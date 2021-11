De Duitse Annika Schleu met het weigerende paard tijdens de moderne vijfkamp op de Spelen van Tokio. Beeld REUTERS

Het besluit om de discipline paardrijden na de Olympische Spelen van 2024 uit de moderne vijfkamp te schrappen is hard aangekomen bij beoefenaars van de klassieke sport. Na beschuldigingen van dierenmishandeling is er na 112 jaar geen plaats meer voor paardrijden in de sport die is bedacht door de grondlegger van de moderne Spelen, baron Pierre de Coubertin.

‘Dit doet heel veel pijn’, reageert zevenvoudig Nederlands kampioen moderne vijfkamp Anne Bavelaar. ‘Zonder paardensport is de vijfkamp de vijfkamp niet meer.’ Zonder paardensport bestaat de discipline nog uit schermen, zwemmen, hardlopen en pistoolschieten. Het is nog niet bekend welke sport er voor het paardrijden in de plaats komt; fietsen is als optie verworpen.

Volgens Bavelaar (30), die vorig jaar haar topsportcarrière beëindigde, zijn de vijfkampers overvallen door het besluit van de internationale bond UIPM, afgelopen donderdag . ‘Vooropgesteld: ik sta voor een diervriendelijke sport en houd ontzettend veel van paarden. Samen met veel andere vijfkamp-atleten zag ik ook in dat er in het paardrijden iets moest veranderen. De internationale bond heeft heel lang niks gedaan en in plaats van zaken aan te passen komen ze nu met zo’n extreme maatregel. Opeens verdwijnt de paardensport uit de vijfkamp, dat vind ik onbegrijpelijk.’

Ook de overkoepelende schietbond KNSA, waar de moderne vijfkamp sinds 2011 onder valt, reageert teleurgesteld. ‘Wij zijn verrast en vinden het heel jammer’, zegt directeur Sander Duisterhof van de KNSA. ‘Anderzijds hoop ik dat de drempel om aan moderne vijfkamp te doen nu lager wordt. In Nederland zijn er nog geen honderd actieve vijfkampers.’

Zweepslagen

Duisterhof en Bavelaar vermoeden dat de omstreden beelden van een amazone tijdens de moderne vijfkamp op de Olympische Spelen als een katalysator hebben gewerkt op de besluitvorming. In Tokio sloeg een Duitse coach tijdens de springwedstrijd een weigerend paard met haar vuist. Ook spoorde ze de amazone aan zweepslagen uit te voeren.

De afgelopen jaren lag het ruiteronderdeel vaker onder vuur. Vijfkampers rijden niet op eigen paarden, maar op onbekende paarden die via loting tot hun beschikking komen. Ruiters krijgen voorafgaand aan de wedstrijd twintig minuten de tijd om aan het paard te wennen en ze mogen vijf oefensprongen maken.

Bavelaar weet uit ervaring dat niet alle organisaties goede paarden leveren. ‘In Mexico hebben atleten bij een wereldbekerwedstrijd een keer gestaakt omdat de paarden die ze kregen toebedeeld fysiek niet sterk genoeg waren. En ik heb ook gezien dat niet alle ruiters goed konden springen wat tot onverantwoorde situaties kon leiden. Ik ben altijd een voorstander geweest van zwaardere kwalificatie-eisen om onze sport veiliger te maken.’ Bavelaar stond te boek als een uitstekend amazone.

Stichting Dier en Recht spreekt van ‘een wijs besluit’ om de paardensport te schrappen uit de vijfkamp. ‘Wij zijn superblij. Dit zal veel paardenleed in de toekomst voorkomen’, stelt Sarah Pesie, dierwetenschapper en gedragsexpert bij de Stichting Dier en Recht. ‘Ik hoop dat andere takken van de paardensport nu ook kritisch naar zichzelf kijken. Paarden moeten niet tot het uiterste worden gedreven, ook niet in de springsport waarbij het allemaal hoger en sneller moet.’

Paardensportbond KNHS zegt in een reactie vertrouwen te hebben in de toekomst van de paardensport op het allerhoogste niveau. ‘Wij geloven dat een unieke verbinding tussen ruiter en paard leidt tot wederzijds geluk, meer plezier en betere sportprestaties’, aldus een woordvoerder.

Ultieme atleet

De moderne vijfkamp werd eind negentiende eeuw bedacht door Pierre de Coubertin. De grondlegger van de moderne Spelen introduceerde de sport die draaide om militaire vaardigheden. De Coubertin had zich laten inspireren door de legende van een Griekse soldaat. Op een geleend paard belandt de cavalerist in een zwaardgevecht, waarna hij zich met een wapen een weg richting vrijheid schiet. Hij zwemt een rivier over en rent door het bos om een boodschap door de vijandelijke linies over te brengen.

In 1912 stond de moderne vijfkamp in Stockholm voor het eerst op de olympische agenda: Jetze Doorman was destijds de Nederlandse afgevaardigde. Nederland kent geen succesvolle olympische historie in deze sport. Bijna vijftig jaar geleden waren de laatste Nederlandse vijfkampers actief op de Olympische Spelen: Jan Bekkenk (46ste plaats), Rob Vonk (53ste) en Henk Krediet (58ste).

Bavelaar was graag de eerste Nederlandse vrouw geweest op de moderne vijfkamp, maar haar olympische kwalificatie voor Tokio mislukte. Ze heeft de afgelopen dagen veel contact gehad met vijfkampers. ‘Er zijn al veel initiatieven gestart om het besluit van de UIPM terug te draaien. De moderne vijfkamp is de enige sport die echt puur voor de Olympische Spelen is bedacht. De historie is prachtig en het blijft bijzonder om op een dag vijf verschillende sporten te doen. Vroeger was de winnaar de ultieme atleet.’