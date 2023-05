Zwaargewicht Jelle Snippe bestormt met zijn 115 kilo de judotop

Zwaargewicht Jelle Snippe vloert tijdens een training op Papendal Noël van 't End, een voormalig wereldkampioen. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Nog niet zo lang geleden reed judoka Jelle Snippe op de fiets door Enschede om boodschappen rond te brengen bij klanten. Hij had geen inkomen. Zijn sponsor was er net mee gestopt en in zijn rondtrappende benen voelde hij de vermoeidheid van de zware trainingsweek. Judo is geweldig, vindt hij. Jarenlang zette hij daar al alles voor opzij. Maar op dat moment dacht hij voor het eerst: wat schiet ik hier eigenlijk mee op?

Nu is Snippe (24) de succesvolste Nederlandse zwaargewicht van de afgelopen maanden en debuteert hij zaterdag op de WK in Doha. Hij is nog steeds amateur al maakte hij vorige maand indruk met winst van de grand slam in Antalya. Ineens mengt Snippe zich als serieuze kandidaat voor de Olympische Spelen van Parijs van 2024. Wel moet hij daarvoor eerst een driestrijd winnen van twee andere succesvolle Nederlandse judoka’s.

Snippe zit deze middag op Papendal; een man van 194 centimeter lengte, zo’n 115 kilo zwaar. De twijfel over zijn judotoekomst duurde destijds niet lang. ‘Omdat ik toch het spelletje iets te leuk vind.’ Ook werden zijn resultaten steeds hoopgevender. Er kwamen nieuwe sponsors. Zijn bijbaantje als fietskoerier maakte plaats voor een kantoorfunctie van veertien uur in de week. Hij doet de communicatie en social media voor TeamNL@work, dat is makkelijker te combineren met zijn sport.

Een professionele A-status van NOCNSF heeft de judoka niet. Winst op een van de grootste internationale toernooien is niet voldoende. ‘Dat voelt pittig. En dubbel. Dan win je en heb je nog steeds geen status.’ Een goed resultaat op de WK kan helpen.

Sowieso heeft hij punten voor de wereldranglijst nodig om kans te maken op de Spelen. Een jaar geleden stond Snippe nog tachtigste, nu staat hij op plaats negentien. ‘Ik moet veel punten pakken het komende jaar, nog een paar keer het finaleblok halen en ik sta in de toptien.’

Jur Spijkers en Roy Meyer

Lange tijd leek de strijd van de zwaargewichten in Nederland vooral te draaien om Jur Spijkers (132 kilo) en Roy Meyer (122). Spijkers, de nummer zes van de wereldranglijst, beleefde een jaar geleden zijn doorbraak met goud op de EK. Meyer is de oudgediende, een van de bekendste judoka’s van de huidige WK-ploeg. Hij vocht vier jaar geleden een verhitte concurrentiestrijd uit om één olympisch ticket met Henk Grol. Hij verloor.

Totaal anders gaat het nu. Laatst trainde Snippe samen met Meyer. Hij zette dezelfde worp in waarmee hij Meyer kort daarvoor tijdens de grandslam naar zilver verwees. ‘O pas op, hè, ik krijg flashbacks’, grapte Meyer. Ze trainen allemaal samen, doen zelfs de warming-ups samen en hoewel de concurrentiestrijd bekend is, maken ze er geen strijd buiten de mat van. Snippe: ‘Ik denk dat strijd erbuiten mij alleen maar extra energie kost. Dat kun je beter in je trainingen stoppen.’

Spijkers kent hij al sinds zijn juniorentijd. ‘Er zijn toch al weinig geheimen meer voor elkaar.’ Dat Spijkers is uitgeschakeld door een zware knieblessure, zou Snippe nooit ‘geluk’ noemen. ‘Daarvoor ken ik hem te goed. Maar ik krijg nu wel een kans. Het voelt dubbel als dat ten koste gaat van een ander.’

In 2016 verhuisde Snippe naar Papendal. Hij huurt sinds drie jaar een kamer in ‘de villa’, zoals sporters het vrijstaande huis noemen dat op het grote terrein staat. Momenteel verblijven er vier sporters – wat soms een wachtrij oplevert bij de enige wasmachine van het huis. Het is ook gezellig. ‘En het is interessant te horen hoe anderen trainen.’

Henk Grol

Henk Grol, die sinds de Spelen is gestopt, werd een inspiratiebron voor Snippe op de mat. Hun judostijlen lijken op elkaar. Allebei zijn ze rechtshandig. Ze zijn ongeveer even lang, even zwaar en beiden conditioneel sterk. ’Ik heb sommige technieken van hem kunnen ‘stelen'. Als je judo kijkt, kun je dingen oefenen die je van anderen ziet, om te kijken of het ook lukt, of dat het bij je past.’ Bovendien stapte Grol net als Snippe over van de gewichtsklasse onder 100 kilo naar de zwaargewichten, waardoor hij zijn techniek aanpaste op veel zwaardere tegenstanders.

Met 115 kilo behoudt hij zijn snelheid, denkt Snippe. Meer wil hij niet wegen. Hij schaart zichzelf tussen de ‘beukers, die doorknallen en heel hard zijn’. De categorie judoka’s die het tot diep in de golden score, dus na de reguliere tijd van vier minuten, volhouden. ‘Sinds ik in de klasse plus 100 kilo uitkom, heb ik die eigenschap alleen maar meer. Want ik merk dat ik conditioneel een stuk beter ben dan de meeste plussers.’

Hij moet ook wel, aangezien hij soms een concurrent van 175 kilo treft. ‘Echt loeisterk, maar conditioneel zakt zo iemand sneller in. Dat merk je na een minuut of drie. Daarom is het voor mij in die eerste minuten, als hij wel fris is, niet handig om risico te nemen. Dan moet ik het eerst even uitzitten, daarna komen de kansen.’