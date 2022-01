Zonder een bal te hebben geslagen op de Australian Open, keert Novak Djokovic huiswaarts

Toptennisser Novak Djokovic (rechts) op het vliegveld van Melbourne. Beeld Reuters

‘Ik ben extreem teleurgesteld door deze uitspraak. Maar ik respecteer de beslissing van de rechtbank en zal meewerken met de relevante autoriteiten wat betreft mijn vertrek uit het land’, zei de 34-jarige tennisser een paar uur voordat hij in het vliegtuig stapte. ‘Het voelde niet fijn dat de focus de afgelopen weken op mij lag. Ik hoop dat we ons nu allemaal kunnen richten op het spel en het toernooi waarvan ik houd.’

Het Australische gerechtshof oordeelde dat het besluit van immigratieminister Alex Hawke om het visum van de ongevaccineerde Djokovic in te trekken niet ‘irrationeel of juridisch onjuist’ was. De zaak draaide de afgelopen anderhalve week uit op een ware soap en werd een politieke kwestie in het land, dat een strikt coronabeleid hanteert.

#DjokovicOut

De Australische premier Scott Morrison reageerde verheugd op het vertrek van de negenvoudig winnaar van de Australian Open, die in de veronderstelling was met een medische vrijstelling het land in te kunnen. ‘Ik ben blij met het besluit om onze grensbewaking streng te houden en de Australiërs veilig te houden. Australiërs hebben veel offers gebracht tijdens deze pandemie en ze rekenen er terecht op dat het resultaat van die offers gewaarborgd blijft.’ Melbourne kende vorig jaar met 262 dagen de langste lockdown ter wereld.

In Australië was op sociale media de hashtag #DjokovicOut een veelgebruikte uitdrukking om het ongenoegen rondom de komst van de ongevaccineerde tennisser kenbaar te maken. Uit een poll van lokale media waarop 60 duizend Australiërs reageerden, bleek dat 83 procent wilde dat Djokovic het land zou worden uitgezet.

Verlies voor de sport

Het is nog maar de vraag wanneer Djokovic de mogelijkheid krijgt om op jacht te gaan naar zijn tiende zege op de Australian Open. De regels in Australië schrijven voor dat iemand die is uitgezet drie jaar niet welkom is in het land. Dat geldt ook voor Djokovic, al zou de regering de bevoegdheid hebben om dat per geval te bekijken.

De internationale tennisbond ATP noemde de afwezigheid van de beste tennisser van dit moment op de Australian Open een verlies voor de sport. In de verklaring benadrukte de bond de beslissing van het gerechtshof te respecteren, maar zei ook dat Djokovic ‘ongeacht deze situatie nog altijd een van onze grootste kampioenen is’.