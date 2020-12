Zonder de steun van de eigen aanhang weet De Graafschap niet te stunten

Donyell Malen (PSV) en Toine van Huizen (De Graafschap) in duel.PSV player Donyell Malen and De Graafschap player Toine van Huizen during the match Beeld Pro Shots / Stefan Koops

Het toernooi voelde voor de ambitieuze eerstedivisionist als een kuuroord. Alsnog kon worden gestreden tegen eredivisieclubs. De Achterhoekse club stond vorig seizoen afgetekend tweede toen de competitie vanwege de coronacrisis werd beëindigd en was ervan overtuigd dat het zou promoveren, doch de KNVB besloot anders. ‘We hadden promotie niet alleen dik verdiend, maar er ook volop rekening mee gehouden,’ aldus coach Mike Snoei. ‘Wij komen met ons spel in de eredivisie beter tot ons recht. In de eerste divisie is het aanpoten, geven de tegenstanders je de bal en moet je het maar uitzoeken. Het ligt ons beter om de bal aan de tegenstander te laten en dan druk te zetten. We hebben ook in de voorbereiding tegen Heracles, Heerenveen en FC Groningen bewezen dat we dat goed kunnen.’

De Achterhoekers behoren tot de favorieten in de eerste divisie, maar zijn de laatste weken afgezakt naar de derde plaats op acht punten van koploper Cambuur. Het spel is door de lokale media omgedoopt tot ‘boerenkoolvoetbal’, en dat is niet bedoeld als compliment hoewel de bijnaam van De Graafschap ‘Superboeren’ luidt, Normaal-boegbeeld Bennie Jolink er de keel schor zingt en er een tractor voor stadion De Vijverberg staat. Snoei (57): ‘Als beginnende trainer neem je dat heel serieus, maar ik weet dat het zo werkt inmiddels.’

Hij wijst op het vertrek van zijn beste speler, Branco van den Boomen, na het verdict van de KNVB, later bekrachtigd door de rechter. ‘Onze hele ploeg was gebouwd rond Branco. Maar hij pakte de eerste trein naar Toulouse, want hij had in zijn contract een regeltje staan dat hij weg mocht als we niet zouden promoveren. Ook twee andere basisspelers vertrokken. We waren al in gesprek met spelers die dolgraag voor deze mooie club wilden voetballen, maar alleen als we zouden promoveren. Moesten we allemaal afblazen.’

Snoei en met hem zo’n beetje de hele Achterhoek was er een paar weken ziek van. ‘Later werd ik dat ook letterlijk, corona. Heb me echt acht, negen dagen zwaar ellendig gevoeld. Het was me het zomertje wel.’

De Graafschap mist dit seizoen de fanatieke aanhang. ‘Een kolkende Vijverberg maakt extra krachten bij je los,’ meent Snoei, oud-speler van alle Rotterdamse profclubs. ‘Je ziet ook bij andere volksclubs dat tegenstanders niet meer met trillende benen langskomen.’

Het voordeel was gisteravond wel dat Snoei met zijn harde stem zijn manschappen de hele wedstrijd als bloedhonden achter PSV’ers kon laten aanjagen. Tal van termen uit het coachclichéboek komen voorbij. ‘Korter erop.’ ‘Druk!’ ‘Dat haal jij, Elmo!’ ‘Vooruit, Tedje!’ Kom maar dan, Joey!’ En de mooiste: ‘Ach, scheidsie, toch!’

Vergeleken met Snoei was Roger Schmidt een standbeeld. Niet dat de Duitse PSV-coach het makkelijk opnam. Schmidt verklaarde vooraf zijn liefde voor het nationale bekertoernooi, in zijn thuisland een bloedserieuze aangelegenheid. PSV beleefde de laatste seizoenen tal van blamerende bekeravonden. Schmidt stelde al zijn aanvallende kanonnen op, plus vleugelbacks Dumfries en Max. Later kwamen ook de defensieve basisspelers nog op het veld, want het werd een lastige avond voor de topclub. Symbolisch, en onbetwist hoogtepunt, was de scrimmage in de 39e minuut waarbij PSV’ers wel vijf keer dachten de openingstreffer op de schoen te hebben, maar de thuisclub standvastig bleef als een tractorblokkade op de snelweg.

PSV had uiteindelijk een makkelijk gegeven strafschop van arbiter Van den Kerkhof nodig om tot scoren te komen na een opzichtige valpartij van Dumfries, ook nog eens voorafgegaan door hands van Götze. Max faalde niet vanaf elf meter.

Ook daarna bleef De Graafschap strijden met de onvermoeibare spitsen Van Mieghem en Konings voorop en daarachter de handige aanvoerder Seuntjens. Een geweldige afstandsknal van PSV-spits Malen dwong De Graafschap zes minuten voor tijd op de knieën. De frommelgoal na een hoekschop van invaller Hilderink in de voorlaatste minuut kwam te laat.

Snoei baalde na afloop van het ontbreken van de VAR. ‘Want ik hoorde Dumfries en Ihattaren flink zuchten voor de 0-1.’

Nu kunnen alle ballen weer op promotie. Daarop vooruitlopend zal weldra een hengel worden uitgegooid naar Klaas-Jan Huntelaar. Snoei: ‘Hij moet hier afsluiten. In de eredivisie. Dan is de cirkel rond.’