Zonder Nederlandse blikvangers vestigt wielerploeg DSM alle hoop op Toursucces Bardet

Romain Bardet op 16 juli 2022 in de veertiende etappe van de Tour de France. Beeld BELGA

Eén doel met één man heeft de Nederlandse wielerploeg Team DSM komend seizoen: Romain Bardet op het eindpodium van de Tour de France, liefst uiteraard op het hoogste treetje. De rest van het seizoen is ondergeschikt aan dat doel, zo bleek dinsdag uit de presentatie van de ploeg, per video vanuit het trainingskamp in het Spaanse Alicante. Voor het overige mikt DSM op sprintsucces in etappekoersen.

De 32-jarige Franse klimmer kan in zijn eentje het seizoen van DSM maken of breken. Daar liet Matt Winston, een van de ploegleiders van DSM, geen misverstand over bestaan. ‘We gaan het hele seizoen daarnaartoe bouwen’, zei de Brit over Bardets gehoopte podiumplek in Parijs. Na het schrappen van Nairo Quintana uit de uitslag werd Bardet zesde in de afgelopen Ronde van Frankrijk. In 2016 was hij al tweede, een jaar later derde en in 2019 won hij het bergklassement.

Bardet zelf ziet ruimte voor verbetering ten opzichte van vorig seizoen. ‘Toen reed ik ook de Giro, dit jaar niet en dus is de voorbereiding op de Tour ideaal.’ Die voert voor het eerst in 35 jaar over de Puy de Dôme, de vulkaan in de Auvergne die Bardet vanuit zijn slaapkamer in het ouderlijk huis elke dag zag. ‘Dat gaat groots worden.’

Vertrokken talenten

Hij begint aan zijn derde jaar bij de ploeg, die jarenlang op een Duitse licentie reed totdat Team DSM vorig seizoen Nederlands werd. De wielerploeg opereert in Deventer vanuit een kantoor annex werkplaats waar vooral de honderden metershoog opgehangen frames van fietsenleverancier Scott imponeren. Twee Nederlanders vestigden de aandacht op zich in dat eerste ‘Nederlandse’ seizoen: Thymen Arensman en Lorena Wiebes. Beiden beleefden in 2022 het beste jaar uit hun carrière en verlieten vervolgens DSM.

Arensman (23) ging naar Ineos Grenadiers, de naar verluidt rijkste wielerploeg op aarde. De student geschiedenis is vastbesloten zijn wielercarrière richting de wereldtop zo lang mogelijk te laten duren, met ooit een overwinning in een van de drie grote ronden. Maar steeds presteert hij eerder dan verwacht zo goed dat hij zich moeilijk in de luwte kan ontwikkelen, legde Arensman uit aan de site Wielerflits.

Aldus heeft opmerkelijk genoeg zijn uitstekende optreden als DSM-kopman in de Vuelta – hij won de koninginnenrit en eindigde als zesde in het algemeen klassement – bijgedragen aan zijn vertrek. ‘Ik was liever geleidelijk in het kopmanschap gegroeid’, vertelde Arensman aan de wielersite. ‘Was ik bij DSM gebleven, dan had ik vanaf 1 januari vol druk erop gehad omdat ik dan als kopman naar koersen was gegaan. Ik ben daar wellicht nog niet klaar voor.’

Het vertrek van sprintster Wiebes was al even onvermijdelijk. Van de 29 koersen die de vrouwenploeg van DSM vorig jaar won, kwamen er 23, waaronder het Europees kampioenschap, op naam van Wiebes. Ze verkaste naar vrouwentopploeg SD Worx, een van de weinige wielerploegen met alleen een vrouwenequipe. Wiebes gaat 2023 niet alleen in als de ‘snelste vrouw van het peloton’, maar ook als de best betaalde. SD Worx deed Wiebes, die net zo lief bij DSM was gebleven, een dusdanig aanbod dat ze haar contract tot 2024 kon openbreken.

Strikte visie

Een contract niet uitdienen is in het voetbal een verdienmodel, maar in het wielrennen vooralsnog een zeldzaamheid. Het overkomt DSM en zijn voorgangers meer dan andere ploegen dat renners voortijdig vertrekken. De verklaring daarvoor zou zijn dat niet elke renner zich senang voelt bij de strikte visie dat niemand boven de ploeg staat – wie wint is irrelevant, zolang het juiste tenue maar als eerste over de streep gaat.

Drie Nederlanders telt de mannenploeg nog: Martijn Tusveld (29), Nils Eekhoff (24) en het 21-jarige sprinttalent Casper van Uden. Hen zit de typische DSM-aanpak als gegoten, verklaren ze. ‘Ik denk dat we perfect bij elkaar passen’, zegt Eekhoff, die in 2017 bij het ontwikkelingsteam begon. Hij moet zich in eendaagse klassiekers bewijzen en is de man voor de sprinttrein die de Italiaan Alberto Dainese naar ritzeges in grote ronden moet loodsen.

Tusveld, sinds 2018 bij de ploeg, voelt zich bij DSM elk jaar sterker worden en mikt komend seizoen op zijn eerste profzege. Van Uden kwam als 18-jarige bij de opleidingsploeg en voelt zich ‘comfortabel’ bij de werkwijze en de planning van zijn ontwikkeling.

Ondanks de prestaties van Bardet en Arensman ontliep DSM vorig jaar maar net degradatie naar het lagere ProTour-niveau. De WorldTour telt achttien ploegen, zeventien daarvan zijn drie jaar lang zeker van een plek in de hoogste divisie. Team DSM valt als enige buiten de boot. Omdat het de internationale wielerunie UCI er nog van moet overtuigen dat de ploeg financieel gezond is, krijgt DSM voorlopig een WorldTour-licentie voor slechts één seizoen. Een seizoen waarvan Romain Bardet in de eerste drie weken van juli het succes of falen bepaalt.