Zoveelste nationaal record levert Jessica Schilder dit keer ook prijs op: WK-brons

Jessica Schilder tijdens de finale op het WK in Eugene, Oregon. Beeld AFP

Een nationaal record was voor Jessica Schilder dit seizoen al eigenlijk geen nieuws meer. Meerdere keren scherpte ze haar eigen Nederlandse record aan, in juni alleen al vier keer. Eerder dit jaar boekte ze ook haar eerste mondiale succes: derde werd op de WK indoor. Zaterdagnacht leverde een weer een record haar opnieuw brons op.

De wereldtitel ging naar Chase Ealey. De Amerikaanse, die mocht beginnen, kwam in eigen land tot 20,49 bij haar eerste poging. Ze zou er zelf niet meer bij in de buurt komen. Tweede werd Lijiao Gong. De uittredende tweevoudig wereldkampioene uit China bleef steken op 20,39 meter.

Schilder kwam tweemaal tot 19,77 meter op Hayward Field, het atletiekstadion in Eugene. Die dubbele score gaf de doorslag voor brons, want ook de Canadese Sarah Mitton reikte tot 19,77, maar haar tweede stoot was met 19,18 minder ver. ‘Ik had verwacht dat de nummers één, twee en drie 20 meter zouden stoten, maar dat gebeurde niet. Dus ik ben heel blij.’

Eerste keer

Het is de eerste keer dat een Nederlandse vrouw een kogelstootmedaille op de WK atletiek verovert. Bij de mannen ging Rutger Smith haar voor. Hij behaalde in 2005 zilver en 2007 brons op de WK.

Voor de 23-jarige Schilder was dit al voor haar prestatie in Eugene het seizoen van haar doorbraak. En soms was het wennen aan het podium waarop ze acteren mocht. Doodzenuwachtig was ze eerder dit jaar toen ze debuteerde in de prestigieuze Diamond League in Doha. Het waren Ealey en Mitton die haar tijdens die wedstrijd hielpen de zenuwen te bedwingen en haar wegwijs maakten in de bijzonderheden van zo’n toptoernooi.

Ook bij de kwalificatie in Eugene had ze steun van haar meer ervaren tegenstandsters. ‘We zijn geen vijanden van elkaar, maar vriendinnen. Het is in de wereldtop heel gezellig en ik geniet daar enorm van.’

Gewicht

Opvallend is de bouw van Schilder. Tussen haar concurrentes valt ze op door haar relatief ranke gestalte. En bij kogelstoten is juist een zware bouw een voordeel. ‘Als je extra gewicht achter je kogel krijgt, kun je verder stoten.’ Ze heeft al een paar keer geprobeerd om aan te komen, maar dat lukt haar niet goed. ‘Als ik normaal eet val ik af.’

Ze vond het frustrerend dat het niet altijd lukt om aan te komen. ‘Dan ging ik elke dag op de weegschaal staan. Ging ik heel veel eten, kwam ik een kilo aan en dan was ik de dag erna weer anderhalve kilo kwijt. Ik kon daar heel moeilijk mee omgaan. Toen heb ik besloten zoveel mogelijk te eten, maar pas te wegen als ik denk dat het goed gaat.’

Zondag reist Schilder alweer naar huis. Onderweg zal ze haar bronzen medaille vieren. ‘Met chocola, heel veel chocola. Om het te vieren en om aan te komen. Dus dat komt helemaal goed.’

Draaitechniek

Schilders opmars bij het kogelstoten heeft ze voor een groot deel te danken aan de draaitechniek die ze zich sinds 2019 eigen heeft gemaakt. Die wijze van stoten waarbij de atleten tweemaal om hun as draaien zorgt ervoor dat de vier kilo zware kogel verder terecht komt. Bij de mannen is die techniek al decennia gemeengoed, bij de vrouwen is het gebruik ervan van recenter datum.

Lang hielden de vrouwen vast aan de traditionele aanglijtechniek. Daarbij begint de kogelstoter met de rug naar de grindbak begint, één schuivende stap naar achter maakt en dan na een halve draai de kogel weg stoot. In 2017 werd de Chinese Gong op die manier nog wereldkampioen.

Ondanks de implementatie van de draaitechniek staat het wereldrecord dat Sovjet-atlete Natalja Lisovskaja in 1987 op 22,63 zette nog altijd. Om dat record hangt de reuk van doping, al is Lisovskaja nooit betrapt.

Toch is Schilder ervan overtuigd dat de huidige generatie kogelstootster weer bij die afstand in de buurt kan komen. ‘Iedereen gebruikt nu de draaitechniek en met de huidige technologie kunnen we met camera’s de kleinste bewegingen analyseren. We kunnen de komende jaren nog heel veel progressie maken en ik weet zeker dat het wereldrecord er ook aan kan.’