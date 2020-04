Zonder Tour de France klapt het wielrennen in elkaar

Niki Terpstra in 2016 tegen een leeg decor tijdens de WK wielrennen in Qatar. Beeld ANP

‘Als er geen Tour komt, gaan er ploegen omvallen’, stelt Merijn Zeeman, technisch directeur van Jumbo-Visma. Patrick Lefevere, teambaas van Deceuninck-Quick Step, voorspelt in zijn column in de Belgische krant Het Nieuwsblad dat het wielrennen bij afgelasting zelfs op een ramp afstevent. ‘Zonder Tour kan het hele model van het wielrennen in elkaar klappen.’

Terwijl de Giro d’Italia, het EK voetbal en de Olympische Spelen al zijn uitgesteld, houdt Tourorganisator ASO nog steeds voet bij stuk. De Franse minister van sport, Roxana Maracineanu, liet al weten dat er vanwege het coronavirus serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de geplande data (27 juni-19 juli), maar dan achter gesloten deuren.

In het wielrennen zijn de meeste ploegen bijna volledig afhankelijk van sponsoring. Inkomsten van de tv-rechten vloeien rechtstreeks in de kas van de organisatoren van de wedstrijden. Recettes van tickets bestaan niet in de wielersport, omdat het evenement over publieke wegen voert.

‘Sponsoren hebben het vanwege de crisis moeilijk en zullen om die reden gaan heroverwegen of sponsoring biedt wat ze zoeken’, zegt Ruud Koning, bijzonder hoogleraar sporteconomie van de universiteit Groningen. ‘Daarnaast hebben sponsoren betaald, maar krijgen ze nu geen exposure. Zo hebben ze langs twee kanten een probleem.’

De wielerwereld telt in spanning af tot 15 mei, de deadline die de ASO zichzelf heeft gesteld voor een beslissing over het al dan niet doorgaan van de Tour. De mogelijkheid van een ‘kale Tour’ kan op weinig sympathie rekenen bij de renners. Egan Bernal, afgelopen jaar winnaar, suggereerde dat uitstellen mogelijk de beste optie is, omdat iedereen zich dan op dezelfde manier kan voorbereiden. Zijn ploeggenoot Geraint Thomas liet deze week in The Daily Telegraph optekenen: ‘Een Tour zonder publiek is geen Tour.’ Maar hij snapt evenzeer de economische noodzaak. ‘Er staan banen op het spel.’

Circus van man of 1.000

Voor de meeste renners geldt: liever een Tour zonder publiek dan helemaal geen Tour. ‘Wielrennen is een volkssport, maar de meeste fans volgen de koers toch via de tv’, zegt Niki Terpstra. Hij wijst op het het WK in Qatar, vier jaar geleden, dat in een decor van lange, lege wegen met dranghekken werd verreden, omdat de inwoners van dat land helemaal niet geïnteresseerd zijn in wielrennen. ‘Maar het was een mooie wedstrijd en goed te volgen voor de tv-kijker, dus als het niet anders kan: waarom niet?’

De vraag is alleen: hoe? ‘Je bent daar met acht renners per ploeg, die allemaal 20 man personeel meebrengen. En dan reken ik organisatie, bewakers, parcoursafzetters, politie, ambulance nog niet eens mee’, zegt Ramon Sinkeldam. ‘Je reist dus sowieso met een mannetje of duizend rond. In hoeverre is het dan nog een besloten feestje?’

Ethische bezwaren

Mike Teunissen, vorig jaar geletruidrager in de Tour, vraagt zich af of de Franse minister van sport het plan voor een alternatieve Tour wel goed heeft doordacht. ‘Wielrenners willen nog weleens hard vallen. Is er dan wel plek in de ziekenhuizen?’ En hoe zit het met het risico op besmetting? ‘In een peloton rij je schouder aan schouder. Anderhalve meter afstand houden wordt een lastig verhaal.’

Maar bovenal voelt hij ook ethische bezwaren. ‘Ik snap de belangen. Maar de wereld zit in een crisis, mensen kunnen hun eigen familieleden niet zien en wij hebben het over een sportevenement. Is het wel gewenst dat de Tour doorgaat?’

De leiding van Jumbo-Visma worstelt evenzeer met die vraag. De persafdeling waakt er voor dat renners in interviews mogelijk ‘wereldvreemd’ overkomen. Directeur Zeeman: ‘Als ik mijn sporthart laat spreken zeg ik: we willen graag fietsen. Maar we hebben als sportploeg ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Daarom wil hij koste wat kost waken voor toestanden zoals bij Parijs-Nice, toen overal in Frankrijk strenge maatregelen werden genomen om het coronavirus in te dammen, maar de koers doodleuk doorging. ‘Een miskleun.’ Om die reden liet de ploeg die wedstrijd links liggen.

Aan de andere kant, zegt Zeeman: ‘We weten niet hoe de wereld er over drie maanden uitziet. Hopelijk is alle ellende dan voorbij. Het zou zomaar kunnen dat we dan snakken naar een sportevenement om het leven weer te vieren. Als we met de wielersport die rol kunnen vervullen in de samenleving, dan maken we de mensen blij. Dat is wat we het liefste willen.’