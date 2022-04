Zwak Ajax ontsnapt tegen NEC door late treffer van invaller Brobbey

Ivan Marquez (NEC), Sebastien Haller (Ajax) en Lasse Schone (NEC) strijden om de bal. Beeld ANP

De ploeg van trainer Erik ten Hag, van wie deze week bekend werd dat hij aan het eind van het seizoen definitief naar Manchester United vertrekt, voetbalde in Nijmegen niet alleen tegen NEC, maar vooral tegen zichzelf. Het spel van Ajax, dat al een een paar weken niet in grootse vorm verkeert, oogde sloom en inspiratieloos. Tekenend waren de verwijtende blikken van de Ajacieden als weer iets fout ging.

Toch kon Ajax na iets meer dan negentig minuten opgelucht ademhalen, doordat de ingevallen Brobbey kort voor tijd alsnog het doelpunt maakte dat de Amsterdammers zo hard nodig hadden. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft Ajax een voorsprong van zeven punten op PSV. De nummer twee komt zaterdagavond nog in actie tegen Cambuur, en kan het verschil weer terugbrengen tot vier punten.

Grote jongens

Na de bekernederlaag tegen PSV, vorige week, zei aanvoerder Dusan Tadic dat de Ajacieden moesten opstaan en laten zien dat ze grote jongens waren. Maar in Nijmegen oogde de ploeg van Ten Hag als een aantal zielloos verzamelde voetballers in een blauw-zwart shirt. Weg is het frivole aanvalsspel, verdwenen de verdedigende stabiliteit. Juist nu, in de beslissende fase van het seizoen.

Ajax had veelvuldig de bal maar wist eigenlijk niet zo goed wat het ermee moest doen. Veel te snel liep een aanval spaak, was de pass slordig of werd er te makkelijk balverlies geleden, zoals veelvuldig door Steven Berghuis. De rechtsbuiten is één van de spelers die danig met zijn vorm worstelt. Hij werd in de rust gewisseld voor Brobbey.

NEC, de knappe nummer tien van de eredivisie, verdedigende compact en loerde met de technisch vaardige Elayis Tavsan en snelle Jonathan Okita op de uitbraak en was een aantal keer gevaarlijk. Het was soms niet te bevatten hoeveel ruimte Ajax achterin weggaf, al vergaten de NEC-aanvallers te profiteren.

Maarten Stekelenburg redde in de openingsfase knap op een schot van ongeveer elf meter van Okita, die vanaf links met de bal aan zijn voet naar binnen was getrokken. Halverwege de eerste helft vond Perr Schuurs zich ineens terug in een één-tegen-één-duel met Tavsan. De buitenspeler van NEC kapte Schuurs uit, maar schoot de bal over het doel.

Uitgelezen kans

Aan de andere kant kreeg Tadic de uitgelezen kans om het dramatisch spelende Ajax over het dode punt heen te helpen toen NEC-middenvelder Jordy Bruijn zich in het strafschopgebied vergreep aan Jurriën Timber. De matig genomen strafschop van Tadic, gekeerd door Branderhorst, was illustratief voor het spel van de Amsterdammers.

Ajax moest het doen zonder geblesseerde Mazraoui, Martinez en Antony, terwijl de niet fitte Alvarez op de bank begon. De ploeg van Ten Hag kon het gemis van het viertal nauwelijks opvangen. Met name de diepgang en creativiteit van Antony wordt al een paar weken gemist, waardoor het aanvalsspel van Ajax statistisch en voorspelbaar is met aanvallers die de bal vooral in de voeten willen hebben.

Ajax ploeterde zich richting het doel van NEC, maar kwam nauwelijks tot grote kansen, behoudens de kopbal van de ingevallen Brobbey. De spits kopte een afgemeten voorzet van Tagliafico tegen de paal. Een kopbal van Klaassen uit een hoekschop van Gravenberch werd van de lijn gehaald.

Ajax leek, na de bekernederlaag, opnieuw een tik te moeten incasseren, maar mocht Brobbey dankbaar zijn. De sterke spits kreeg de bal in het strafschopgebied aangespeeld van Kudus en draaide slim weg van zijn tegenstander. Met rechts schoot hij de bal in de lange hoek voorbij Branderhorst en behoedde Ajax daarmee voor puntverlies in de race om de landstitel.