Zonder defensieleider Virgil van Dijk blijft titelhouder Liverpool bijzonder kwetsbaar

Phil Foden controleert de bal tussen Jordan Henderson en Fabinho. Foden scoorde de vierde goal voor Manchester City. Beeld AP

Liverpool staat inmiddels op tien punten achterstand van City, en dat terwijl de ploeg van trainer Pep Guardiola een wedstrijd minder gespeeld heeft. Titelprolongatie lijkt niet meer haalbaar dit seizoen. Daarvoor mist Liverpool captain Virgil van Dijk te erg.

Groot gemis

Van Dijk één-op-één vervangen als verdediger is onmogelijk. Niet voor niets eindigde de stopper als tweede, nipt achter Lionel Messi, bij de vorige verkiezing voor de Ballon d’Or, de prijs voor ’s werelds beste voetballer.

Van Dijks dominantie in de lucht, positionering en herstelsnelheid maken hem niet alleen tot een van de beste verdedigers in het moderne voetbal, maar stellen zijn manager Jürgen Klopp in staat de karakteristieke Heavy Metal-stijl te hanteren. Het nietsontziende jaagvoetbal van Liverpool is mogelijk, omdat er met Van Dijk als defensieleider met grote ruimtes in de rug gespeeld kan worden.

De cijfers tonen hoe exceptioneel Van Dijk de voorbije seizoenen bij Liverpool is geweest. In 121 officiële duels in de Premier League en Champions League bij The Reds, werd de boomlange verdediger slecht tien keer gepasseerd met een dribbelactie.

Ook qua duelkracht behoort Van Dijk tot de buitencategorie: sinds zijn komst naar Liverpool won de Nederlander 74,4 procent van zijn persoonlijke duels. Een gemiddelde dat bijna 4 procent hoger ligt dan dat van de op een na duelkrachtigste verdediger in de Europese topcompetities in deze periode, ex-PSV'er Marcelo bij Olympique Lyon (70,5).

Geschuif bij Liverpool

Tot overmaat van ramp voor Liverpool raakte niet alleen captain Van Dijk zwaar geblesseerd dit seizoen, maar ook zijn defensieve partners Joe Gomez en Joël Matip. Hoewel Liverpool op de laatste dag voor de wintertransferdeadline met Ozan Kabak (Schalke 04) en Ben Davies (Preston North End) nog halsoverkop twee jonge centrumverdedigers aan de selectie toevoegde, vormen tegen Manchester City wederom Fabinho en Jordan Henderson het centrale defensieve duo.

Een probleem, want Fabinho is de beoogde controleur op het middenveld, en Henderson doorgaans de spelmaker die de lijnen uitzet. Door het gemis van Van Dijk en diens helpers moet Klopp noodgedwongen twee van zijn beste middenvelders in de achterhoede opstellen. Alleen Georginio Wijnaldum staat in de middenlinie nog op zijn vaste stek.

Het vele schuiven in de achterste linies heeft de angel uit het aanvalsspel van Liverpool gehaald. Tegen City komt de ploeg van Klopp voor de zevende keer in de voorbije negen competitiewedstrijden niet verder dan één treffer.

Balbezit blijkt beste verdediging

Bij concurrent Manchester City is de defensieve puzzel juist eindelijk gelegd. De ploeg kon onder leiding van Pep Guardiola altijd al voetballen als de beste, maar is dit seizoen ook defensief excellent. De 1-1 van Liverpool, een strafschop van Mo Salah, is slechts de derde tegengoal voor City in dertien competitiewedstrijden.

Balbezit blijkt de beste verdediging. City laat dit seizoen gemiddeld 62 procent balbezit noteren - het meeste van alle ploegen in de grote vijf Europese competities. De defensieve dominantie heeft wat mogen kosten. Sinds de komst van Guardiola (zomer 2016), gaf Manchester City een duizelingwekkend bedrag van 549 miljoen euro aan transfersommen uit voor nieuwe doelmannen en verdedigers.