek en onderbroek naar beneden. De fysio knikt en zegt ‘yup’ en kijkt dan naar de dokter die met zijn rug naar de deuropening staat. Hij maakt een notitie en loopt door de gang om op de volgende deur te kloppen. Hoewel we ons allemaal veilig voelden binnen het team, was het een hele vreemde en zeer oncomfortabele situatie’, zo beschrijft ze het voorval in een interview met de Zweedse krant Aftonbladet.

De opdracht van de Fifa, dat alle deelnemende teams een verklaring moesten tekenen dat de speelsters van het juiste geslacht waren, kwam twee weken voor de start van het toernooi, zo bevestigt de Zweedse teamdokter uit 2011, Mats Börjesson. ‘De Fifa deed dit niet om te pesten’, zei hij. ‘De sportwereld streeft een zo eerlijk mogelijke competitie na, waarbij het niet zo moet zijn dat iemand ineens deelneemt met een onredelijk voordeel.’

Het is onduidelijk waarom de Zweedse speelsters een lichamelijk onderzoek kregen, terwijl dit ook met een eenvoudige dna-test gedaan had kunnen worden, zo schrijft The Guardian. De Fifa zegt kennis te hebben genomen van het verhaal van Fischer.