Zonder Steven Berghuis wordt de eredivisie wel heel erg schraal

Steven Berghuis (28) ontwikkelde zich dit seizoen tot misschien wel de beste speler van de eredivisie. Komt goed uit. De Feyenoord-aanvaller droomt van een toptransfer, komende zomer. Maar nu alles stilligt, moet hij afwachten, net als zes anderen.

Hij is er telkens glashelder over geweest. Steven Berghuis wilde een magistraal seizoen draaien bij Feyenoord en zich dan komende zomer, dankzij een vastgelegde afkoopsom en een sterk EK, bij een mooie buitenlandse club melden.

Na een moeizame start verliep alles volgens plan, zijn vorm groeide en groeide. De stilist scoorde veelvuldig, met als summum een afgemeten stiftballetje met zijn mindere rechterbeen op 5 maart jongstleden tegen NAC. Als aanvoerder nam hij Feyenoord nadrukkelijk bij de hand in de achtervolging op koplopers Ajax en AZ en naar de bekerfinale. Flegma werd daadkracht. Door blessures bij andere aanvallers leek veel speeltijd op het EK al bijna gegarandeerd voor de vijftienvoudig international.

Maar alles valt in duigen. De maatschappij, en dus ook de voetballerij, ligt sinds een week plat door het coronavirus. Het EK is een jaar uitgesteld. Wanneer er weer gevoetbald wordt, is de grote vraag. Hoe de transfermarkt zich ontwikkelt evenzeer.

Hoe Berghuis dat alles verteert, weet alleen een groepje intimi. Bij Feyenoord is, net als bij andere clubs, een interviewverbod afgekondigd. Vader en oud-prof Frank Berghuis, eenmalig international in 1989, doet er na een aanvankelijke toezegging ook het zwijgen toe.

Waar andere spelers opbeurende boodschappen of thuistrainingsvideo’s delen op sociale media is Berghuis’ laatste Instagrampost een foto waarop hij een strafschop benut tijdens de laatste competitiewedstrijd tegen Willem II op 8 maart. ‘Another good sunday. See you next sunday.’

Maar een volgende voetbalzondag kan nog lang op zich laten wachten. Zaakwaarnemer Mino Raiola berust in de situatie. ‘Het is zoals het is. Overal in het voetbal is nu onzekerheid.’

De ambities van Berghuis zijn niet bijgesteld, weet Raiola. ‘Hij zal nog steeds willen gaan als er iets voorbijkomt dat hem aanstaat.’

De hyperambitieuze Berghuis is in januari 28 geworden. Voor een speler die alleen in de eredivisie echt indruk maakte, is dat vrij oud. Er staat bovendien een flinke flop achter zijn naam. In 2015 verliet Berghuis AZ voor Watford, maar bij de Engelse laagvlieger kende de trainer hem niet. Berghuis wist Quique Sánchez Flores kennelijk ook niet op de training te overtuigen hem op te stellen.

Feyenoord bood een ontsnappingsroute, eerst op huurbasis daarna middels een vast contract. Toen dat getekend werd, had Berghuis net met Feyenoord de landstitel gewonnen, maar was hij er nog niet de onbetwiste sterspeler.

De leider

Dat duurde uiteindelijk een kleine drie jaar, hoewel zijn persoonlijke statistieken altijd dik in orde waren.

‘Steven kwam na een moeilijke periode bij Watford naar Feyenoord’, blikt Giovanni van Bronckhorst, tot dit seizoen Berghuis’ coach bij Feyenoord terug. ‘Hij moest het plezier in voetbal terugkrijgen. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Bij Arsenal speelde ik niet meer. Toen wilde Frank Rijkaard me bij Barcelona. Ging ik van de bank bij Arsenal naar de basis bij Barcelona. Op zo’n moment kijk je vooral naar jezelf.’

Er zijn grote stappen gezet sindsdien. ‘Hij is nu echt de leider, heeft het voortouw genomen, na het afscheid van eerst Dirk Kuijt en later Robin van Persie. Hij is een bepalende speler en zal na het seizoen een stap willen maken, hoe anders het ook allemaal loopt nu het hele voetbal is stilgevallen.’

Max Huiberts, technisch directeur van AZ en voormalig buitenspeler, zag Berghuis in 2012 in Alkmaar belanden na weinig overtuigende optredens bij FC Twente en VVV (dat hem huurde van Twente). ‘Ook bij ons duurde het een tijdje voordat hij progressie boekte. Hij oogt flegmatiek en kreeg daardoor het stempel er niet altijd goed mee bezig te zijn. Terwijl als je hem beter kent, je ziet dat hij een enorme liefhebber is. José Fortes Rodriguez (destijds AZ-scout, nu compagnon van Raiola, red.) is ongelooflijk met hem bezig geweest en dat wierp zijn vruchten af.’

Als 15-jarige blaag in het eerste van hoofdklasser WSV beet Berghuis oudere verdedigers die zeiden dat hij moest verdedigen met opgepompte borstkas toe dat zij toch ook niet mee naar voren kwamen. Liefhebbers van technisch verfijnd voetbal zoals FC Twente-coach Co Adriaanse vielen in katzwijm van zijn aannames met zijn voetzool, een erfenis uit het zaalvoetbal, en crosspasses. Ook vader Frank was een sierlijke, uitgesproken voetballer. Berghuis gaf het verkregen shirt van Ibrahimovic aan zijn moeder, want ‘zij houdt van paradijsvogels’.

Fortes en Raiola eisten effectiviteit, progressie en leergierigheid. Berghuis nam het ter harte. Hij leerde vorig seizoen nog van Van Persie hoe zich te positioneren voor het doel ten einde doeltreffender te worden.

Tegenwoordig slaat de geboren Apeldoorner bijna door in zelfkritiek. Na drie treffers tegen PSV zei hij: ‘Mijn eerste hattrick pas. Te weinig, te weinig.’

Slim genoeg

Er is niet veel meer op hem aan te merken, misschien alleen zijn frêle gestalte. Huiberts: ‘Hij is fysiek geen Depay, maar wapent zich steeds beter. Ik denk dat hij inmiddels slim genoeg is om in de Premier League te overleven. Maar hij moet wel in een goede omgeving terechtkomen.’

Berghuis moet zich vooral niet druk maken, vindt Rafael van der Vaart, die in Engeland, Spanje en Duitsland speelde en zelf een aantal keer in de rats zat over een uitblijvende transfer. ‘Ik vind namelijk dat hij bij Feyenoord moet blijven. Hij is daar de man, de ploeg is om hem heen gebouwd. Moet je dan straks op je bijna 29ste naar Everton gaan, of zo? Als je daar twee keer niet goed speelt, stellen ze een lompe Engelsman op en ben jij uit the picture, ook bij Oranje. Hij komt daar niet binnen als een man die Real Madrid, Juventus, Tottenham, Valencia en Chelsea een paar draaien om de oren heeft gegeven zoals Ziyech. Heeft-ie ook nog dat Watford-verleden.’

Berghuis is de grootverdiener bij Feyenoord, maar in topcompetities wordt nog veel meer betaald. Van der Vaart: ‘Maar dat geld kan hij over een paar jaar ook nog pakken in Turkije of een zandbak. Feyenoord is niet de club waar ze zijn type makkelijk in het hart sluiten. Dat is hem nu gelukt. Koester dat! Zeker nu we in zulke onzekere tijden zitten.’

Berghuis tekende dit seizoen in 38 wedstrijden al voor 22 doelpunten en elf assists in alle competities. In de eredivisie creëerde hij de meeste kansen.

Raiola, die diverse topspelers begeleidt: ‘Hij is een goede gozer die precies weet wat hij wil. Misschien een laatbloeier, maar zijn potentie is groot en hij is al de beste speler van de eredivisie. Niet alleen de laatste maanden, daarvoor ook al.’

Berghuis vergaloppeerde zich nog weleens in zijn fanatisme als het minder liep. Maar zeker in 2020 oogde hij dermate in vorm en balans dat in Feyenoord-kringen met vertrouwen werd uitgekeken naar de klassieker tegen Ajax die voor dit weekeinde gepland stond. Het zijn de wedstrijden waarin bondscoach Ronald Koeman, maar ook buitenlandse scouts het kaf van het eredivisiekoren scheiden.

Van Bronckhorst meent dat Berghuis al genoeg indruk heeft gemaakt. ‘Voor hem hoeft er niet per se veel te veranderen. De clubs en scouts hebben hem zien uitblinken. Hij heeft genoeg laten zien.’

Van der Vaart, thans analyticus, hoopt stiekem dat het niet tot een transfer komt. ‘Ik gun het hem van harte. Hij heeft zo’n geweldige linkerpoot, is niet snel, maar ziet het sneller. Sevilla of Valencia; daar zou hij best passen, al hebben ze daar al zoveel types zoals hij. Maar voor mij als analyticus moet het ook een beetje leuk blijven. Wordt er straks eindelijk weer gevoetbald is Ziyech weg. En Berghuis ook nog? Sorry, maar dan wordt het wel heel schraal allemaal.’