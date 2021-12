Zweed Nils van der Poel pakt enige individuele wereldrecord in Salt Lake City, Nederland domineert 1.000 meter

Nils van der Poel poseert met het bordje met zijn wereldrecord dat in de schaatshal zal komen te hangen. Beeld EPA

Ireen Wüst is de succesvolste ­Nederlandse olympiër. Ze heeft een overdaad aan wereldtitels, maar een wereldrecord had ze nog nooit. Zondag was haar laatste reële kans, in Salt Lake City op de 1.500 meter. Ze slaagde er niet in. De regerend olympisch kam­pioene werd vierde in 1.52,10.

De afstand werd gewonnen door Miho Takagi in 1.49,99, voor haar landgenote Ayano Sato (1.51,46) en Antoinette de Jong (1.51,72). Het was de tweede keer in haar loopbaan dat Takagi onder de 1.50,00 dook, een grens die nog geen enkele andere vrouw is overgestoken. Haar wereldrecord staat sinds maart 2019 op 1.49,86.

De ijle lucht van de hooggelegen Utah Olympic Oval zindert altijd van snelheid. Als er topwedstrijden zijn dromen alle deel­nemers daarom van grensdoorbrekende prestaties. Die dromen werden ingelost met een stortvloed aan nationale en persoonlijke records.

Maar het ultieme, een wereld­record, was in de drie dagen schaatsen op de individuele afstanden alleen voor Nils van der Poel weggelegd. De Zweed ging vrijdag op de 5 kilometer niet door de barrière van 6 minuten, maar wiste wel in 6.01,56 het oude record van de Canadees Ted-Jan Bloemen (6.01,86) weg.

Even reikhalzend als naar de Zweed werd zondag uitgekeken naar Gao Tingyu op de 500 meter. De Chinees, die bij de openings­wereldbeker in Polen stuntte met de snelste opening ooit (9,32), was hij uit de A-groep verdwenen nadat hij in Stavanger vanwege rugklachten niet in actie kon komen.

Op vrijdag won hij de B-groep in 33,96 en was daarmee rapper dan iedereen, alle A-groeprijders incluis. Zondag mocht Gao weer bij de besten meedoen, maar van een aanval op het wereldrecord kwam het niet. Hij werd na twee valse starts gediskwalificeerd.

De 500 meter was verrassend een prooi voor de 21-jarige Wataru Morishige in 33,99. Hij is pas de vijfde man ooit die een 33’er liet noteren, maar bleef nog een hap verwijderd van het wereldrecord van Pavel Koelizjnikov (33,61).

De verwachtingen overtreffen wel vaker de prestaties in Salt Lake City. De omstandigheden mogen er gunstig zijn, maar twee maanden voor de Spelen in Beijing is niet iedereen in topvorm. Dat gold ook voor een aantal ­wereldrecordhouders, zoals voor Koelizjnikov en Kjeld Nuis. In 2019 noteerde de Nederlander de mondiale toptijd op de 1.500 meter: 1.40,17. Zaterdag werd hij slechts elfde, in 1.43,04.

Op de 1.000 meter van zondag ging het veel beter. Nuis werd met 1.06,86 tweede achter zijn directe tegenstander Thomas Krol, die 1.06,44 noteerde. Hein Otterspeer werd derde in 1.06,95. Snel waren de drie Nederlanders zeker, maar een wereldrecord zat er wederom geen moment in. Dat bleef staan op 1.05,69 op naam van Koelizjnikov.

Volgend weekend liggen in Calgary, waar in het verleden vaak wereldrecords werden gescoord, weer kansen op snelle tijden. Wüst zal er, net als veel andere ­Nederlanders, niet zijn. Zij gaat op een zonnig fietstrainingskamp met het oog op het olympisch kwalificatietoernooi van eind december. Want een wereldrecord is mooi, weet ze, maar er gaat niets boven olympisch goud.