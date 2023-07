Zonder Nederlanders geen Tour de France: de mooiste zomerbaantjes voor liefhebbers van de koers

Achter de schermen maken tientallen Nederlanders deel uit van een rondreizend spektakel: de Tour de France. Tot hun grote vreugde. Maak kennis met een fietsverhuurder, cijferexpert, mecanicien, kok, fotograaf en cameraman.

Boudewijn de Graaff verhuurt racefietsen aan vips die een deel van de etappe mogen rijden.

Het is een droom van veel mensen: fietsen in de Tour. En voor sommige zakenrelaties van Toursponsors komt die droom uit. Zij mogen als vips een stuk van de rit afleggen. Dat doen ze dan op fietsen die Boudewijn de Graaff levert. Met zijn bedrijf wiel-rent.nl reist hij met 50 racefietsen met het tourcircus mee. Voor de slotdag in Parijs komen daar nog eens 25 extra fietsen bij.

‘Alle sponsoren van de Tour de France krijgen de mogelijkheid om een stuk van het parcours te fietsen’, legt De Graaff uit. Welke bedrijven dat zijn? ‘Alles wat je bij de finish op de borden ziet staan.’ Ook gaan er soms influencers mee, de Tourorganisatie hoopt daarmee ook de jongere wielerfan te bereiken.

De Graaff meet de fietsen aan, zorgt dat ze tiptop in orde zijn. En dan is het aan de niet-renners om zich een dagje coureur te voelen. Het niveau varieert nogal. Er zijn mensen bij die nog uitgelegd moeten krijgen hoe ze moeten schakelen. ‘Ze beginnen meestal op een mooie plek. En afhankelijk van het niveau en de route rijden ze de laatste 20 tot 80 kilometer van een rit. Ze fietsen een paar uur voor de profs uit en vaak staat er dan al behoorlijk wat publiek.’

Bernard Hinault rijdt mee

De meeste mensen die op de carbon-fietsen van De Graaff stappen zijn bemiddeld genoeg om zichzelf allerlei luxueuze uitspattingen te gunnen, maar de ervaring om tussen publiek door het parcours van de Tour te volgen is niet zomaar te koop. ‘Daar is dit voor. Het moet een dag zijn waar ze over een paar jaar nóg praten.’ Vaak rijdt er een oud-prof een eindje met ze op, bijvoorbeeld oud-tourwinnaar Bernard Hinault.

Het is hard werken voor De Graaff en zijn collega’s. Soms hebben ze twee groepen op één dag met wie ze in de weer zijn. ‘Dat is logistiek een uitdaging.’ Achter de schermen is alles in de Tour strak georganiseerd. De fietsende vips moeten binnen een bepaalde tijd binnen zijn. Dat vereist een messcherpe planning, al houdt De Graaff zich met dat aspect niet bezig. ‘Wij zijn met twee man puur met de fietsen bezig, maar de hele groep die zich met dit vip-programma bezighoudt bestaat uit 15 mensen.’

Boudewijn de Graaff stelt sponsors in staat een stuk van het parcours te fietsen Beeld Boudewijn de Graaff

Er zijn ook vrije dagen in de weken dat hij in Frankrijk is. Als een rit bergop finisht is er meestal op de bergtop geen plek om extra fietsers op te vangen. Ook bij tijdritten is het lastig. Een parcours is voor de wedstrijd al uren bezet en nog voor de eerste renner vertrekt willen de ploegen ook altijd nog verkennen. ‘Dan werken we een dagje niet en kan ik zelf een stukje fietsen.’

De Graaff leverde in 2015 voor het eerst racefietsen voor twee etappes. ‘Het jaar erna werden voor de hele ronde fietsen gevraagd en sindsdien ben ik elk jaar in juli in Frankrijk.’ Zijn talenkennis zal geholpen hebben dat hij inmiddels de vaste fietsverhuurder van de Tour is, denkt hij. Net als de kwaliteit die hij levert. ‘Maar ook omdat ik ervoor zorg dat ik altijd vrolijk ben, ook al heb ik maar drie uur geslapen.’

Oud-renner Léon van Bon is al ruim een decennium fotograaf in het zog van het peloton.

Toen Léon van Bon tijdens de Tour de France van 2021 zijn tent tegen de omheining van de camping zag waaien, zijn harde schijf in het natte gras vond en zijn laptop rood van de wijn was, wist hij dat dit de laatste keer was dat hij al kamperend zijn werk als tourfotograaf zou doen. ‘Dat was redelijk traumatisch.’

Oud-wielrenner Leon van Bon, tegenwoordig fotograaf. Beeld Klaas Jan van der Weij

Bijna naadloos was in 2012 zijn rennerscarrière – waarin hij twee keer een touretappe won – overgegaan in een loopbaan als fotograaf. Als avonturier vond Van Bon het mooi tijdens de Tour om te kamperen. Tot die zwoele zomeravond waarop het weer plotseling omsloeg. Wonderwel overleefden zijn computer en de schijf met foto’s de beproeving, maar sindsdien slaapt Van Bon toch elke avond tussen vier wanden en onder een solide dak.

Als freelancer werkt hij voor meerdere opdrachtgevers. Hij maakt onder meer foto’s voor wielermerken. Die verwachten van hem materiaalfoto’s, maar ook sfeerbeelden uit de Tour. Daarnaast maakt hij nieuwsfoto’s, die hij via zijn eigen database beschikbaar maakt voor kranten en websites. ‘Ik doe dus een beetje van alles, een mix.’

Een uitgebreid plan voor elke etappe heeft hij niet. Hij probeert voortdurend in te spelen op de actualiteit van de wedstrijd en het parcours. ‘Ik leef van dag tot dag.’

Deze toeschouwer heeft de dag op de Cauterets-Cambasque uitbundig gevierd maar van de renners niets gezien. Beeld Klaas Jan van der Weij

In hele grove lijnen heeft een fotograaf drie smaken tot zijn beschikking in de Tour. Beelden van bij de start, waar de ploegbussen staan, renners zich klaarmaken voor de wedstrijd en publiek zich verheugt op de dag die komen gaat. Dan is er de mogelijkheid om onderweg actie- of sfeerbeeld te maken. En tot slot de finish, de ontknoping en de emoties die daarop volgen.

‘Meestal maak ik ’s ochtends een plan. Dan kijk ik of ik onderweg nog een stop kan maken en of er een plekje is in de buurt van de finish’, zegt Van Bon. Dat hoeft niet per se aan de meet te zijn. Het kan ook op de laatste klim van de dag zijn, of net voor de finish. ‘Ik zoek daarin naar zoveel mogelijk afwisseling.’

Strenge hiërarchie

De opstelling van fotografen bij de aankomst is streng gereguleerd door de tourorganisatie. ‘Er is een hiërarchie.’ De fotografen die op de motor de koers volgen en zij die voor de grote persbureaus werken hebben de eerste prioriteit. Dan komen fotografen als Van Bon, die de volledige drie weken meereizen. Onderaan de ladder staan lokale fotografen, of zij die maar een paar dagen aanwezig zijn.

De hiërarchie is fysiek uitgewerkt: achter de finish is een lijn getrokken waar de eerste groep mag staan. Dan is er een kleine tribune met zicht op de eindstreep. Die is voor Van Bon en zijn collega’s. Verderop is een lijn voor de laatste groep.

Duw- en trekwerk tussen fotografen – zoals dat bij de klassiekers nog wel gebeurt – is uit den boze in de Tour. Wie op de fototribune staat, mag daar pas van af als de top-3 van de etappe zich bij het podium voor de huldiging heeft gemeld. ‘Er zijn maar twee fotografen die achter de finishlijn met de renners mee mogen.’

Echt opgesloten in het finishgebied is Van Bon niet. Hij kent nog andere plekken waar hij zijn beelden kan maken. ‘Bij de jurybus bijvoorbeeld. Daar heb je wat meer vrijheid. En als je een beetje aardig doet, kun je ook nog wel bij de vaste televisiecamera’s staan.’

Stephan van der Zwan, van statistiekwebsite procyclingstats.com, reist met zijn camper drie weken mee – en is een attractie op zich.

Het uitzicht vanaf de werkplek van Stephan van der Zwan mag er zijn. Het is elke dag anders. Deze keer kijkt hij uit over glooiende heuvels met wijnranken. ‘En even verderop zit een vrouw met een zonneklep een sudoku op te lossen’, zegt hij, terwijl hij de laatste hap van zijn ontbijt neemt.

Vanuit een camper bestiert Van der Zwan de website procyclingstats.com. Alle fanatieke wielervolgers kennen die site. Uitslagen, startlijsten, statistieken en routeschema’s, alles is daar te vinden. Niet alleen van de Tour de France, maar van alles wat boven het amateurniveau uitsteekt. Honderdduizenden bezoekers komen er dagelijks.

Stephan van der Zwan van de datasite procyclingstats.com voor zijn camper in de Tour. Beeld Stephan van der Zwan

Van der Zwan is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de bemensing. Het handwerk, het invoeren van alle data, doet hij niet. Daarvoor heeft het bedrijf inmiddels een heel team aan werknemers in dienst. ‘Dat zijn allemaal jongens die van wielrennen houden.’

Drie weken trekt hij mee in het spoor van de Tour de France. Hij beziet de wedstrijd van twee kanten. Met zijn persaccreditatie mag hij over het parcours, en kan hij – als hij wil – dicht bij de renners in de perszone bij start en finish komen. Maar met zijn camper ziet hij de Tour ook zoals duizenden fans dat dagelijks doen: langs de kant van de weg. Hij hoort bij beide werelden: hij is aan het werk en is liefhebber van de sport.

Zes jaar geleden besloot Van der Zwan, die met een compagnon de website sinds 2014 runt, zich te bevrijden van de vier wanden van zijn kantoor. ‘Ik dacht: wat zit ik hier nu de hele dag tegen een muur aan te kijken. Waarom zou ik thuis werken als het op elke andere plek ook kan.’ Sindsdien is hij er, op de Tour van 2020 na, elk jaar bij.

‘Ik kan er niet tegen om op één plek te zitten’, zegt hij. En die onrust voelt oud-militair Van der Zwan zijn hele leven al. ‘Als 4-jarige had ik een ketting met zo’n metalen adresplaatje om mijn nek. Ik liep continu weg, en zo kon ik thuis worden gebracht.’

Nu reist hij het hele wielerseizoen door Europa. Zeven maanden lang is hij van huis. En huis is ook niet meer in Nederland. Van der Zwan woont, ‘s winters, in Andorra.

Rijdende reclamezuil

Zijn camper is behalve kantoor ook een rijdende reclamezuil. Daarom staat het logo er zo fors op. Aanvankelijk was Van der Zwan helemaal niet van plan om het voertuig te bestickeren. Maar een pr-man van een van de wielerploegen zag dat anders en regelde stickers voor hem. Bij de eerste wedstrijd waar Van der Zwan met zijn kampeerwagen langs de kant stond, kwam hij direct in beeld en bespraken de commentatoren zijn site. ‘Toen dacht ik: dit is een goede marketingtool.’

Sprinter Mark Cavendish ( 191 ) wordt door zijnploeggenoten van Team Astana omhoog gebracht. Hij zou later uitvallen. Beeld Klaas Jan van der Weij

Wie goed kijkt kan hem inderdaad tijdens de tv-uitzendingen van de Tour de France regelmatig zien, als de regie tenminste niet net een kasteel in beeld neemt. ‘Ik zet mijn camper vaak op zo’n 45 kilometer van de finish. In de ochtend fiets ik dan zelf een rondje over het parcours.’

Hij blijft in de berm niet onopgemerkt. Mensen komen hem opzoeken, willen met hem en de camper op de foto. Deze week schoof een verslaggever van NBC live tijdens de etappe bij hem aan voor zijn kampeerwagen. Hij is een attractie op zich. Van der Zwan: ‘Ik ben bijna een soort Flipje van Tiel.’

Joost Hoetelmans ondersteunt namens onderdelenfabrikant Shimano de Tourploegen. En bezorgt schoenen.

Voor Joost Hoetelmans begint de Tour de France eigenlijk al in november. Dan beginnen de ploegen met het opbouwen van de nieuwe racefietsen voor het komende seizoen. Als materiaaldeskundige vanuit onderdelenfabrikant Shimano praat Hoetelmans de mecaniciens van de ploegen bij over de nieuwste snufjes.

In de Tour hebben de mechaniekers van de ploegen maanden aan de nieuwe versnellingsapparaten, reminrichting en andere Shimano-onderdelen kunnen wennen. Ze kunnen Hoetelmans immers altijd bellen als ze vragen hebben. ‘En als je ze niet ziet, dan blijft het meestal stil. Maar als je ze ziet, dan komen de vragen toch.’

Joost Hoetelmans van Shimano Beeld Joost Hoetelmans

Zes ploegen worden door het bedrijf gesponsord, nog eens twaalf andere gebruiken de onderdelen van Shimano. En tijdens de Ronde van Frankrijk staat Hoetelmans samen met zijn Belgische collega en oud-tijdritspecialist Bert Roesems deze achttien ploegen ten dienst.

Ontluchten van de olie

Zij vormen met zijn tweeën de zogenaamde ‘race support’ en staan klaar voor alle technische vragen. Dat kan van alles betreffen, van de afstelling van een derailleur en het ontluchten van de olie in de remleidingen tot de lengte van de ketting. ‘Als de ketting één schakeltje te lang is, trap je de boel heus niet kapot, maar het zorgt er wel voor dat het minder soepel schakelt.’

Dat er soms alsnog weleens wat misgaat in koers, is niet anders. Het onderhoud blijft mensenwerk en is tijdens een grote ronde niet eenvoudig. ‘De mechaniekers hebben het keidruk.’ Hoetelmans weet hoe het is. Hij was zelf ook een aantal jaar mecanicien. Bij Rabobank en de opvolgers van die ploeg, Blanco en Belkin. Maar zijn huidige functie is wat beter te combineren met het gezinsleven. Hij is nog steeds veel op pad, maar niet meer het jaar rond weken achtereen.

Tijdens de Ronde van Frankrijk gebruikt Hoetelmans ook zijn tijd om te kijken wat de trends zijn bij de verschillende wielerploegen en bij de concurrentie. Zo merkte hij afgelopen jaren op dat de renners steeds grotere tandwielen aan hun crankstel lieten monteren. Was lang 53 tandjes gebruikelijk, tegenwoordig rijden de mannen in vlakke etappes met een voorblad met 56 tanden.

Zwaarder verzet

Zijn observatie leidde ertoe dat de ingenieurs in Japan, waar Shimano gevestigd is, veranderingen in hun producten doorvoerden om de ploegen tegemoet te komen. Want een zwaarder verzet betekent dat de renners makkelijker bij kunnen trappen als het heel rap gaat. En dat is nodig. ‘Het gaat steeds harder. Door de fietsen, de helmen, de wielen en pakken. Het is een compleet aero-machientje.’

Behalve de schakel tussen het Japanse bedrijf en de profploegen heeft Hoetelmans ook de schoeiselliaison. ‘Ik doe de schoenensponsoring’, legt hij uit. Met name de dagen voor de tourstart in Bilbao waren wat dat betreft belangrijk. Alle coureurs die nog een nieuw of reservepaar Shimanoschoenen konden gebruiken bracht hij een doos. Zo ging hij nog langs bij Mathieu van der Poel. ‘Hij heeft een unieke schoen van Shimano, speciaal voor hem gemaakt omdat hij… Nou ja, omdat hij Mathieu is.’

En mocht een van de talloze door Shimano gesponsorde renners zijn schoenen na een valpartij onbruikbaar achten of om een andere reden om een nieuw paar verlegen zitten, terwijl hij alweer terug in Nederland is, dan komt Hoetelmans gewoon weer langs. ‘Dat vind ik dan ook leuk om te doen.’

Oud-renner Koen de Kort is bij de Lidl-Trek-ploeg verantwoordelijk voor het materiaal

In de acht keer dat Koen de Kort de Tour de France als renner reed, had hij heus wel door dat het de grootste wielerkoers van het jaar is. Maar een coureur heeft een kokervisie. Nu hij renner-af is en als ‘team support manager’ van Lidl-Trek in de Ronde van Frankrijk is, dringt de omvang pas goed door. ‘Ik zie nu zoveel meer.’

Oud-renner Koen de Kort is verantwoordelijk voor het materiaal bij wielerploeg Lidl-Trek. Beeld Clemens Rikken/Hollandse Hoogte

De Kort is verantwoordelijk voor het materiaal waar de ploeg op rijdt. Dat betekent niet dat hij zelf aan de fietsen sleutelt, hij is geen mecanicien. Zijn werk was voor de start van de Tour in Bilbao al grotendeels gedaan. ‘Ik ben er om te zorgen dat al het materiaal in orde is.’ Eenmaal onderweg is het vooral aan de mechaniekers om de spullen in goede conditie te houden.

Voor De Kort staat de Tour in het teken van netwerken. Daarom was hij bij de start in Bilbao en zal hij ook bij de finish in Parijs er weer zijn. Dan komt bijna iedereen die ertoe doet in de wielerwereld samen. ‘Er lopen hier ontzettend veel ex-renners rond. Het is bijna een soort reünie. Dat is leuk en gezellig, maar het is ook goed voor mijn contacten. En er zijn ook veel mensen van sponsoren. Iedereen komt hier naartoe.’

Werken op afstand

Voor zijn job als materiaalmanager is het niet nodig de volledige drie weken in Frankrijk te zijn. De Kort kan zijn werk prima vanaf afstand doen. Toch bleef hij na de start in Baskenland nog een week in de Tourkaravaan en maakte zich de eerste week nuttig met allerlei klusjes. In de drukte van de race is er altijd wel iets te doen. Zo stond hij een paar dagen drinkbussen aan te reiken bij de verzorgingsposten.

Het is een vaardigheid die hij zich pas na zijn afscheid van het peloton in 2021 eigen maakte. Want zo eenvoudig als het lijkt, is het niet voor iedereen. ‘Ik had het nog nooit gedaan. En het aangeven van een bidon is wel een andere dimensie, maar als je ze aan kunt pakken, dan kun je ze ook aangeven.’

Ook ging oud-wegkapitein De Kort voor de troepen uit in de ‘scoutingwagen’. Natuurlijk zijn de routes van elke rit nauwkeurig vastgelegd in het rondeboek en zijn sommige etappes nog extra verkend, maar op de dag zelf leggen alle ploegen voor het peloton de route af. Kijken of er nog zaken anders zijn dan verwacht en vooral: hoe staat de wind? Als voormalig renner kan De Kort vanuit een auto goed inschatten of er kans is op waaiers, die zowel een kans als een bedreiging kunnen zijn. ‘Alle ploegen hebben daarom auto’s vooruit rijden waarin iemand met koerservaring zit.’

Een renner heeft een heel duidelijk dagritme tijdens een grote ronde: een aantal uur koers en alles eromheen is gericht op rusten. Voor De Kort is het ritme nu omgedraaid. Het zwaartepunt van zijn werk ligt buiten de wedstrijduren om. En dat geldt voor de meeste van zijn collega’s. ‘We zijn vooral druk bezig als de renners klaar zijn.’ Het is daarmee een heel andere Tour dan vroeger.

Een cameraman als fly on the wall in de bus en het hotel van Jumbo-Visma

Turbulentie was er genoeg in de gelederen van Jumbo-Visma tijdens deze Tour de France en Stef van Veen (22) stond er telkens met zijn neus bovenop. De gemiste kansen van Wout van Aert op etappezeges, de tijdwinst van kopman Jonas Vingegaard, de herrijzenis van rivaal Tadej Pogacar; als cameraman filmde hij de vreugde en de teleurstelling in de bus en het hotel temidden van renners en ploegleiders. Er hingen ook camera’s in beide volgauto’s.

Wat er toen door de betrokken partijen is gezegd, houdt hij liever voor zich. Het materiaal is bestemd voor een documentaire die volgend jaar op Amazon Prime te zien zal zijn. ‘De producent bepaalt samen met het platform wat erin komt. Daar moet ik niet op vooruitlopen.’ De ploeg bouwt aan een heus oeuvre met een blik achter de schermen, met producties als Plan B, the fall and rise en All-in. De NOS maakte in 2020 Code Geel. Nou vooruit, een tipje van de sluier: ‘De aanname dat Wout boos was op Jonas omdat die niet meewerkte in een eindsprint, klopt totaal niet.’

Stef van Veen is cameraman bij Jumbo-Visma, broer Bob werkt bij Eurosport. Beeld Stef en Bob van Veen

Het is voor het eerst dat Van Veen, samen met een regisseur, in de Tour toegang heeft tot terrein waar andere media niet welkom zijn. Ervaring in het circuit heeft hij genoeg. Voor Eurosport was hij vorig jaar bij de Giro d’Italia, de Tour, de Tour de France Femmes en de Vuelta. ‘Het is nu uniek om echt een inkijk te krijgen in het functioneren van de beste wielerploeg ter wereld tijdens het belangrijkste wielerevenement ter wereld.’

De Nederlandse sportproducent Southfields, betrokken bij programma’s voor onder meer Ziggo Sport, Eurosport en ESPN, schakelde Van Veen in, nadat vaste cameraman Tijs Kuijpers dit seizoen in Frankrijk verstek moest laten gaan. ‘Hij heeft me nog voorzien van allerlei praktische tips. Waar je voor de beste shots in de bus moet gaan staan, bijvoorbeeld, zonder dat je de renners in de weg loopt.’

Of hij van het team carte blanche heeft gekregen, laat hij in het midden. ‘We zitten er wel heel dicht op. Het gaat ons om het sportieve verhaal en de emoties eromheen, zoals het contact met het thuisfront. We zijn overal bij.’ Een enkele keer geeft een renner de grens aan. Van Veen herinnert zich hoe een collega vorig jaar bij Tom Dumoulin was, toen die gedesillusioneerd voortijdig de Giro verliet. Op de hotelkamer vroeg hij na enige tijd of de camera uit kon. Van Veen: ‘Renners weten heel goed dat verdriet net zo goed een onderdeel van het verhaal is als blijdschap. Hier was genoeg verteld. Als cameraman voel je al snel aan wanneer je voldoende op beeld hebt en beter iemand alleen kunt laten.’

Zijn regisseur en hij wonen elke dag de voor- en nabesprekingen in de bus bij. Ze proberen zich als fly on the wall te gedragen: alleen maar registreren, zelf onopgemerkt blijven. In het hotel heeft hij veel bewegingsvrijheid, tot in het restaurant, de massageruimten en de kamers aan toe. ‘Maar daar kom ik alleen als het voor het verhaal nodig is.’

Wat zijn verblijf in Frankrijk nog specialer maakt, is de nabijheid van zijn tweelingbroer. Bob van Veen, een kwartier jonger dan Stef, werkt in Frankrijk als cameraman voor Eurosport. Met een verslaggever doet hij interviews bij de bussen en in de mixed zone. Is hij jaloers op zijn broer die zich tussen de renners beweegt, terwijl hij achter het lint moet blijven? Stef: ‘Nee, we gunnen elkaar alles. Wat hij doet, is ook mooi om te maken; het gaat naar heel veel landen. We zeggen het niet tegen elkaar, maar het is heel bijzonder dat we hier allebei zijn.’

Janneke Pieterson kookt voor de mannen die het Village Départ opbouwen.

Misschien komt het grootste contingent Nederlanders in de Tour wel van Movico, denkt Janneke Pieterson. Zij hoort tot de 55-koppige crew van het bedrijf uit Deurne dat al 27 jaar de aankleding van de Tour verzorgt. Zij bouwen de start- en finishlocaties op en onderweg een vip-dorp. Het gaat om van alles: van podia en tribunes tot de finishboog en mediaruimtes.

Janneke Pieterson in de keuken van het Mercurehotel in Amiens, met een bakvorm in de vorm van de Domtoren voor het 'Utrecht-gevoel'. Beeld Janneke Pieterson

Een vaste ploeg van tien personen neemt het Village Départ voor zijn rekening, de plaats waarvandaan de etappe vertrekt. Een van hen is Pieterson en zij is de kok. Ze maakt ontbijt, lunch en avondeten voor de negen mannen die het opbouwen en afbreken voor hun rekening nemen.

Ze opereert vanuit een grote lichtgrijze vrachtwagen. ‘Dat is deze weken mijn thuis.’ En het is een comfortabel thuis. In de oplegger zijn drie slaapkamers gebouwd, een badkamer en zelfs een ruimte om te ontspannen. Het belangrijkst is de keuken, die van alle gemakken voorzien is. Sowieso is het goed toeven in de truck. ‘Het is echt heel luxe, beter dan in sommige hotels.’

In de vrachtwagen zit een vriezer met voldoende vlees en vis voor de maand van huis. In de kasten ligt een voorraad rijst en pasta. Maar voor verse groenten gaat Pieterson er elke dag op uit op haar mountainbike, naar de supermarkt in de stad of dorp waar het peloton de dag erna vertrekken zal. ‘En als ik een supermarkt met veel goede groenten vind, dan sla ik wat meer in, want in de kleinere plaatsen is het soms lastig om goede producten te krijgen.’

Elke dag is het ritme min of meer hetzelfde. Na het ontbijt is de start van de etappe, daarna wordt alles afgebroken en ingepakt en is het tijd voor lunch in de partytent naast de vrachtwagen. Dan volgt de reis naar de volgende startplaats en is het boodschappen doen, koken en eten. Ondertussen wordt het nieuwe Village Départ dan opgebouwd. ‘Je denkt er niet zo bij na wat er allemaal bij komt kijken, maar de mannen werken vaak tot diep in de nacht. Ikzelf ben ook de hele dag in de weer.’

Het is haar tweede jaar als kok voor Movico, maar de Tour is niet nieuw voor haar. Ze was een aantal jaar geleden kok bij de Giant-ploeg, voorloper van de DSM-formatie, en is gespecialiseerd in topsportmaaltijden. De menu’s van de renners en de opbouwploeg verschillen niet erg. Veel van Pietersons Movico-collega’s zijn een groot deel van het jaar op pad voor evenementen, maar hebben meestal geen kok bij zich. Dan zijn ze vaak veroordeeld tot wegrestaurants. ‘Ze vinden het fijn dat ik gezond kook.’

Haar huis op wielen staat elke ochtend in de ‘Zone de Vie’, het afgesloten deel in de vertrekplaats. Stond ze in haar tijd bij de Giant-ploeg nog in hotelkeukens ver weg van de koers in de pannen te roeren, nu bevindt haar werkterrein zich in de drukte van de start. ‘Ik heb nog nooit zo veel gezien van het wielrennen. Ik sta er middenin en krijg alles van het spektakel mee.’