Zwaaiend, vliegend en vallend gaan turnsters naar zesde en zevende plaats op de EK

Naomi Visser in actie tijdens de kwalificatie van de Europese kampioenschappen turnen in Turkije. Beeld ANP

In de Europese finale van de meerkamp waren Naomi Visser en Eythora Thorsdottir elk steeds op een ander toestel actief, maar in de tussenstand bevonden de twee Nederlandse turnsters zich telkens in elkaars nabijheid. Ook in de einduitslag stonden ze dicht bij elkaar: Thorsdottir als zesde met 52,733 punten, Visser zevende met een score van 52,599.

Voor Visser had er meer in gezeten. Zij koesterde vooraf de hoop op een meerkampmedaille. Ze kwam woensdag als vijfde door de kwalificatieronde heen. De verschillen met de top-3 waren toen nog behapbaar en ze mocht in het groepje favorieten de vier toestellen in de finale afwerken: sprong, brug, balk en vloer.

De balk bleek een hinderpaal voor de 21-jarige. Hoewel ze uitstekend aan haar oefening was begonnen, raakte ze uit evenwicht en viel. Met een score van slechts 12,100 liep Visser veel punten mis. ‘Ik baal wel dat ik daar een foutje heb gemaakt’, zei ze na afloop.

De andere vrouwen op medaillejacht raakten niet uit balans. Vooral de Britse Jessica Gadirova maakte indruk. Zij pakte afgelopen najaar op de WK in Liverpool brons op de meerkamp en gold als topfavoriet. Ze kreeg veel tegenstand van de Hongaarse Zsófia Kovács, maar veroverde op haar slotonderdeel vloer overtuigend het goud met 55,032 punten.

Verwonderlijk was haar klapstuk op de vloer niet. De 18-jarige Britse is op dat onderdeel al tweevoudig Europees kampioene. Achter de zilveren Kovács (54,899 punten) behaalde de Italiaanse Alice d’Amato, tweelingzus van de vorige Europees kampioen Asia d’Amato, het brons met 54,500 punten.

Specialiteiten

Het was een beetje zoeken voor Visser op vrijdagmiddag. Los van de val van de evenwichtsbalk, verzuimde ze op haar specialiteiten, brug en vloer, het verschil te maken. Op de brug zag Visser tweemaal af van een combinatie van twee elementen om haar snelheid te behouden en zich voor erger te behoeden. Met 14,033 deed ze het bijna 0,4 punt slechter dan in de kwalificatie.

Ook op vloer hield ze in, liet de combinatie van twee pirouettes zitten, en vermorste met 13,200 opnieuw vier tienden van een punt. Zo zakte Visser steeds wat verder weg.

Het omgekeerde gebeurde met Thorsdottir, die begon op brug. Daar leek ze vroeg in haar oefening mis te grijpen, maar ze wist de lage legger in tweede instantie toch te pakken en haar oefening door te zetten. Ze begon met een score van 13,200 op de zesde plaats in de tussenstand, op dat moment een plek onder Visser.

Herwonnen turnvreugde

De 24-jarige Thorsdottir weet hoe het is om te presteren op een internationaal kampioenschap. Ze won eerder al drie individuele EK-medailles. Dat deed ze niet in de meerkamp, maar op losse toestellen: balk en vloer in 2017 en nogmaals vloer in 2019. Nadat haar trainer Patrick Kiens na meldingen van grensoverschrijdend gedrag naar het buitenland vertrok, twijfelde zij over haar toekomst. Uiteindelijk hervond ze in Rotterdam, bij de mannenploeg van de turnbond, haar plezier in de sport.

De turnvreugde is terug, maar haar lijf is haar niet altijd even goed gezind. Thorsdottir heeft vaak last van haar enkels, maar in de wedstrijd was er van fysieke problemen weinig te zien. Na de opluchting van haar brugoefening, deed ze het goed op balk en vloer.

Haar spektakelstuk was toch de sprong over het pegasuspaard, met een zogeheten Joertsjenko dubbele schroef. Na die met een Arabier ingeleide anderhalve salto achterover, stapte Thorsdottir wat moeizaam van de mat. Haar kwetsbare enkels hadden bij de landing een tik gekregen.

Zelf tilde de turnster niet zo zwaar aan dat lichamelijk ongemak. ‘Ik ben wel een bikkel’, zei ze. ‘De landing bij sprong was erg pijnlijk voor mijn enkel, maar ik ben blij dat ik de wedstrijd heb kunnen afmaken en dat ik dit heb kunnen neerzetten.’

Gemoedstoestand

Met haar score van 13,999 wipte Thorsdottir bovendien in de eindstand over Visser heen. De zesde plaats en de wetenschap dat ze dat met een wat haperend lijf wist te presteren, gaf haar hoop voor de WK die deze herfst in Antwerpen worden gehouden.

De 24-jarige Thorsdottir denkt dat er op weg naar die WK in Antwerpen nog rek in zit. Zeker als ze daar geen last van haar lijf meer heeft. ‘Ik kan niet wachten om weer zonder pijn te kunnen turnen.’ De komende dagen zal ze met graagte haar geplaagde ledematen rust gunnen.

Anders is dat voor Visser, die zaterdag en zondag nog twee toestelfinales heeft om zich op te richten. ‘Ik ben blij dat brug en vloer, de toestellen voor dit weekend, goed zijn gegaan. Dat geeft vertrouwen’, zei Visser daarover. Zo vond ze, dankzij haar positieve kijk, ook qua gemoedstoestand een plekje vlak naast Thorsdottir.