Zonder olympiërs is het NK allround voor schaatser Marcel Bosker een eitje

Bosker trad in de voetsporen van zijn moeder Henriët van der Meer. Zij werd in 1989 Nederlands kampioen allround in Den Haag, toen ook in een uitgedund deelnemersveld waar onder meer Yvonne van Gennip ontbrak. Vanuit de mannelijke lijn heeft hij ook schaatsgenen meegekregen. Vader Ronald Bosker was een verdienstelijke stayer met NK-deelnames op de 5 en 10 kilometer.



In de jaren negentig verhuisden de ouders van Bosker naar Zwitserland, waar zijn vader werk als fysiotherapeut kon krijgen. Ze streken neer in Schöftland, een dorpje tussen Bazel, Bern en Zürich in. Daar werd Marcel in 1997 geboren.



Het langebaanschaatsen stelt in het alpenland weinig voor, maar toch werd dat zijn sport. Hij werd gestimuleerd door zijn ouders, die tussen 2004 en 2006 onder Zwitserse vlag een tweede schaatsloopbaan beleefden. De kleine Marcel reisde bij internationale wedstrijden mee. Hij herinnerde zich de eerste wereldbekerwedstrijd waar hij met zijn ouders was. In Erfurt krabbelde hij als 5-jarige op de ijshockeybaan op het middenterrein terwijl zijn vader en moeder hun races reden.