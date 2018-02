Zuid-Koreaanse curlingdames kregen vleugels, maar strandden bij zilver

Doping

Het is de wet van de olympische sport dat het thuisland boven zijn eigen kunnen reikt. Canada deed het in 2010 en won het landenklassement. Rusland deed het vier jaar later net zo, maar dat werd later een geheel ander verhaal toen het door de staat gestuurde dopingsysteem door Duitse onderzoeksjournalisten werd ontdekt.



Rusland, onder de neutrale vlag van OAR, kreeg in Korea de kans zichzelf te beschadigen, toen een curlingspeler, Kroesjelnitzki, op het gebruik van meldonium werd betrapt en zijn bronzen medaille moest inleveren. Het was een rimpel in een toernooi dat volgens sommige waarnemers een doorbraak in de publieke waardering zal betekenen.



Zuid-Korea zal zich ongetwijfeld opwerpen voor een komend WK. De ontdekking van een sport kan heel wat betekenen in die Aziatische land. Zo werd ooit, in 1988 in Calgary, het shorttrack ontdekt. Het leidde tot de leidende positie van Korea in het schaatsen op ijshockeybanen.