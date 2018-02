Zus Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un naar opening Winterspelen in Zuid-Korea

Eerste keer

Er is weinig bekend over Kim Yo-jong, wiens leeftijd wordt geschat op eind twintig, begin dertig

De komst van Kim Yo-jong zou de eerste keer zijn dat een lid van de Kim-familie Zuid-Korea bezoekt. De eerste jaren na de machtsovername van haar broer Kim Jong-un, in 2012, bleef Kim Yo-jong op de achtergrond. Pas de laatste tijd figureert ze steeds vaker naast of vlak achter haar broer bij publieke optredens. Bij een belangrijke parade in april 2017 was te zien hoe ze haar broer documenten kwam brengen net voordat hij aan een toespraak zou beginnen. Dezelfde maand stond ze naast hem toen hij ten overstaan van internationale media een net opgeleverd complex opende in Pyongyang.



Er is weinig bekend over Kim Yo-jong, wier leeftijd wordt geschat op eind twintig, begin dertig. Samen haar broer Kim Jong-chol, die gitarist is en naar verluidt in Pyongyang in een band speelt, werd ze in 2011 door een Zuid-Koreaanse televisiezender gespot bij een concert in Singapore. Ook valt Kim Yo-jong tussen de doorgaans conservatief geklede Noord-Koreanen op door haar kledingstijl: zwarte pakken en hoge hakken.