Zorgen over Spelen in Tokio groeien nu coronavirus in Japan om zich heen grijpt

De Kumamoto-marathon, West-Japan, afgelopen zondag. Beeld AP

Maandag werd besloten dat de marathon in Tokio op 1 maart is afgelast voor 38 duizend recreanten. De toplopers, van wie sommige atleten de marathon gebruiken als een laatste kans om zich te plaatsen voor de Spelen, mogen vooralsnog wel komen. De Nederlandse Andrea Deelstra is daar een van. Het deelnemersveld wordt beperkt tot 176 atleten en dertig paralympische deelnemers.

De Nederlandse atletiekunie volgt de ontwikkelingen rondom het virus ‘met toenemende zorgen’. Deelstra wil nog steeds proberen om in Tokio op 1 maart de olympische limiet te lopen. Maar is dat wel verstandig? Technisch directeur van de atletiekunie Ad Roskam vindt de situatie lastig in te schatten. ‘We bekijken het van week tot week. Als er een advies komt om niet meer te reizen naar bepaalde landen zullen we als bond een standpunt innemen en het iedereen ten strengste afraden.’

Op dit moment ligt de keuze nog bij de atleten. ‘Ik denk dat het weren van recreanten op deze marathon vooral als een preventieve maatregel geldt. Ze zijn voorzichtig met grote mensenmassa’s.’

De lopers die zich hebben gericht op de marathon in de Japanse hoofdstad om zich te plaatsen voor de Spelen kunnen uitwijken naar andere oorden. Makkelijk is dat niet. ‘Je hele voorbereiding is op die datum afgestemd. Er zijn in die periode veel andere marathons, maar het is niet zo eenvoudig om te switchen. Je hebt misschien ook tickets geboekt.’

Luc Schout, fysiotherapeut van de atletiekunie, zou de marathon in Tokio bij de recreanten lopen. Hij zou daarna naar Sapporo gaan, waar de olympische marathon komende zomer van start gaat, om informatie over het parcours op te halen voor de bond.

De olympische marathon werd in november vorig jaar onder druk van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verplaatst van Tokio naar Sapporo vanwege de te verwachten hitte in Tokio in de zomer.

Roskam: ‘Onze fysiotherapeut zou gaan kijken waar er stijging of daling zit en of het winderig is op bepaalde plekken. Nu moeten we even overleggen wat hij doet. Misschien krijgt hij een plekje bij de wedstrijdatleten en kan hij alsnog gaan.’

Eerder kwam de voorbereiding op de Spelen al in het gedrang door het wegvallen van de WK indooratletiek in Nanjing. Dat evenement stond in maart op de kalender en wordt een jaar uitgesteld. Sommige Nederlandse atleten hadden daar punten willen halen voor olympische kwalificatie.

De atleten die van start zouden gaan moesten een gat opvullen. Voor de grote namen was het toernooi niet van belang. Dafne Schippers en Sifan Hassan sloegen het op voorhand al over. Maar voor een sprinter als Joris van Gool, die in China veel punten had willen sprokkelen voor zijn olympische kwalificatie, was het volgens Roskam vervelend. ‘Hoe groter een toernooi, des te meer punten je haalt. Joris is sterk indoor. Hij had goede zaken kunnen doen als hij hoog was geëindigd.’

Ook in andere sporten heeft het coronavirus gevolgen. De Grand Prix van China werd uitgesteld, de Formule-E race op Hainan werd geschrapt, drie belangrijke golftoernooien gingen niet door en er werden twee wedstrijden van de World Series van Sevens rugby verplaatst naar oktober. Bijna alle lokale olympische kwalificatietoernooien voor Chinese sporters werden afgelast.

De Spelen kunnen vooralsnog gewoon doorgaan, zegt het IOC. Vorige week kreeg het een positief advies van de wereldgezondheidorganisatie omtrent de Spelen, die op 24 juli in Tokio beginnen. Er was geen reden om het evenement uit te stellen of te verplaatsen.

Vorige week viel in Japan de eerste dode door het virus. De Japanse hoofdstad Tokio ligt 2.400 kilometer van Wuhan, het epicentrum van het coronavirus.