Zwangerschap geen reden meer om te stoppen met topsport, al denken sponsors daar anders over

Er is sprake van een geboortegolfje in de Nederlands topsport. Voorheen was dat vaak einde carrière, maar nu zien vrouwen de zwangerschap als een tijdelijke onderbreking, zoals judoka Kim Polling.

Kim Polling dacht altijd dat ze pas na haar topsportcarrière moeder wilde worden. Maar toen was ze ineens 30, nog lang niet klaar met judo maar wél klaar voor het moederschap. ‘Ik zat in een spagaat. Ik wilde heel graag door met judo, maar ik wilde nóg liever zwanger worden. Mijn vriend zei: het kan toch allebei?’

Polling is in juni uitgerekend van een dochter. Ze maakt deel uit van een grote groep Nederlandse sportvrouwen die momenteel in verwachting is, en daarna terug wil komen in de sport. Ook zeilster Marit Bouwmeester, schoonspringster Inge Jansen, meerkampster Nadine Broersen en handbalster Lois Abbingh verwachten dit jaar hun eerste kind. Kogelstootster Melissa Boekelman is deze week bevallen van een meisje.

Hoe doen ze dat financieel? Tot enkele jaren terug was zwangerschap in een sport als wielrennen, voetbal en atletiek een reden voor direct ontslag of een flinke salarisvermindering. Nog steeds zijn er per sport grote verschillen, maar er verschuift wat nu meer vrouwen ontdekken dat topsport een vak is dat te combineren valt met het moederschap.

Wat er gebeurt bij een zwangerschap hangt af van de wijze waarop de sportvrouwen geld verdienen: zijn ze in dienst bij een club, zoals handbalsters of voetbalsters? Leven ze van een stipendium van NOCNSF, zoals atleten, judoka’s en zeilsters? Of is een sponsor de belangrijkste bron van inkomsten, zoals in het wielrennen?

In Nederland zijn de meeste olympische sporters afhankelijk van sportkoepel NOCNSF, via een regeling die wordt betaald door het ministerie van VWS. De beste sporters hebben recht op een maandelijkse toelage, het stipendium, die ze elk jaar veilig moeten stellen door aan een bepaald niveau te voldoen. Wie niet presteert, kan zijn inkomen kwijtraken.

Sporter als werknemer

Sinds een jaar of vijf hebben sporters die zwanger zijn recht op verlof en een zwangerschapsuitkering. ‘Voor topsporters en zwangerschap geldt nu hetzelfde als bij niet-sporters. Als de sporter in loondienst is bij een werkgever, is er recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschapsuitkering’, vertelt Els van Kernebeek, operationeel manager topsport bij NOCNSF. ‘Dit geldt dus ook voor de sporters die een stipendium ontvangen.’

De A-status kan bij zwangerschap zonder tegenprestatie worden verlengd tot een later meetmoment. Daar staat geen vaste periode voor. Van Kernebeek: ‘De bond stemt dit samen met NOCNSF af. We proberen dat te begeleiden vanuit een holistisch perspectief met aandacht voor de psychologische impact en de rol van de omgeving.’

Judoka Polling had een A-status tot maart. Zij kreeg de toezegging dat ze verlenging krijgt zodat ze haar inkomen en zorgverzekering tijdens de zwangerschap niet verliest. Bij teamsporten kan iemand na de bevalling ook weer deel uitmaken van de ploeg. ‘De bond kan dan tijdelijk een extra status krijgen, zodat een andere sporter tijdelijk en gedurende het verlof kan instromen’, zegt Van Kernebeek.

Hoe goed het op papier ook lijkt geregeld, in de praktijk zijn de regelingen van NOCNSF vrij onbekend. Niet alle topsportsters blijken de zwangerschapsregelingen te kennen. Zeilster Marit Bouwmeester is in mei uitgerekend. De informatie dat haar status vanwege zwangerschap verlengd kan worden, is nieuw voor haar. ‘Mijn status zou volgens mij ergens in september aflopen. Ik ging er gewoon vanuit dat ik tegen die tijd wel weer terug zou zijn om hem opnieuw veilig te stellen. Ik kende die regeling niet, maar het is wel fijn dat zoiets bestaat.’

Bouwmeester zegt zich nog niet met de financiën te hebben beziggehouden. ‘Geld heeft me nooit geïnteresseerd. Ik doe dit omdat ik er een passie voor heb.’ De zeilster was bang dat ze zou moeten kiezen tussen een baby en nog een olympische campagne. ‘Je weet natuurlijk nooit of het snel lukt om zwanger te worden en of er dan nog genoeg tijd over is om op niveau te komen.’ De winnares van olympisch goud, zilver en brons in de Laser Radal hoefde niet lang te wachten. Bij terugkomst uit Tokio was het meteen raak.

Uitkering

Voor schoonspringster Inge Jansen, die in juni haar eerste kind verwacht, is het stipendium op basis van haar A-status het enige inkomen. Vanwege haar vijfde plek op de Spelen van Tokio zou ze de toelage sowieso nog tot augustus hebben. ‘Ik heb gevraagd hoe het met die status zat, ik kreeg te horen dat ik me voorlopig geen zorgen hoefde te maken. Er zou wat geregeld worden. Dat is fijn. Op een gegeven moment ga je ook keuzes maken voor Inge als mens, en minder voor Inge als sporter. Ik wilde mijn kinderdroom niet nog drie jaar uitstellen.’

Meerkampster Nadine Broersen kan geen beroep meer doen op de topsportbijlage. Zij raakte haar A-status na Tokio al kwijt omdat ze het niveau van de jaren daarvoor niet haalde. Ze verwacht in mei een jongen en leeft nu van een werkloosheidsuitkering. ‘Het was een domper dat ik die status verloor, maar ik was al een bespreekgeval. Ik heb gelukkig een trouwe autosponsor die altijd voor me klaar staat en ik heb recht op een uitkering omdat ik jarenlang die status heb gehad en er ook altijd naast heb gewerkt. Hoe het straks moet weet ik niet. Ik ga er denk ik weer naast werken.’

Als sporters in dienst zijn bij een club, krijgen ze steeds vaker goede begeleiding in het geval van zwangerschap. Toen oud-international Daphne Koster in 2014 in verwachting was, verloor ze haar status bij de Nederlandse ploeg. Bij haar club Ajax kreeg ze doorbetaald en werd ze begeleid na haar verlof.

Koster maakte zich daarna als manager vrouwenvoetbal bij Ajax hard voor een betere cao zodat voetbalsters in alle rust tijdens hun carrière moeder kunnen worden. Twee jaar geleden kwam ook wereldvoetbalbond Fifa met beleid rondom zwangerschap. Speelsters die in verwachting zijn moeten minimaal veertien weken verlof krijgen met medische begeleiding en hulp op de weg terug het veld op.

Ook in het wielrennen, waar rensters in het verleden soms direct hun baan kwijt raakten als ze zwanger waren, vond een revolutie plaats. Voormalig wielrenster Iris Slappendel richtte in 2017 wielervakbond The Cyclist Alliance op om voor betere regelingen te strijden. ‘Eén van onze doelen was een zwangerschapsverlof voor rensters’, zegt Slappendel. ‘Topsporters die in loondienst zijn bij een ploeg vallen vaak een beetje buiten de wet. Dat is gek. Sommige contracten druisten op dat gebied in tegen alle Europese regelgeving. Dat is nu veranderd.’

Nu gebruiken sommige ploegen moeders als rolmodel. De 33-jarige Britse winnares van de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, Elizabeth Deignan, kwam in 2018 zonder ploeg te zitten toen ze voor het eerst zwanger werd. Onlangs combineerde haar ploeg Trek het nieuws over haar tweede zwangerschap met een contractverlenging van twee jaar. Ook de Nederlandse renster Chantal van den Broek-Blaak voelde zich vrij om haar kinderwens te bespreken. Zij verlengde haar contract met SD Worx tot eind 2024 en behoudt haar baan als ze tussendoor een kind krijgt.

Traditionele sponsoren

Handbalster Lois Abbingh is blij dat ze in Denemarken speelt nu ze zwanger is van haar eerste kind. In het verleden tekende ze contracten waarin stond dat ze direct ontslagen zou worden als ze niet meer zou kunnen spelen omdat ze in verwachting zou raken. ‘Dat soort contracten heb je in de voormalige Oostbloklanden nog steeds. In Denemarken is het supergoed geregeld. Ik ben nu al met verlof omdat ik een risicovol beroep heb. Ik stopte met 13 weken al met spelen en krijg doorbetaald.’

Naast clubs en nationale federaties zijn sporters voor hun inkomen ook afhankelijk van sponsoren. Die reageren niet altijd goed op het blijde nieuws. In Amerika kwam Nike de afgelopen jaren meermaals in opspraak, omdat het bedrijf zwangere atletes extreem kortte. Nike zag zich na verontwaardiging tot in het Amerikaanse congres genoodzaakt de contracten aan te passen. Sinds 2019 wordt niets meer ingehouden op de salarissen van sporters in de acht maanden voor en de tien maanden na de geboorte.

Ook Kim Polling raakte haar kledingsponsor kwijt tijdens haar zwangerschap. De viervoudig Europees kampioene in de klasse tot 70 kilogram werd de afgelopen vijf jaar gesponsord door Adidas via het bedrijf Double D, die de Franse licentie van het kledingmerk beheert. Haar contract liep af na de Spelen. Polling wilde graag blijven judoën in een pak van Adidas, maar kreeg te horen dat gesprekken over een verlenging pas mogelijk waren als ze weer de mat op zou stappen.

De judoka kreeg begin dit jaar nog wel de toezegging dat ze shirts kon halen voor haar groeiende buik. Polling traint door om snel en fit terug te komen. ‘Er zou een voucher klaarliggen in de winkel waarmee ik zou kunnen shoppen. Nou, dat bleek dus niet zo te zijn toen ik daar was. Mijn naam stond ineens niet meer op de lijst. Het was niet veel wat ik vroeg. Ik wilde gewoon wat shirts in een grotere maat.’

Polling laat een e-mail lezen waarin haar contactpersoon zegt dat er voor Double D niks te sponsoren of ondersteunen valt tijdens de zwangerschap, omdat er geen zwangerschapskleding is. ‘Ons antwoord is duidelijk. We kunnen weer praten als je weer in actie komt’, schrijft Double D.

Op vragen van de Volkskrant reageert Double D dat er na een ‘herdefiniëring van de marketingstrategieën’, andere keuzes zijn gemaakt die ‘niets met haar kinderwens te maken hebben’. ‘Het contract liep af na de Spelen, zoals al eerder duidelijk was. We wensen Kim het allerbeste.’ Polling is inmiddels overgestapt naar concurrent Mizuno, dat wel gelooft in haar toekomst als judomoeder.