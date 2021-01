Zorgen voor PSV nemen toe nu ook krachtmens Dumfries geblesseerd afhaakt

Nikolai Laursen van FC Emmen in duel met Philipp Max van PSV. Beeld BSR Agency

Het worden spannende dagen, want PSV kan Dumfries eigenlijk niet missen in de topper tegen Feyenoord komende zondag. Er ontbraken gisteren al vier belangrijke basisspelers. Gakpo, Götze, Madueke en Ihattaren zijn samen goed voor een direct aandeel in 26 doelpunten. Winst op Feyenoord is noodzakelijk voor de kampioenskansen, maar zeker ook voor de moraal.

PSV oogt op meerdere fronten kwetsbaar in 2021, werd overklast door AZ, en de voorbij weken in fases ook weggespeeld door Sparta, FC Volendam en RKC. Het wilde juist groeien, profiteren van al het gewissel van coach Schmidt dit seizoen ten einde zijn manschappen fit te houden. Tegen Emmen viel de 34ste PSV-speler in, debutant Jeremy Antonisse. Het volgepakte seizoen, met onderweg ook nog een corona-uitbraak in de selectie, nopen hem daartoe, vindt Schmidt.

Het leidt soms tot boze gezichten bij gepasseerde of gewisselde spelers. Belangrijker, van een geoliede machine is nog steeds geen sprake. Bovendien helpen zijn preventiemaatregelen dus niet tegen blessures.

Verdiep je in de aard van die kwetsuren, stelde Schmidt maandag, want die komen soms voort uit pure pech. Hij vindt het gezeur, de kritiek op zijn wisselbeleid. Maar hij houdt zich in nu zijn gedrag na een keiharde uitval tegen arbiter Nijhuis onder een vergrootglas ligt. Het leverde Schmidt een schorsing op, die hij gisteren uitzat en waarvan de PSV-leiding hoopt dat hij leert.

Onder waarnemend assistent Kornetka opende PSV aardig met een grote kopkans voor Eran Zahavi, maar ook nummer laatst FC Emmen kwam naar verloop van tijd aardig in de wedstrijd, met een schot op de paal van nieuwkomer Jari Vlak kort voor rust als beste bewijs.

Adrian Fein en Ryan Thomas stonden opgesteld achter spitsen Malen en Zahavi, maar vooral Fein, gehuurd van Bayern München grossierde in de verkeerde keuzes. Dan had Emmen een betere huurling in Kerim Frei, pas net weer in Drenthe, maar op zijn dooie gemak PSV’ers poortend. Invaller Mauro Junior bracht PSV uiteindelijk de winst. Hij zag een voorzet negen minuten voor tijd in de verre hoek vliegen en slingerde er daarna nog een op het hoofd van Zahavi. Desondanks werd de lange reis terug naar Eindhoven met een pak zorgen aanvaard.