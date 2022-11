Zuivere speeltijd: hoe wetenschappers tot op de seconde laten zien hoeveel voetballers tijdrekken

Bij het WK tellen scheidsrechters ongekend veel blessuretijd toe. Terecht, blijkt uit onderzoek naar tijdrekkende voetballers.

Dat was even schrikken voor voetbalfans en ook voor de spelers zelf: 27 minuten blessuretijd. Niet eerder duurde een poulewedstrijd op een WK zolang als deze week Engeland-Iran. Ook bij andere wedstrijden in Qatar liep de klok opvallend lang door, waardoor bijvoorbeeld Oranje-speler Davy Klaassen er in de 99ste minuut nog een kon intikken tegen Senegal.

Reden is dat de Fifa dit toernooi extra let op zuivere speeltijd. Statistici rekenden al eens uit dat in nationale Europese voetbalcompetities de bal slechts zo’n 60 minuten rolt, van de anderhalf uur die staat voor een wedstrijd. (Leuk weetje: in de eredivisie scoren de voetballers op dit front het beste, met 63 minuten zuivere speeltijd. In Spanje is dat slechts 55 minuten.)

De grootste pijn van die verloren speelminuten zit hem in bewust tijdrekken door spelers. Wetenschappers van de Universiteit van Singapore zochten al eens tot op de seconde hoe voetballers in grote competities dat doen. De onderzoekers klokten hoelang spelers deden over het hervatten van het spel in een situatie waarin ze voor stonden (en dus belang hadden bij tijdrekken), of juist achter (en dus juist snel door wilden spelen om de gelijkmaker te scoren).

Bal over de zijlijn en speler moet ingooien? Dat duurt gemiddeld 10 seconden als een speler achterstaat. Staat de speler voor? Tel er dan maar 4 seconden bij op.

Vrije trap? Corner? Keeperuittrap? Duurt ook 4 seconden langer als een team voorstaat. Bij een wissel is het helemaal erg: duurt gemiddeld 7 seconden langer bij de op dat moment bovenliggende partij.

Harry Kane grijpt naar zijn voet na een duel tijdens Engeland-Iran bij de WK. Beeld AP

En dan hebben we het nog niet eens gehad over geveinsde blessures. Wetenschappers van de Universiteit van Ankara turfden in de Turkse competitie gemiddeld 3,6 blessurebehandeling per wedstrijd. Bij elke behandeling ligt het spel gemiddeld anderhalve minuut stil. Begrijpelijk als de speler op dat moment ook echt medische hulp nodig heeft, maar daar plaatsen de onderzoekers grote vraagtekens bij. Om te beginnen: in 4 op de 5 gevallen kan de speler de wedstrijd gewoon uitspelen, dus zó erg was het leed blijkbaar ook weer niet. Nog opvallender: spelers die in het laatste kwartier voorstaan, vragen ruim vier keer zo vaak om een blessurebehandeling dan spelers die op dat moment achterstaan.

Lijkt mij keihard wetenschappelijk bewijs van aanstellerij en tijdrekken. Probleem is natuurlijk dat het hier gaat om gemiddelden. Bij een individuele speler die 1-0 voorstaat en bij een duel schreeuwend naar de grond gaat, kan een scheidsrechter moeilijk inschatten of er ook deze keer weer wordt geacteerd.

Idealiter hangt er ook een klok in het stadion die alleen loopt als de bal in het spel is, net als bij basketbal. Maar de nieuwe Fifa-regels zijn al een stap in de goede richting: spelers die acteren of anderszins tijdrekken, weten nu dat de verloren seconden er aan het einde van de negentig minuten waarschijnlijk weer bij komen. Is er toch nog iets zuivers voortgekomen uit dit WK: zuivere speeltijd.