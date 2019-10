Zweeds supertalent reikt net niet ver genoeg met polsstok

Doordat hij meer foutpogingen nodig had, greep het Zweeds supertalent Armand Duplantis naast het goud. Hij sprong even hoog als de winnaar, de Amerikaan Sam Kendricks: 5.97 meter. Beeld Dylan Martinez / Reuters

Als de buren in Louisiana door het raam naar buiten keken, zagen ze met grote regelmaat een ventje door de lucht vliegen. Het was hun buurjongetje Armand Duplantis, Zweeds supertalent polsstokhoogspringen. Toen de jongen 3 jaar was, bouwde zijn vader – net als opa ook polsstokhoogspringer – een stellage in de tuin. Daar konden zijn zoons oefenen. Nu staat de vliegende Zweed in zijn eerste WK finale. ‘Mondo’, zoals hij door intimi wordt genoemd, is pas 19 jaar en is in Doha een van de favorieten voor de wereldtitel.

Duplantis is de jongste finalist met de meeste bravoure. Bij de eerste poging koos de tiener er als enige finalist voor om niet op 5.55 meter te beginnen, maar meteen over 5.70 meter te springen. Dat lukte met speels gemak.

Tijdens de aanloop bij zijn eerste sprong perst hij de lippen op elkaar. Hij kijkt nog één keer kort naar de dwarsligger, drukt de stok in de grond en springt. Omhoog, draaien, erover, juichen in de lucht. Duplantis gaat ook eenvoudig over de 5.80, en hij is de eerste finalist die over 5.87 meter vliegt. Hij viert het met drie harde kloppen op zijn bost, de gele plukjes fans op de tribune, Zweedse fans, juichen enthousiast.

Als de Pool Piotr Lisek blijft steken op 5.87, gaat het nog tussen Duplantis en de regerend wereldkampioen uit Amerika Sam Kendricks. De twee maken er een gigantisch spektakel van in Doha. Duplantis is de eerste die over 5.97 meter gaat. Ook Kendricks, die het publiek vraagt om aanmoediging, haalt 5.97. De toeschouwers zijn eindelijk wakker. Er wordt geklapt in het Khalifa stadion, dat de hele WK al moeilijk vol te krijgen is.

Derde poging

Als de jonge Zweed zijn derde poging mist om over 6.02 te komen, is de wereldtitel voor Kendricks. Hij had minder foutpogingen nodig. Ze vallen elkaar in de armen en halen de bronzen winnaar, de Pool Lisek, erbij op de mat. Om het publiek te bedanken maken ze gedrieën een salto achterover.

Haat en nijd is afwezig tussen de vliegende mannen op het zenuwslopende onderdeel polsstokhoog. De concurrenten kennen elkaar goed. Duplantis en Kendricks groeiden allebei op in Amerika. Waar het talent bij Duplantis van jongs af aan al zichtbaar was, kostte het Kendricks meer moeite om op te vallen. De Zweed brak zijn eerste jeugdrecord al op 7-jarige leeftijd. Kendricks werd aanvankelijk alleen maar gecoacht door zijn vader omdat hij zijn zoon was.

Ze hadden concurrenten uit eigen land kunnen zijn, maar Duplantis koos ervoor om Zweden te vertegenwoordigen. Hij heeft twee paspoorten en bezat het Amerikaanse record van 6.05 meter, tot Kendricks dat record verbeterde tot 6.06.

Toen hij moest kiezen voor Amerika of Zweden, koos hij voor het land waar zijn moeder aan atletiek en volleybal deed. Haar mooie verhalen over de sport in Zweden gaven de doorslag voor het jonge talent.

Duplantis is nu de jongste ster van Zweden. Zijn torenhoge ambities zijn Amerikaans. ‘Ik wil olympisch kampioen worden, het wereldrecord verbreken en de beste polsstokhoogspringer worden die ooit heeft geleefd’, zei hij in oktober vorig jaar op een videokanaal van de Diamond League.

Spierballen

Duplantis is de lichtste atleet in de WK finale. Hij beschikt nog niet over de spierballen die zijn concurrenten wel hebben. In zijn jeugd was hij al kleiner dan zijn leeftijdsgenoten. Dat boezemde hem angst in voor zijn atletiektoekomst.

Toen hij de video’s van zijn grote held Renaud Lavillenie zag, kreeg hij het geloof dat hij ondanks zijn postuur toch goed kon worden. De Franse wereldrecordhouder Lavillenie plaatste zich op de WK in Doha verrassend genoeg niet voor de finale. ‘Ik weet nog goed toen ik hem voor het eerst zag’, vertelt Duplantis in het interview. ‘Ik werd meteen verliefd op zijn sprong. Hij is klein, hij is snel, maar niet de sterkste persoon. Toch kan hij al zijn energie in die ene sprong stoppen. Hij heeft mij geïnspireerd. Ik was vroeger ook best wel klein, net als mijn vader. Gelukkig ben ik nog iets gegroeid.’

Duplantis rekende vroeger uit of het nog mogelijk was of tegen zijn grote voorbeeld te strijden. Dat lukte omdat Lavillenie zijn carrière verlengde en Duplantis op jonge leeftijd doorbrak. Vorig jaar werd de Zweed in Berlijn op 18-jarige leeftijd Europees kampioen.

Hij aast nu op het wereldrecord van zijn grote voorbeeld. Dat staat op 6.16 meter. Duplantis denkt dat hij 6.18 meter kan springen.

Een grote toekomst heeft hij in ieder geval, zei wereldkampioen Kendricks sportief. ‘Dat kleine jongetje daar, dat is een beest. Hij is een van de beste strijders die ik ken.’

Dat beest zorgde in zijn jeugd nog voor ergernis bij de buren. De stellage die Greg Duplantis in de tuin had gebouwd stond precies tegen de muur van de buren aan. Om ongelukken te voorkomen, moest er op een gegeven moment schuim op de muur. Dat zag er niet zo fraai uit, maar de jongens kregen het voor elkaar. Nu snappen ze waar het allemaal goed voor is geweest.