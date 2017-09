Zuid-Koreanen willen weer met Hiddink naar het WK, maar hij wil slechts 'helpen'

Hoewel Zuid-Korea zich relatief gemakkelijk kwalificeerde, zijn veel fans niet tevreden. Het spel laat te wensen over en de goals zijn schaars. Deze maand begonnen fans een online petitie om de 70-jarige Hiddink terug te halen als coach. 'Haal de coach die de mensen willen, voetbalbond! Niet liegen dat er geen geld is', aldus een fan. De Koreaanse kranten pikten het verhaal op en zo werd Hiddink de afgelopen weken weer een nationale kwestie.



In eerste instantie reageerde de bond afwerend. De huidige coach, Shin Tae-yong, was immers pas net benoemd en onder zijn leiding was de kwalificatie afgedwongen. Ook was nooit een officieel verzoek van Hiddink ontvangen. Daarmee leek de kous af. Totdat Hiddink half september in een gesprek met Koreaanse journalisten in Amsterdam zei dat hij 'altijd bereid was op welke manier dan ook te helpen'. 'Guus Hiddink staat achter Koreaans voetbalteam', kopte het nationale persbureau.