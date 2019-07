Zwakke Bertens weer verstrikt in twijfels

Netherland's Kiki Bertens wipes her face as she plays Czech Republic's Barbora Strycova in a Women's singles match during day six of the Wimbledon Tennis Championships in London, Saturday, July 6, 2019. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) Beeld AP

Als nummer 4 van de wereld behoort Kiki Bertens tot de elite van het vrouwentennis, maar die status maakt ze vooralsnog niet waar bij de grandslamtoernooien. De balans dit jaar, na haar pijnlijke nederlaag op Wimbledon tegen Barbora Strycova is negatief en veelzeggend: 2de ronde Australian Open, 2de ronde Roland Garros na een opgave en 3de ronde Wimbledon. Bertens heeft het in zich om een grandslamtitel te veroveren, maar ze verliest nog te vaak van zichzelf.

Zaterdagmiddag trof ze in de 33-jarige Strycova de nummer 3 van de wereld in het dubbelspel, in het enkelspel staat de Tsjechische op 54. De modale Strycova was bepaald geen onoverkomelijk obstakel, maar Bertens vond op het gras van Wimbledon geen moment haar ritme. Het blijft de ondergrond, waarop ‘haar bal niks doet’, zoals ze het zelf formuleert. Het was geen excuus voor de baggerpartij die ze op baan 3 van Wimbledon afleverde tegen Strycova.

Verstrikt in twijfels

Al in de tweede ronde ontsnapte Bertens tegen Taylor Townsend aan vroegtijdige uitschakeling, toen de Amerikaanse op matchpoint haar zenuwen niet in bedwang hield. Bertens was al op weg naar het net om haar tegenstander te feliciteren en besefte dat ze haar niveau rap moest opkrikken om verder te komen op Wimbledon. Maar Strycova ontdekte snel dat Bertens weer eens verstrikt raakte in de twijfels.

Een vroege servicebreak op 1-1 leek een zetje in de rug, maar Bertens serveerde zaterdag zo matig dat ze nauwelijks vrije punten kreeg of het initiatief in de rally kon nemen. Het schamele percentage van 49 op de eerste service was al een indicatie, ze won slechts 65 procent van de punten. Bertens staat dit seizoen al op 300 aces, maar dat wapen bleef juist op gras totaal onzichtbaar.

Met haar tweede service behaalde Bertens 41 procent van de punten, Strycova had met 80 procent op de eerste service en 50 procent met de tweede opslag een hoger rendement. En Bertens deed zichzelf ook te kort door maar één van de acht breakpoints te benutten, waarvan zes in de cruciale game op 4-4. Juist in die fase etaleerde Bertens weer de kwetsbare kanten in haar repertoire.

Zeker op gras loont de aanval, maar Bertens strooide met onnodige fouten en was te defensief als ze moest doordrukken. Haar backhand was ronduit dramatisch, zeker bij de return. Het kostte haar vier van de zes breakpoints, terwijl Stryoca met matige volley’s en verkeerde keuzes haar tegenstander voldoende mogelijkheden bood. Toch ontsnapte ze naar 5-4, waarna Bertens nog twee setpoints wegwerkte om bij een 6-5 achterstand alsnog te bezwijken.

Ook nu speelde Bertens te zwak in de rally om de Tsjechische routinier echt vast te zetten. De aanval oogde geforceerd en op gras kan ze haar forehand nu eenmaal minder in stelling brengen dan op gravel. In set 2 oogde Bertens te snel gebroken, nadat Strycova bij een 2-1 voorsprong de eerste sevicebreak plaatste. Met haar opslag mag Bertens zich ook geen lovegame laten afpakken.

Daarna ging het snel, Strycova bewoog veel beter dan Bertens en zat achter het stuur in de langere rally’s. Typerend voor de machteloosheid bij Bertens was haar reactie na de defensive lob van Strycova. De bal viel bovenop de lijn en Bertens lachte cynisch naar haar coach Raemon Sluiter en aanstaande echtgenoot Remko de Rijke. Het was de lach van de overgave. Met een misser op de forehand op matchpoint duwde Bertens zichzelf naar de uitgang: 6-1.

Te weinig voor de top vijf

Vorig jaar bereikte de 27-jarige Bertens nog de kwartfinales op Wimbledon, nu leek ze met een finale in Rosmalen en een halve finale in Eastbourne de geheimen van het gras wederom te ontraadselen. Ze was uiterst ontspannen op Wimbledon, maakte grapjes met de Nederlandse media en genoot traditioneel van haar rol als outsider.

Juist in een veld dat open lag, had Bertens minstens de tweede week moeten halen. Ze mag het zichzelf aanrekenen dat ze dit seizoen een bijrol speelt op de grandslamtoernooien. Je bent pas wereldtop als je het ook laat zien op de grootste podia in het vrouwencircuit. Maar je voelt ook aan alles dat Bertens stiekem via de achterdeur naar een grandslamfinale moet wandelen.

Zodra Bertens volop in de schijnwerpers staat, verschuilt ze zich te graag in een bunker. Dan schakelt ze achteruit, speelt te defensief en mist de flair het vertrouwen om modale speelsters op te vreten. Zo blijft Bertens toch de gravelspecialist die op andere baansoorten soms een uitschieter noteert. Het is te weinig voor een tennisster in de topvijf van de wereld.