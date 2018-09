Zowel Williams als winnares Osaka huilt om schertsvertoning in finale

Als klein kind droomt Naomi Osaka ervan om in een grandslamfinale tegenover Serena Williams te staan. Zaterdagavond verslaat de 20-jarige Japanse haar idool in de finale van de US Open en wint zo voor het eerst een van de vier grote toernooien: 6-2, 6-4. Maar ze zal zich de grootste triomf uit haar prille carrière anders hebben voorgesteld. Haar overwinning in New York werd overschaduwd door een felle ruzie tussen Williams en umpire Carlos Ramos.

De Portugees gaf de zesvoudig winnares van de US Open vroeg in de tweede set een waarschuwing, omdat haar coach Patrick Mouratoglou vanaf de tribune aanwijzingen zou hebben gegeven – iets wat niet is toegestaan. De 36-jarige diva, die bij winst het grandslamrecord van Margaret Court (24 titels) zou hebben geëvenaard, was het daar niet mee eens. ‘Ik verlies nog liever, dan dat ik vals speel’, beet ze Ramos toe.

Mouratoglou erkende na de wedstrijd dat hij Williams instructies had gegeven. ‘Als ik heel eerlijk ben, was ik aan het coachen. Ik denk alleen niet dat ze naar me keek.’ Hij zei erbij dat vrijwel alle coaches dat doen, ook die van Osaka. De 23-voudig grandslamwinnares bleef stellig ontkennen dat ze hulp had gekregen vanaf de tribune. Tijdens de wedstrijd eiste ze al meermaals excuses van scheidsrechter Ramos. ‘Dit is niet eerlijk’, zei ze herhaaldelijk.

De door emoties overmande Williams verloor zichzelf in de resterende games compleet. Eerst sloeg ze haar racket uit frustratie kapot, wat haar een tweede waarschuwing en een strafpunt opleverde. Bij een 4-3 achterstand in de tweede set maakte ze de umpire uit voor ‘dief’ omdat hij een punt van haar zou hebben gestolen. De belediging kwam de van frustratie huilende diva te staan op een straf van een game: prompt stond ze achter met 6-2, 5-3. Het bracht Osaka in een zetel richting een even grootse als bizarre overwinning. Williams kreeg een boete van ruim 14.000 euro opgelegd van de organisatie van de US Open.

Naomi Osaka en Serena Williams zijn beiden geëmotioneerd tijdens de huldiging na afloop. Foto AFP

Dubbele moraal

Volgens Williams was de straf die zij opgelegd had gekregen het bewijs van een dubbele moraal in tennis. ‘Ik heb mannen ergere dingen tegen een scheidsrechter horen schreeuwen. De umpire zou nooit een game van een man hebben afgepakt als die ‘dief’ tegen hem gezegd zou hebben’, zei ze op de persconferentie. ‘Ik heb het gevoel dat het hier om seksisme gaat.’

Eerder in het toernooi was al commotie ontstaan rondom Alizé Cornet. De Franse tennisster kreeg in de eerste ronde een waarschuwing omdat ze op de baan haar T-shirt uitdeed om het om te draaien. Williams: ‘Ik blijft vechten voor de gelijke behandeling van vrouwen. Cornet had haar shirt moeten kunnen uittrekken zonder berispt te worden.’

De suggestie van Williams dat vrouwen strenger aangepakt zouden worden dan hun mannelijke collega’s is niet terug te zien in de cijfers van dit toernooi: de mannen ontvingen op de US Open 23 waarschuwingen, tegenover 9 reprimandes voor vrouwen.

De schertsvertoning tijdens de finale ontnam de glans van de zegetocht van Osaka, die haar droom in een nachtmerrie zag veranderen toen het boegeroep van de 24 duizend Amerikaanse supporters in het Arthur Ashe Stadion tijdens de huldigingceremonie niet verstomde. ‘Ik vind het jammer dat de wedstrijd op deze manier moest eindigen’, verontschuldigde de nummer negentien van de wereld zich huilend.

Serena Williams haalt uit naar Carlos Ramos. Foto AFP

Japanse winnaar

Zo beduusd als de eerste Japanse winnaar van een grandslamtoernooi de beker en cheque ter waarde van 3,2 miljoen euro in ontvangst nam, zo overtuigend was ze anderhalf uur daarvoor de strijd aangegaan met haar zestien jaar oudere idool. De dochter van een Japanse moeder en Haïtiaanse vader oogde fit en scherp. Haar voetenwerk was beter dan dat van Williams, die moeite had zodra de Japanse haar liet lopen.

Osaka ving de harde klappen van Williams knap op en wist met haar fenomenale forehand de druk telkens bij haar tegenstander neer te leggen. Vooral in de eerste set was Williams niet opgewassen tegen de power van Osaka, die wordt begeleid door Sascha Bajin. De Duitser was in het verleden acht jaar de trainingspartner van Serena Williams en kent haar spel tot in de details.

Osaka werd geboren in Japan, maar verhuisde op haar derde naar Amerika. Nadat vader Leonard Francois een duel tussen Serena en Venus Williams had gezien, was hij ervan overtuigd dat ook zijn dochters moesten gaan tennissen.

Eerder dit jaar had Osaka haar idool al een keer verslagen. Op het WTA-toernooi in Miami rekende ze in de eerste ronde in twee sets (6-3, 6-2) met haar af. Williams was vijf maanden eerder moeder geworden en bezig op haar oude niveau terug te komen. In New York dacht de huidige nummer 26 van de wereld haar comeback te bezegelen met haar zevende toernooizege in New York en haar 24ste grandslamtitel in totaal.

Williams toonde zich tijdens de huldigingsceremonie wel een waardig kampioene. Toen het boegeroep aanhield, sommeerde ze het publiek niet meer te joelen en de overwinning van Osaka gezamenlijk te vieren. De jonge Japanse verontschuldigde zich op haar beurt bijna voor het verstoren van het Amerikaanse feest.

Osaka: ‘Ik weet dat ze heel graag die 24ste grandslamtitel had gewonnen. Iedereen weet dit. Je ziet het op reclames, je ziet het overal. Als ik de baan op stap voel ik me een ander mens. Dan ben ik geen Serena-fan. Ik ben een tennisster die het opneemt tegen een andere tennisster.’

Naomi Osaka kust haar trofee na de finale tegen Williams. Foto AFP