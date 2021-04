Zwaargewicht Bryson DeChambeau slaat golfballen verder dan al zijn concurrenten

Bryson DeChambeau. Beeld AP

De beelden gingen meteen de wereld rond. Met een slag van 338 meter sloeg golfer Bryson DeChambeau een maand geleden tijdens de Arnold Palmer Invitational de bal over een enorme waterhindernis vlakbij de green. De 27-jarige Amerikaan met de bijnaam The Scientist zou het toernooi ook winnen.

DeChambeau lijkt een revolutie in het golf te veroorzaken met zijn power en clubsnelheid, opgebouwd via gewichtsverplaatsing door zijn heupdraai en de kracht van zijn de armen. Dit aspect wordt steeds belangrijker.

Donderdag begint The Masters op de golfbaan van de Augusta National, het jaarlijks gevecht om het groene jasje. DeChambeau is een van de absolute favorieten, hoewel hij in de voorgaande edities nooit de top-10 haalde. Vorig jaar won hij wel de US Open, zijn eerste major. En sindsdien is hij het gesprek van de dag in het golfwereldje, samen met Tiger Woods, de brokkenpiloot die nog herstelt van zijn verwondingen na een autocrash bij Los Angeles.

Iedereen is vooral gefixeerd op het gewicht van De Chambeau. De Amerikaan werd vorig jaar 20 kilo zwaarder, niet alleen door in het krachthonk meer spiermassa aan te kweken maar vooral door meer te eten, zo’n 5.000 calorieën per dag. Zijn midsize golfshirts moesten plaatsmaken voor extra large.

De 1,85 meter lange DeChambeau woog toen 109 kilo. Maar het was geen ballast. Hij wist dat gewicht om te zetten in een snellere swing. Op het moment dat het clubhoofd de bal raakte was de snelheid opgelopen tot 214 kilometer per uur. Dat is bijna 30 kilometer meer dan wat andere topgolfers halen.

Rory McIlroy

Die andere spelers zijn inmiddels overtuigd dat ze mee moeten in die trend. Rory McIlroy, de Noord-Ier die alle majors won behalve The Masters, gold voor de opkomst van DeChambeau als een van de longhitters. In 2017 en 2018 sloeg hij van alle spelers door de bank genomen het verst. Maar toen hij in een onderlinge duel met DeChambeau zag dat diens ballen 20 meter verder kwamen, besloot hij ook zijn clubsnelheid te verhogen. ‘Ik ben daarvoor speciaal gaan trainen en ik zou liegen als ik zeg dat het niets met het succes van DeChambeau van doen had.’

Hij heeft zijn clubsnelheid met bijna 5 kilometer per uur kunnen opvoeren. ‘En het helpt’, aldus de Noord-Ier, die al zeven jaar geen major meer heeft gewonnen. Ook Dustin Johnson, de huidige nummer één ter wereld, is bezig zijn clubsnelheid te verhogen.

DeChambeau is sowieso een buitenbeentje. Vanaf zijn jeugd benadert hij golf met wetenschappelijke precisie. Terwijl bij de concurrentie de lengte van de ijzers oploopt met de benodigde lengte van de slagen, kennen al zijn ijzers maar één lengte: die van de ijzeren 7.

Joos Luiten

De Nederlander Joost Luiten die afgezakt is tot nummer 184 op de wereldranglijst en niet meer voor deelname aan de majors in aanmerking komt, zei onlangs dat golf steeds meer een powergame wordt. ‘Als een jong talent met tourambities een tip aan me vraagt, zeg ik tegenwoordig: zorg dat je de bal in elk geval 280 meter kunt slaan. Afstand is niet zaligmakend, maar je bent wel erg in het voordeel als je ver slaat.’ Tien jaar geleden werd nog gedacht dat iemand van 110 kilo niet atletisch genoeg zou zijn om de bal behalve ver ook accuraat en met voldoende gevoel te kunnen slaan. Maar DeChambeau logenstraft die gedachte.

Vanaf donderdag mag DeChambeau zijn raketten afvuren tussen de bloeiende rododendrons en azalea’s van de Augusta National. Een garantie voor winst is het zeker niet. Op de vorige Masters die als gevolg van corona pas in het najaar kon worden gehouden, eindigde hij teleurstellend als 34ste na enkele gruwelijke afzwaaiers. Later bleek hij problemen te hebben met duizeligheid en een maagontsteking. Er volgde een lange rondgang langs medici, maar uiteindelijk kon er niets worden gevonden. Wel raakte hij vijf kilo aan gewicht kwijt. Ademhalingsoefeningen en een ander slaapschema moesten de oplossing bieden.

‘Ik zal mijn zoektocht naar kennis van het spel, kennis van het lichaam, kennis van de golfswing voortzetten om mezelf de beste kans te geven om te winnen’, zei hij dinsdag aan de vooravond van The Masters. Zijn nieuwe wapen is een Cobra-driver met 5,5 graden loft, die hem in staat moet stellen nog verder te slaan. Hierbij is de hellingshoek van het clubblad speciaal voor hem aangepast tot 4,5 graden inclusief een verdikking van het clubface, het deel dat de bal raakt.