Zuid-Korea is in de ban van curling, en dat komt vooral door de 'knoflookmeisjes' die allemaal Kim heten

Vergeet K-pop. Curling, daar zitten de nieuwe Zuid-Koreaanse sterren. In de olympische hal van Gangneung rennen tientallen meisjes naar voren als de Zuid-Koreaanse spelers Pyeongchang-beertjes naar boven gooien. De mannen, of jongens zijn het eigenlijk nog, hebben in hun laatste wedstrijd aartsvijand Japan verslagen en nemen onder luid gejuich afscheid van het thuispubliek. Op de tribune maken tienermeisjes snel nog even een selfie met de nieuwe idolen op de achtergrond.



Dat Zuid-Korea in de ban is van curling komt eigenlijk niet eens door de mannen, die op een respectabele zevende plek eindigen in het klassement. Het zijn de vrouwen die het olympisch toernooi op zijn kop hebben gezet door achtereenvolgens van Canada, Zwitserland en Groot-Brittannië te winnen.