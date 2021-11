Zwaar gehavend PSV toont wel initiatief, maar is zelden gevaarlijk

Aurelien Tchouameni en Guillermo Maripan van Monaco nemen de PSV'er Yorbe Vertessen in de mangel. Beeld Sebastien Nogier / EPA

Voetbal kan zo mooi en enerverend zijn, maar soms ook oersaai en lelijk, zoals het geval was bij Monaco - PSV (0-0). Een wedstrijd in de Europa League, waarin niets te beleven noch te genieten viel. En waar eigenlijk de vele blessuregevallen bij de ploeg van trainer Roger Schmidt het meest in het oog sprongen.

Beide ploegen konden leven met het troosteloze gelijkspel. De één, Monaco, behield de leiding in groep B. De ander, het zwaar gehavende PSV, kan nog altijd overwinteren in de Europa League, ook omdat Real Sociedad thuis niet wist te winnen van Sturm Graz, de zwakste broeder van de vier.

Monaco - PSV was een foeilelijke wedstrijd. Toch mocht de ploeg van Schmidt gezien de omstandigheden niet ontevreden zijn. PSV, de laatste weken verdedigend zo fragiel, kreeg voor het eerst in tien wedstrijden geen doelpunt tegen, maar zag met Carlos Vinícius en Yorbe Vertessen opnieuw twee spelers geblesseerd wegvallen.

Blessures houden maar aan

PSV wordt dit seizoen geteisterd door blessures. Opmerkelijk en frappant. Schmidt rouleerde lange tijd om zijn spelers tegen kwetsuren te beschermen en monitort hun fitheid op basis van data, maar op het veld valt de ene na de andere om. Jordan Teze had al na een uur kramp en ook Philipp Max liep trekkebenend over het veld.

Andere blessures hebben weer niets met overbelasting te maken, zoals de verzwikte enkel van Cody Gakpo. Of Mario Götze, die wegens ziekte ontbrak in het desolate decor van het half lege Stade Louis II. In Prinsendom Monaco, bij uitstek de thuishaven voor de rijksten der aarden, lopen ze niet warm voor voetbal. Althans niet voor de Europa League. Kil oogden de vele lege gifgele stoeltjes.

Schmidt had zijn elftal, noodgedwongen, behoorlijk door elkaar gehusseld. Zonder de absente Gakpo, Götze, Noni Madueke, Davy Pröpper en Marco van Ginkel, die niet fit genoeg was om in de basis te beginnen, ontbrak het aan de nodige creativiteit. De Duitse coach poseerde de degelijke verdediger Philipp Mwene aan de rechterkant op het middenveld. Érick Gutiérrez begon naast Ibrahim Sangaré op het middenveld.

Weinig kansen

PSV was minder slecht dan het apathische Monaco, de nummer tien van de Franse competitie, maar wist nauwelijks een kans te creëren. De ploeg kon het gemis van de fantasierijke spelers nauwelijks opvangen. Het kwam het spel van PSV niet ten goede.

De thuisploeg groef zich in, gesteund door de overwinning twee weken geleden in Eindhoven, en liet het initiatief aan de ploeg van Schmidt. Het leidde voor rust tot niets. Of het moet de kopbal van Carlos Vinícius zijn geweest. De Braziliaanse aanvaller zag de bal via het been van ploeggenoot André Ramalho op het dak van het doel belanden.

De log ogende spits doet in niets denken aan wereldberoemde landgenoten als Ronaldo en Romario, die hem voorgingen bij PSV. Hij sleurt en beukt, maar ontbeert kwaliteit om voetballend het verschil te maken. Evenals collega-spits Eran Zahavi, die na een paar minuten in de tweede helft vanaf de rand van het strafschopgebied uit de draai nipt naast schoot. Niet veel later kwam hij een teen tekort om een halfhoge voorzet binnen te tikken.

Onverwachte reddingsboei

PSV had de pech dat het op slag van rust Yorbe Vertessen geblesseerd zag uitvallen met een ribblessure. De rappe aanvaller zorgde in de eerste helft met zijn snelheid en diepgang voor het enige gevaar. Zonder de vleugjes genialiteit van Götze, Maudeke en Gakpo gokte PSV op een bevlieging van de 20-jarige Belg. Niet super verfijnd, maar zo rap als een TGV denderde hij langs zijn tegenstanders. Maar een goede eindpass ontbrak.

Het gemankeerde PSV probeerde het, wetende dat een overwinning nodig was, ware het niet dat Sociedad met het verrassende gelijkspel een reddingsboei wierp. Sangaré was de beste speler bij PSV, zoals wel vaker dit seizoen. Keer op keer onderschepte hij de bal, al liep het aanvalsspel vervolgens snel dood.

Joël Drommel redde in de tweede helft knap, toen Monaca-spits Myron Boadu voor hem opdook. De doelman bleef lang staan en blokte het schot van de Nederlander knap. Niet veel later dook Ramalho een bal met zijn grote bos krullen uit het doel.

Zo blijft PSV nog altijd in de race om de knock outfase van de Europa League te halen. De ploeg heeft, met nog twee wedstrijden te gaan, drie punten minder dan Monaco en moet één punt goed maken op Sociedad. In eerste twee teams gaan door. Maar op korte termijn zal Schmidt grotere zorgen hebben om de fitheid van zijn spelers.