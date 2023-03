Zonder te vlammen richt Barcelona zich weer op

Frenkie de Jong zondagavond in actie voor Barcelona tegen Real Madrid. Hij won met Barcelona maar moest afzeggen voor Oranje. Beeld AP

Het scheelde maar een millimeter, als Marco Asensio van Real Madrid ietsje minder ver naar voren had gebogen had Real Madrid waarschijnlijk de Clásico gewonnen. Vlak voor tijd tikte de halve Nederlander de 1-2 binnen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

Zo kon Franck Kessié er in blessuretijd alsnog voor zorgen dat Barcelona, voor de derde keer op rij, won van de eeuwige rivaal. Onder Xavi Hernandez lukt wel wat zijn voorganger Ronald Koeman niet was gegeven. Als trainer zat de Nederlander drie Clásico's op de bank en verloor hij even vaak.

Over de auteur

Dirk Jacob Nieuwboer schrijft over voetbal en handbal voor de Volkskrant. Hij was eerder correspondent Turkije en politiek journalist.

Eerder dit kalenderjaar won Barcelona al van Real in de wedstrijd om de Spaanse Supercup en in de halve finale van de beker, maar de zege van zondagavond is ongetwijfeld het belangrijkst. Het gat met de kampioen van vorig jaar is opgelopen tot twaalf punten, waardoor Barcelona eindelijk weer eens afstevent op het kampioenschap. In 2019 werd dat voor het laatst gevierd, met Lionel Messi toen nog als absolute vedette.

Diep weggezakt

De club zonk daarna diep weg, zowel sportief als financieel, en de puinhopen zijn nog lang niet allemaal opgeruimd. Zo onderzoekt het Spaanse Openbaar Ministerie betalingen aan de voorzitter van de scheidsrechterscommissie, maar ondanks dat omkoopschandaal blijft Xavis team winnen.

Koeman liet jongeren als Pedri en Gavi debuteren, maar kreeg niet de tijd om er een stabiel team van te maken. Dat is precies wat zijn opvolger wel heeft gedaan, als zijn Barcelona iets is dan is het degelijk.

‘Dit Barça is niet het achtste wereldwonder dat veel mensen hopen te zien, maar het is wel een team dat al maandenlang goede resultaten boekt’, analyseerde sportkrant Mundo Deportivo na de winst op Real Madrid. ‘En als de fans zich even vervelen tijdens wedstrijden, dan is er na afloop vaak tevredenheid over het resultaat.’

Frenkie de Jong als symbool

Symbool van dit nieuwe Barcelona is Frenkie de Jong, die tegen Real geblesseerd raakte en daardoor ontbreekt in de komende interlands. Zijn spel is iets minder spectaculair dan voorheen, opvallen doet hij zelden, maar toch wil niemand bij Barcelona hem meer kwijt.

‘Een oase van rust’, noemde Sport hem na de wedstrijd tegen Real. Niet slecht voor een speler die in de zomer richting een transfer werd geduwd, maar zich niet liet wegpesten. Financieel werd Barcelona daar niet wijzer van, maar het eerste kampioenschap in jaren - het eerste ook voor de Nederlander bij de club - zal veel goedmaken.