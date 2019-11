Zonderland ziet thuis achterstand groeien in race om olympisch ticket

Hidetaka Miyachi won de wereldbekerwedstrijd om Cottbus. Beeld Getty

De Nederlandse rekstokspecialist heeft twee overwinningen in de beslissende wereldbekerserie achter zijn naam. De Japanner Hidetaka Miyachi leidt dat klassement met drie zeges.

Miyachi, een spektakelturner, won zondag in het traditionele Turnier der Meister in Cottbus op zeer eenvoudige wijze de WB-wedstrijd aan rekstok. Van de WK-finalisten van vorige maand deed in het oosten van Duitsland geen enkele turner mee. De belangrijkste opponent van de Japanner, Epke Zonderland, ontbrak evenzeer.

De 33-jarige Fries kampt met de naweeën van een onlangs uitgevoerde operatie aan de voorhoofdsholtes en moest om conditionele redenen afzien van de geplande hervatting van de wereldbekerserie. Hij klaagde bij de NOS over een gebrek aan herstelvermogen en energie.

Wankele conditie

Miyachi heeft intussen volop geprofiteerd van de wankele conditie van de Nederlander. Vorig jaar verloor hij in de eerste van de acht wereldbekers nog met royaal verschil van Zonderland. Die won Cottbus 2018 met de score van 14,866 punten; Miyachi werd derde met 14,533.

Vervolgens kenden de twee een gelijkspel in Melbourne (beide met 14,733), maar ging de zege naar de Japanner vanwege diens hogere uitvoeringscijfer (E-score). Daarna was Zonderland weer de beste in Bakoe, met 14,633 (Miyachi zevende, met 13,733) en leek de zaak bij de vierde wedstrijd uit de serie, in Doha, al beslist te kunnen worden. Zonderland viel daar van de stok en werd zevende, maar zag dat Miyachi ook naast de zege greep.

Die was in Qatar voor de Kroaat Tin Srbic, de wereldkampioen van 2017. Toen die zich in Stuttgart evenwel via de WK-finale direct voor Tokio 2020 plaatste, vervielen diens klasseringen en werd Miyachi als winnaar geboekt. Bij de WK ontbrak de Japanner die al zijn kaarten op de kwalificatie via het wereldbekercircuit had gezet. Omdat Zonderland en het Nederlands team bij diezelfde wereldtitelstrijd onderuitgingen, ontstond het duel tussen twee grote kanshebbers voor olympisch goud: Miyachi en Zonderland.

Beste drie resultaten

In die strijd tellen de beste drie resultaten. Zelfs als Miyachi van de resterende drie wedstrijden (Melbourne, Bakoe en Doha) er nog twee wint, is één zege van Zonderland voldoende voor de 3-3 score. Dan komt het optellen van de die drie resultaten. Na Cottbus staat Miyachi op 43,966 punten. Zonderland heeft uit twee gewonnen World Cups de score van 29,499 en heeft een zege met 14,468 nodig om Miyachi, als die zich niet verbetert, voorbij te streven.

De man van de vele vluchtelementen heeft het voorbije jaar de twee mondiale recordscores gehaald: 15,100 (WK 2018) en 15,266 (EK 2019). Zoals Zonderland de voorbije week al aangaf: alles kan in de laatste wedstrijd (Doha, 21 maart) met één fenomenale score nog veranderen. Maar voorlopig ligt de olympisch kampioen van 2012 achterop in de race om Tokio te halen.