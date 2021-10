Zonder schroom zadelt de Tourorganisatie het peloton op met een loodzwaar parcours

. Beeld .

De vondsten van parcourstekenaar Thierry Gouvenou staan garant voor nóg meer strijd, stelde zijn baas. ‘Duels, elleboog tegen elleboog, wraak’. Prudhomme spreekt van afdalingen waar de renners naar beneden zullen storten, open stukken waar de wind ze van hun fiets de Oostzee in zal blazen en elf kasseienstroken ‘waarvan er liefst vijf nog nooit in wielermonument Parijs-Roubaix zijn opgenomen’. Waarom niet, dat vertelde hij niet.

De Tourdirecteur zei dan ook nog op massale publieke belangstelling te rekenen terwijl tegelijk in Brest de vrouw met het Allez Opi-Omi!-bord vier maanden voorwaardelijk tegen zich hoorde eisen. Dat was wegens de verwondingen die ze bij een deel van het peloton veroorzaakte door met dat stuk karton en de rug naar de renners, op de weg te gaan staan. De uitspraak is op 9 december.

Spektakel, daar verheug ik me op, zei wereldkampioen Julian Alaphilippe, die vorig jaar het rennersprotest tegen de gebrekkige veiligheidsmaatregelen probeerde te dwarsbomen. ‘Vooral de eerste week wordt mooi.’ Hij doelde op de kasseien in rit 5 en de verwachte wind die voor waaiers gaan zorgen in de eerste etappes in Denemarken - nooit startte de Tour zo noordelijk als in Kopenhagen op 1 juli 2022 - een vrijdag waar zaterdag gebruikelijk is.

Met zes vlakke etappes zijn er minder kansen voor een historisch record, constateerde sprinter Mark Cavendish, die met legende Eddy Merckx het recordaantal van 34 gewonnen Touretappes deelt en aast op nummer 35.

Daar staan niet drie, zoals vorig jaar, maar vijf aankomsten bergop tegenover. Er moet met 29 cols meer geklommen worden in minder bergetappes. De steile Vogezenklim, Planche des Belles Filles, is terug, dit keer in de super-versie met een onverhard deel. De Franse nationale feestdag wordt zes dagen later gevierd met een loodzware etappe over de bekende Alpentoppen Galibier (met 2642 meter het dak van de Tour), Croix de Fer en tenslotte de Alpe d’Huez.

Na de laatste bergetappe, naar Hautacam, op donderdag 21 juli volgen net als andere jaren een vlakke rit, een tijdrit van 40 kilometer en het sprintfestijn in Parijs. ‘Dit parcours heeft alles in zich’, taxeerde de 23-jarige Tadej Pogacar, die de laatste twee keer in Parijs het algemeen- , berg- en jongerenklassement won. ‘Het wordt leuk’, zei de tweevoudig winnaar van geel, bollen en wit. ‘Maar je kunt deze Tour in de eerste week ook al verliezen.’