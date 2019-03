Zuivering olympische top Japan moet weg vrijmaken voor Tokio 2020

Tsunekazu Takeda spreekt met de pers. Beeld AFP

Takeda moet verdwenen zijn als op 24 juli IOC-voorzitter Thomas Bach het One-Year-To-Go feest van Tokio 2020, de Olympische Zomerspelen van volgend jaar, komt opluisteren. Bach weigerde tot nu toe de uitnodiging, omdat hij vreesde voor een al te sterke verbinding met een van zijn voorheen belangrijkste raadgevers. Takeda zat de laatste jaren de marketingcommissie van het Internationaal Olympisch Comité voor.

In 2012 werd hij opgenomen in het hoogste mondiale sportbestuur. Een jaar later was hij voorzitter van het winnende biedcomité van Tokio 2020 dat in Buenos Aires ten koste van Madrid en Istanbul de Olympische Spelen binnenhaalde. Bij die bieding is, aldus Franse magistraten, geld onder de toonbank door gegaan. De Senegalees Papa Massata Diack, de zoon van de in Frankrijk in huisarrest verkerende ex-atletiekbaas Lamine Diack, incasseerde Japans geld via een bedrijf in belastingparadijs Singapore, Black Tidings.

Takeda, deelnemer aan de Spelen van 1972 en ’76, heeft de beschuldigingen van smeergeldbetalingen altijd ontkend. Zijn verweer was zwak en zijn aanwezigheid hinderde de aanloop van de Spelen in zijn land, op 492 dagen van de aanvang.

Daarom is hij ook per direct verwijderd uit het organisatiecomité van de Olympische Zomerspelen van 2020 in zijn eigen Tokio dat wordt voorgezeten door ex-premier Mori. De huidige premier van Japan, Shinzo Abe, bemoeide zich de voorbije weken met de kwestie.

Takeda (‘ik blijf streven om mijn onschuld te bewijzen’) is van adel, de zoon van een prins en het achterkleinkind van een Japanse keizer. Hij heeft zich dinsdag bij het bekendmaken van zijn terugtreden verontschuldigd voor alle ophef. In zijn persverklaring zei hij dat het tijd was plaats te maken voor jongere leiders.

De 61-jarige Yasuihiro Yamashita, de zwaargewichtjudoka die in 1984 olympisch goud veroverde, lijkt de man die hem gaat opvolgen. Die veegde zijn eigen judobond schoon, toen bleek dat trainers gewelddadig waren tegen pupillen.

Het vertrek van Takeda past in een patroon. Ook door Frans justitieel onderzoek werd in 2017 het Braziliaans IOC-lid Carlos Nuzman gearresteerd. De oud-volleyballer was voorzitter van het organisatiecomité van de Spelen van Rio 2016. Hij was betrokken bij het kopen van stemmen in 2009 om zijn stad de Spelen te bezorgen. In die omkoopaffaire bleken de twee Diacks, Lamine en Papa Massata, een hoofdrol te spelen, maar was ook de grote atletiekkampioen Frankie Fredericks betrokken.

Bij de Spelen van Rio was er een kaartenschandaal van Ierse origine. De voorzitter van het Europees Olympisch Comité (EOC), de bij het IOC hoog gekwalificeerde Patrick Hickey, werd nog tijdens de Spelen van zijn bed gelicht en in de gevangenis gestopt. De koepel van olympische comités Anoc leende hem vier ton om zich op borgtocht vrij te kopen en naar zijn eigen land terug te keren.