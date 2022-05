Zonder Gal is de dressuurwereld even van de leg

Winnares Dinja van Liere met Hermès. Beeld ANP

De schaduw van Edward Gal hing het hele weekend over de hoofdarena van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De twaalfvoudig Nederlands kampioen dressuur kampt met motivatieproblemen en heeft voor de rest van het jaar een pauze ingelast.

Bij afwezigheid van Gal leek Emmelie Scholtens de eerste kandidaat voor de nationale titel, maar zij trok zich zondag een uur voor de kürfinale terug vanwege een blessure van haar paard Desperado. En zo werden de gemankeerde NK een prooi voor de 31-jarige Dinja van Liere en haar 10-jarige hengst Hermès. Thamar Zweistra werd tweede en Marieke van der Putten pakte de derde plaats.

Het was pas de derde keer sinds 2008 dat de nationale dressuurtitel niet naar Edward Gal ging. Hans Peter Minderhoud (2011) en Diederik van Silfhout (2016) vormden de andere uitzonderingen op de regel. Minderhoud – de afgelopen jaren vaak achter Gal tweede – ontbrak op de NK; zijn toppaard Dream Boy kampt met een lichte blessure. Bondscoach Alex van Silfhout verwacht snel weer over deze topcombinatie te beschikken en dat is ook de verwachting voor Scholtens/Desperado.

Sabbatical

Edward Gal, al jarenlang de kopman van het Nederlands team, verschijnt pas in 2023 weer in de wedstrijdring. Ruim twee weken geleden maakte Gal bekend dat hij een sabbatical neemt. ‘Na de Olympische Spelen van Tokio voelde ik dat ik toe was aan een wedstrijdpauze’, lichtte de 52-jarige ruiter zijn besluit toe. ‘De rest van het jaar train ik thuis onze hengsten en daarna kom ik terug in de wedstrijdring, met volle energie’, aldus de dressuurkoning eind april. Gal wilde zijn besluit afgelopen weekend niet nader toelichten.

Bij buitenstaanders sloeg de mededeling van Gal in als een bom. Voor bondscoach Van Silfhout kwamen de motivatieproblemen van de ruiter niet uit de lucht vallen. ‘Ik merkte dat Edward de laatste tijd moeite had om er elke keer weer te staan’, zegt Van Silfhout. ‘Jarenlang heeft hij de kar getrokken, alle ogen waren continu op hem gericht. Dat heeft hem nu opgebroken. Ik begrijp zijn keuze om even een stap terug te doen, maar ik had het natuurlijk liever anders gezien. Het beste wat we nu kunnen doen is Edward de tijd geven om volgend jaar weer fris aan de start te staan’, aldus de bondscoach over Gal, die in 2010 drie wereldtitels veroverde met zijn beroemde paard Totilas.

Edward Gal Beeld ANP

Parijs 2024

De absentie van Gal liet zich op de NK al duidelijk voelen, maar is voor de dressuurploeg helemaal een hard gelag met het oog op de Wereldruiterspelen (WK) in augustus. In het Deense Herning krijgt de Nederlandse equipe haar eerste kans op kwalificatie voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Een plek in de top-zes tijdens de landenwedstrijd van de WK volstaat voor een olympisch ticket. Geen eenvoudige opgave voor Nederland dat op de Spelen van vorig jaar – met Edward Gal in de gelederen – op de vijfde plaats eindigde.

Bondcoach Van Silfhout (67) is toch optimistisch gestemd. ‘Ik denk zeker dat het realistisch is om op de WK bij de top-zes te eindigen. We hebben een paar heel sterke combinaties zoals Hans Peter Minderhoud met Dream Boy, Emmelie Scholtens met Desperado en Dinja van Liere met Hermès. Verder lieten Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen in het verleden al zien dat ze goede scores kunnen halen.’

Mocht Nederland er op de WK niet in slagen een olympisch ticket te veroveren dan volgt in 2023 tijdens de EK in Duitsland een laatste kans.

Opleiding dressuurpaard

Anders dan in de springsport waar combinaties doorgaans sneller een eenheid vormen, moet daar in de dressuurwereld minstens enkele jaren voor worden uitgetrokken. ‘Voor de opleiding van een onervaren dressuurpaard tot een paard dat aan grand prixs deelneemt moet je gemiddeld vier, vijf jaar uittrekken’, zegt Van Silfhout. ‘Een paard moet niet alleen kracht ontwikkelen, maar zich ook op gymnastisch gebied ontwikkelen. En dan heb ik het nog niet gehad over het aanleren van de oefeningen. Voordat alles op zijn plek valt, is daar heel wat denk- en puzzelwerk aan vooraf gegaan. Het is een fantastisch proces, maar ook een tijdrovend proces.’

De ervaren bondscoach weet als geen ander dat nieuwe combinaties in de dressuursport niet snel opstaan. ‘Forceren is kansloos, dan ga je in onze sport de mist in. Ik moet accepteren dat het tijd kost om een dressuurpaard op te leiden voor de internationale top.’