Zwak PSV speelt ternauwernood gelijk tegen Sparta

Mohamed Rayhi scoort de 2-1 voor Sparta. Beeld BSR Agency

PSV wist voor de derde keer op rij niet te winnen in de competitie. Maar na de nederlagen tegen FC Utrecht en AZ voelde ook het gelijkspel tegen Sparta als een verliespartij. PSV heeft acht punten minder dan koploper Ajax.

Kon Van Bommel na de oorwassingen tegen FC Utrecht (3-0) en AZ (0-4) zich nog verschuilen achter de rode kaarten die PSV kreeg, tegen Sparta kwam opnieuw aan het licht dat een gebrek aan voetballend vermogen vanuit achter het elftal opbreekt. Bij de centrale verdedigers Schwaab en Baumgartl ontbreekt het aan de kwaliteit om middenvelders tussen de linies vrij te spelen.

Ook in verdedigend opzicht oogde het Duitse duo opvallend kwetsbaar. Baumgartl ging een aantal keer op onbegrijpelijke wijze onder een lange bal door. Schwaab stond met een verkeerde inspeelpass na een half uur aan de basis van het Sparta-doelpunt. Spits Ache reageerde het meest attent op een gekeerd schot van Smeets.

Geblesseerde cowboys

PSV kon daar aanvallend niks tegenover zetten. Zonder de twee geblesseerde cowboys Malen en Bergwijn oogde de ploeg van Van Bommel tandeloos. Bruma begon als spits, maar was onzichtbaar. De spits, deze zomer aangetrokken voor 15 miljoen euro, grossierde in balverlies en foute keuzes. Buitenspelers Gapko en Doan kwamen hun tegenstanders nauwelijks voorbij.

Ook het middenveld was in handen van de thuisploeg. Spartaan Smeets oogde als een ware veldheer tegenover de kleurloze Ihatarren, Rosario en Guti. Nee, het leek nergens op, wat PSV in de eerste helft op Het Kasteel liet zien. Voortdurend stond Van Bommel voor zijn dug-out. De ene keer druk gebarend met zijn armen, dan weer hevig schuddend met zijn hoofd.

In de rust greep hij in: de flegmatieke Guti werd geslachtofferd voor Boscagli. PSV ging met drie in plaats van vier verdedigers spelen om meer grip op Sparta te krijgen. Het sorteerde al snel effect. Sadilek frommelde de bal tien minuten na rust over de doellijn. Het leek de opmaat voor meer.

Alles-of-niets-tactiek

Maar in plaats daarvan keek PSV binnen twee minuten alweer tegen een achterstand aan. Rayhi ontsnapte aan de aandacht van de PSV-verdedigers en was Zoet in de korte hoek te slim af. Met de ingevallen Mitroglou gebruikte Van Bommel zijn joker. Een soort alles-of-niets-tactiek.

PSV zette de thuisploeg met de rug tegen de muur en was via de zijkanten een aantal keer gevaarlijk, al moest het toestaan dat Sparta meerdere keren in kansrijke positie voor Zoet opdook. Volledige controle had PSV nooit. Meer en meer veranderde het duel in een flipperkastwedstrijd.

Bij het ingaan van de blessuretijd flipperde PSV de gelijkmaker alsnog binnen. Een hoge bal viel voor de voeten van Ihattaren. Diens voorzet werd binnen getikt door Gapko. Het leverde PSV alsnog een punt op, maar kon de problemen van de ploeg van Van Bommel niet verbloemen.