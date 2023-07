Zuid-Koreaanse vrouwen bang voor reputatieschade; uitslag oefenduel tegen Oranje blijft (vooralsnog) geheim

Speelsters van Oranje tijdens een training in Horst, ter voorbereiding op het WK. Beeld ANP

Alle Nederlandse speelsters hebben gespeeld en ze zijn allemaal heel gebleven. Het zou normaal gesproken niet de eerste zin zijn van een verslag van de laatste oefenwedstrijd voor het WK, maar over de wedstrijd tegen Zuid-Korea valt weinig meer te vertellen dan dit. Het is vrijwel het enige dat bekend is gemaakt door de KNVB, omdat er op verzoek van de tegenstander verder niks naar buiten mag komen.

De eindstand en het scoreverloop van besloten wedstrijden worden juist vaak wel bekend gemaakt, al was het alleen maar omdat het een behoorlijke klus is om die uit de publiciteit te houden. Bij beide teams zijn er tientallen mensen betrokken, en dan zijn er altijd nog mensen nodig om de wedstrijd te organiseren.

De Volewijckers

Een paar weken geleden oefenden de Nederlandse voetbalsters in Zeist nog achter gesloten deuren tegen een jongensteam van De Volewijckers. Toen besloot de KNVB zelf om publiek en pers weg te houden omdat de bond vreesde voor reputatieschade. Vanwege de fysieke verschillen was een nederlaag op voorhand niet uitgesloten, maar de voetbalsters wonnen met 2-1. De bond maakte dat na de wedstrijd zelf bekend.

Zuid-Korea heeft de reden voor de geheimzinnigheid niet in het openbaar toegelicht, maar angst voor reputatieschade zou ook in dit geval een reden kunnen zijn. De verschillen zijn groot in het vrouwenvoetbal en grote uitslagen komen nogal eens voor. De laatste keer dat Nederland tegen een Aziatische tegenstander speelde, was op de Olympische Spelen in 2021. Toen werd China met 8-2 verslagen. Dat land staat nu veertiende op de wereldranglijst, Zuid-Korea zeventiende.

Andries Jonker

Over de uitslag tegen Zuid-Korea heeft vooralsnog niemand zijn mond voorbij gepraat. Bondscoach Andries Jonker mag het maandag tijdens het persmoment wel over de wedstrijd hebben, maar het is nog de vraag of hij dan iets zal zeggen over het resultaat. Een officiële wedstrijd was het sowieso niet, want er werd in het Campbelltown Sports Stadium, in de buurt van Sydney, gespeeld in drie periodes van een half uur. Nederland gebruikte bovendien alle speelsters, omdat er nog hard getraind gaat worden de komende dagen. De ploeg reist dinsdag naar het basiskamp in Tauranga in Nieuw-Zeeland, het land waar de poulewedstrijden worden gespeeld.

Daarin treft Nederland in derde wedstrijd Vietnam, dat was de belangrijkste reden waarom Jonker graag tegen een Aziatisch land oefende. Direct na de loting zei hij nog dat hij van dat land niets wist. Nederland treft volgende week zondag eerst Portugal en speelt later in de week ook nog tegen wereldkampioen Amerika.