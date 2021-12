Zwaait Ranomi Kromowidjojo af als wereldkampioen, of gaat ze door?

Ranomi Kromowidjojo tijdens de 50 meter vlinderslag op de WK kortebaan in Abu Dhabi. Beeld EPA

Het leek niet zomaar een wereldtitel voor Ranomi Kromowidjojo. Wie dacht tekenen van een aanstaand afscheid van de drievoudig olympisch kampioen te zien, zag ze veelvuldig.

Kromowidjojo (31) prolongeerde zondag op de WK kortebaan in Abu Dhabi haar wereldtitel op de 50 meter vlinderslag. Ze zwom haar beste wedstrijd ooit op die afstand en de tweede tijd ooit. Kromowidjojo klokte 24,44 seconden en was daarmee een haar verwijderd van het wereldrecord van Therese Alshammer van 24,38. Ze versloeg in een direct duel de Zweedse zwemvedette Sarah Sjöström, die zilver pakte in 24,51. De 17-jarige Amerikaanse Claire Curzan won in 24,55 brons in een wereldrecord voor junioren.

Als Kromowidjojo wil stoppen op een hoogtepunt, zou dit er één kunnen zijn. De zwemster deed als enige haar mondkapje af bij de medailleceremonie. Ze gaf een – in coronatijd ongebruikelijke – kus op de mond van de man die haar de gouden plak om de nek hing. Het was haar verloofde Ferry Weertman, die onlangs stopte met topzwemmen. De olympisch kampioen in het open water van Rio was vanwege zijn werk voor de atletencommissie van wereldzwembond Fina meegekomen naar de WK.

Of was hij er ook om bij haar laatste wedstrijd te zijn? Kromowidjojo was zichtbaar geëmotioneerd tijdens het zingen van het Wilhelmus. Voor de camera van NOS-verslaggever Martin Vriesema werd er naar haar toekomst gevraagd. Ze zou toch niet stoppen, nu het weer zo goed gaat? ‘Nou, daar zitten twee kanten aan’, zei Kromowidjojo met een geheimzinnige glimlach. ‘Moet je dan juist stoppen of doorgaan? Eerst zwem ik nog de 50 vrij, dan lekker gezellig Kerst vieren thuis. En dan ga ik nadenken.’

Femke Heemskerk

Femke Heemskerk, met wie ze grote successen op de estafette vierde, zette onlangs een punt achter haar carrière. Kromowidjojo is de enige nog actieve zwemster van de gouden generatie die in Peking in 2008 olympisch kampioen werd op de estafette van de 4x100 meter vrij.

Kromowidjojo kwam op de WK niet in actie op de 100 meter vrij, het nummer waarop ze in 2012 op de Olympische Spelen goud won. Ze pakte in Londen de dubbel op de 50 en 100 vrij. De zwemster is zich de laatste jaren meer op de sprint gaan richten. De 100 meter werd te lang voor Kromowidjojo. Ze kwam op die afstand niet meer bij haar persoonlijke record in de buurt, dat ze had gevestigd in 2012, op de langebaan. De concurrentie ging wél vooruit. Op de Spelen van Tokio besloot Kromowidjojo de afstand helemaal aan zich voorbij te laten gaan. Er was een kans dat ze de finale niet meer zou halen.

Op de sprint, met name op de kortebaan, bleef ze wereldtop. Kromowidjojo is in Abu Dhabi bezig de meest succesvolle zwemster ooit te worden in het niet-olympische 25-meterbad. Ze won zondag haar 26ste WK-medaille op de kortebaan. 14 daarvan waren goud. Ze kan in de Verenigde Arabische Emiraten voorbij de Hongaarse Katinka Hosszú komen, die op 27 medailles staat en de mondiale titelstrijd aan zich voorbij liet gaan.

Alleen de Amerikaan Ryan Lochte deed het beter met 38 medailles. Kromowidjojo heeft ook goede papieren voor eremetaal op de 50 meter vrij en verschillende estafettes. Ze won in Abu Dhabi met de Nederlandse estafetteploeg ook al brons op de 4x50 meter wisselslag, zilver op de gemengde 4x50 meter vrij en goud op de gemengde 4x50 wisselslag.

De niet-olympische 50 meter vlinderslag was voorheen een bijnummer voor de vrijeslagspecialiste. Ze deed het voor de variatie, meer niet. Dat werd anders toen ze op die afstand met Europese- en wereldtitels ging winnen.

Overvolle programma

Kromowidjojo werd in mei voor het eerst in haar carrière Europees kampioen op de langebaan op de 50 meter vlinderslag. Ze besloot niet alles te zwemmen van het overvolle programma na Tokio, met verschillende wereldbekerwedstrijden, de commerciële zwemcompetitie ISL én de EK kortebaan. Wie alles deed, was amper thuis. Het beste was eraf bij de zwemmers die wel mee waren gereisd met het zwemcircus.

Kromowidjojo sloeg de EK over en zette vol in op een topprestatie in Abu Dhabi. Ze trainde sinds Tokio veel op de vlinderslag. ‘Twee jaar geleden was het nog hopen dat je goed uitkomt’, zei ze tegen de NOS. Nu stond ze met een minutieus uitgekiend plan op het startblok. ‘Tien kicks onder water. Zeven slagen. Keren. Negen kicks onder water.’ Zo kwam ze precies goed uit bij de finish, en bleef ze Sjöström voor. ‘We hebben daarop getraind. Ik kwam hier met een missie. Ik wilde de beste race ooit zwemmen, dat is gelukt.’

Alleen de aanval op het wereldrecord van Alshammer mislukte. Toen Kromowidjojo haar tijd zag op het scorebord, zorgde dat voor een kleine teleurstelling. Nét niet. Blijft er toch nog iets over om voor door te gaan. Of niet? Dat horen we na Kerst.