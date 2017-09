Zonder ellebogen te gebruiken klimt Nicole Hoevertsz naar top Internationaal Olympisch Comité

Van alle recente Nederlandse IOC-leden slaagde niemand erin een post in het hoofdbestuur te veroveren. Hoevertsz wel Nicole Hoevertsz is hoofdbestuurslid van het Internationaal Olympisch Comité © ANP

Hoevertsz is in Nederland opgeleid. Ze heeft een master internationaal recht gehaald aan de Universiteit van Leiden. Ze werd als duetzwemster voor de Antillen in 1984 18de, met Esther Croes. Vier jaar later was ze in Seoul coach voor Aruba dat in 1986 een eigen olympisch comité had gekregen. Hoevertsz werd via haar zwembond in 1998 secretaris van het Comite Olimpico Arubano. In 2005 werd zij gevraagd zich te kandideren voor het IOC. Ze werd gekozen bij de Winterspelen van Turijn.



Haar loopbaan is opmerkelijk. Het sportbestuurlijke werk doet ze naast de baan van secretaris van de ministerraad van Aruba. Ook daarin was zij, in 1994, de eerste vrouw in het koninkrijk die zo hoog kwam. Van alle recente Nederlandse IOC-leden slaagde niemand (Geesink, Van Oranje, Van Breda, Verbruggen en Eurlings) erin een post in het hoofdbestuur te veroveren. Hoevertsz wel.