Zonder de klare taal van zijn race-engineer is Max Verstappen kansloos op een circuit

Max Verstappen met zijn huidige race-engineer Gianpiero Lambiase in de garage van Red Bull tijdens de GP van Sotsji, vorige maand. Beeld Getty Images

Een ingelaste pitstop, bandenperikelen of een dreigend motorprobleem. Het kan zondag in de GP van Mexico zomaar bepalend zijn voor Max Verstappen. Hij vertrouwt dan op de stem van de race-engineer in zijn oor, die hem gedurende races op de hoogte houdt van vrijwel alle relevante ontwikkelingen.

De race-engineer is de smeerolie tussen de coureur en zijn team. Of, beter: de navelstreng. Op weinig rollen in de Formule 1 zijn meer metaforen te plakken, omdat het takenpakket van de technicus zo breed is.

Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase was essentieel in het gewaagde rekenspel in de Verenigde Staten, twee weken geleden. Verstappen won die race een seconde voor zijn rivaal Lewis Hamilton. Lambiase hield de data van de honderden sensoren in Verstappens auto in de gaten, die onder meer zijn bandentemperatuur meten. Ook woog hij de observaties van de tientallen specialisten die de race meekeken, van racestrategen tot meteorologen.

Vervolgens moest hij al die informatie verpakken in hapklare mededelingen voor Verstappen, bij voorkeur in zo min mogelijk woorden. ‘Want ik wil niet dat hij te veel praat’, zegt Verstappen over wat hij verwacht van zijn engineer. ‘Hij moet duidelijke, constructieve dingen delen met mij, waar ik iets aan heb. En hij moet natuurlijk weten hoe hij de auto moet afstellen. Maar dat gaat allemaal heel goed tussen ons’, aldus Verstappen over het werken met Lambiase.

Samenwerking sinds 2016

De twee werden aan elkaar gekoppeld bij Verstappens overstap in 2016 naar Red Bull. Sindsdien is de kalme Brit met Italiaanse roots niet meer weg te denken als poortwachter tussen Verstappen en een nagenoeg oneindige stroom aan informatie. Ze hebben aan een paar woorden genoeg.

Voor de buitenwereld klinkt de communicatie tussen de twee daarom vaak als abracadabra. Verstappen kreeg in Austin na zeven ronden de opdracht zijn motorinstellingen aan te passen met de mysterieuze boodschap: ‘Strat 11, position 3.’ Direct daarna drukte hij een paar knoppen in op zijn stuur. De kleinste aarzeling of ruis op de lijn kan flinke gevolgen hebben. Zo betwijfelde Hamilton vorige maand in Turkije een pitstopopdracht. Hij reed door en verspeelde daarmee een podiumplek en dure WK-punten.

Xevi Pujolar in 2015 in actie bij Toro Rosso als engineer van Max Verstappen. Beeld Foto Getty Images

Zelden verschijnt Verstappens race-engineer Lambiase in de publiciteit. Red Bull schermt de periferie rond coureurs, en dus ook rond Verstappen, af. Zijn eerste race-engineer in de Formule 1, Xevi Pujolar, is toegankelijker. De Spanjaard stond Verstappen bij in zijn tijd bij Toro Rosso en is nu hoofdengineer bij Alfa Romeo. Met hem kon Verstappen net zo goed overweg als met Lambiase. Verstappen: ‘Ik vond Xevi ook heel goed, hij heeft mij veel geholpen in mijn allereerste seizoen’.

Pujolar (48) kent zijn opvolger Lambiase enkel van oppervlakkige begroetingen, zegt hij. ‘Maar als ik zo zijn berichten hoor over de boordradio lijken we denk ik wel een beetje op elkaar. Ik ben net als hij ook niet iemand die de hele tijd praat of na elk rondje zegt: goed gedaan.’

Eerste F1-meters Verstappen

De Spanjaard was erbij toen Verstappen zijn eerste meters in een Formule 1-auto reed, in 2014. De 16-jarige Verstappen testte een F1-auto op een circuit nabij de Toro Rosso-fabriek in Italië. Pujolar herinnert zich dat moment nog alsof het gisteren was, zegt hij met een twinkeling in zijn ogen.

‘Dat was een natte sessie en het was direct heel indrukwekkend. Ik kon meteen zien dat hij al heel lang aan het racen was en dat iemand hem heel veel had geleerd’, zegt Pujolar, doelend op Verstappens vader Jos. ‘Max wist al precies hoe het wereldje in elkaar zat en waar hij op moest focussen. Dat was shocking voor iemand van zijn leeftijd.’

Verstappen en Pujolar vonden elkaar in hun onophoudelijke zoektocht naar verbetering. Pujolar: ‘Max is iemand die pusht op elk detail, op elk niveau. Van de motor en auto tot de banden. Andersom wil hij zien dat iedereen om hem heen ook het maximale eruit probeert te halen. We zijn allebei best extreem op dat vlak. Soms pushte ik coureurs misschien meer dan zij wilden. Dan zag ik ze knakken en dacht ik: ik moet een stapje terug doen.’

Bij Verstappen hoefde dat niet. De twee hadden daardoor meteen een klik. Dat is belangrijk, benadrukt Pujolar. De relatie tussen een coureur en race-engineer gaat dieper dan radioboodschappen tijdens de race. Gedurende het weekeinde overleggen ze veelvuldig over zaken als de ideale strategie of afstelling.

Inwijding

Verstappen en Pujolar hadden nog intensiever contact, omdat hij de Nederlander wegwijs moest maken in de Formule 1. Ze brachten talloze uren door in de Toro Rosso-fabriek, waarbij Pujolar Verstappen inwijdde in de geheimen van koningsklasse. ‘Dat begon met informatie over de sessies in een weekeinde en wat we daarin verwachten tot uitleggen over hoe je het weekend opbouwt. Want je moet weten dat je niet in de eerste training de snelste tijd hoeft te rijden. Een crash is dan funest’, zegt Pujolar.

‘Hij had nul kennis, dus we hebben heel veel gepraat. Soms dacht ik: die gozer is op. Je zag dat hij moe was, maar zelfs dan was hij nog informatie aan het absorberen. Want dan gingen we testen en vroeg hij direct heel gericht naar dingen die we hadden besproken.’

Pujolar investeerde ook in een band met Verstappen buiten het circuit. ‘Ik wilde de echte Max leren kennen’, legt hij uit. ‘Dat kost wat tijd, maar soms weet je beter hoe een coureur zich zal gedragen op het circuit als je hem daarbuiten kent.’

Van de race-engineer wordt verwacht dat hij het maximale uit zowel auto als coureur haalt. Dat vereist een kennis van beide. De nieuwste generatie race-engineers is vaak academisch geschoold in wiskunde of natuurkunde, legt Pujolar uit, om zo de complexe huidige auto’s snel te kunnen doorgronden. Bij het doorgronden van coureurs draait het om praktijkervaring en maatwerk. ‘Je moet hem begrijpen’, zegt Pujolar.

Duidelijke informatie

Zo zijn er coureurs die tijdens races juist veel informatie willen, of voortdurend gemotiveerd willen worden. Anderen, zoals Verstappen, willen enkel het broodnodige horen. Dat is ook meer Pujolars stijl. ‘Ik geef alleen informatie door als hij iets moet weten en ben rechtdoorzee. Als iets niet goed is, zeg ik dat. Maar wel op een constructieve manier, want je moet de coureur te allen tijde aan je zijde houden’, benadrukt Pujolar.

De race-engineer balanceert daarbij op een dunne lijn. Pujolar: ‘De coureur moet vertrouwen in je hebben, maar aan de andere kant moet je ook niet beste vrienden met hem willen worden. Dan wordt het een neprelatie. Ik wil altijd eerlijk kunnen zijn.’

Als dat blinde, onderlinge vertrouwen er is, kan de race-engineer het verschil maken, zegt Pujolar. ‘Zeker als je zoekt naar die tiende van een seconde. Dan heb je iemand nodig die overal bovenop zit en van alles op de hoogte is. Vooral als het erom gaat.’

De coureur of het team?

De intense, bijzondere band tussen coureur en race-engineer gaat verder dan het circuit, bleek in het geval van Verstappen en Pujolar. Verstappens overstap naar Red Bull betekende ook het einde van Pujolar bij Toro Rosso. Hij was te nauw betrokken bij de spanningen die binnen de renstal waren ontstaan tussen het kamp-Verstappen en dat van zijn toenmalige teamgenoot Carlos Sainz.

Max Verstappen in gesprek met zijn engineer Xevi Pujolar tijdens de Grand Prix van Australie 2016. Beeld ANP

Daar komt bij dat race-engineers zelden meeverhuizen met een coureur. Ze staan onder contract bij de renstal en niet de rijder, en het duurt vaak seizoenen voordat ze alle ins en outs van een nieuw team kennen. Toch had Pujolar binnen een paar maanden een nieuwe baan bij zijn huidige team. ‘Bij Toro Rosso eindigde het niet zo mooi, maar Jos, Max en Helmut (Marko, Red Bull-topman, red.) hebben me geholpen met het vinden van een oplossing. Daarom zit ik waar ik nu zit. Met hen heb ik nul problemen. Ze steunden me’, zegt hij.

Van de zijlijn zag Pujolar de Nederlander de afgelopen jaren uitgroeien tot een titelkandidaat. Hij kijkt trots terug op zijn tijd met Verstappen. ‘Bij hem was alles anders dan wat ik ooit eerder had gezien’, zegt hij over Verstappens steile leercurve. ‘Ik kan me herinneren dat ik dat ook zei in een interview na die eerste test. Iedereen zei me toen dat ik niet zo moest overdrijven. Inmiddels blijkt het toch aardig te kloppen.’

Verstappens zege in de GP van de VS

in acht boordradioberichten Ronde 8/56: Verstappen: ‘Hij glijdt veel en ik heb veel meer tempo. Dat wil ik je laten weten’ Lambiase: ‘Begrepen, bedankt’ (Verstappen geeft aan dat Hamilton het moeilijk lijkt te hebben op de gele, zachtere banden). Ronde 10/56: Verstappen: ‘De banden zijn behoorlijk heet en ik denk dat we niet bepaald snel zijn’ Lambiase: ‘Oké, begrepen Max’ (Lijkt codetaal voor een pitstop, aangezien hij twee ronden eerder nog tevreden is met zijn snelheid. Kort daarna komt Verstappen naar binnen voor een extra vroege pitstop die doorslaggevend blijkt voor de overwinning). Ronde 12/56: Verstappen: ‘Maat, je moet Hamilton dwingen niet lang door te gaan met Checo’ (Verstappen denkt mee met de strategie en wil via zijn teamgenoot Checo Pérez Hamilton eerder tot een pitstop dwingen. Een ronde later stopt Pérez, kort daarna stopt Hamilton). Ronde 23/56: Lambiase: ‘Voorvleugelupdate voor de volgende stint, Max’ Verstappen: ‘Het is oké’ (Met het aanpassen van de voor de aerodynamica belangrijke voorvleugel kan de bestuurbaarheid auto, die gedurende race onder meer lichter wordt door het brandstofverbruik, worden aangepast). Ronde 29/56: Lambiase: ‘Je bent vrij om te pushen, nu’ (Teken dat Verstappen voluit kan gaan en niet meer hoeft te letten op het sparen van zijn banden, omdat hij binnenkort een pitstop gaat maken). Ronde 30/56: Lambiase: ‘Laten we deze banden alsjeblieft wat voorzichtiger introduceren, Max’ (Lambiase vond dat Verstappen na zijn vorige pitstop zijn banden te snel heeft opgewarmd, waardoor ze sneller slijten). Ronde 53/56: Lambiase: ‘Een goede ronde Max, je persoonlijk beste. Hamilton was anderhalve tiende langzamer. Het gat is omhoog naar 1,9. Kom op, maat’ (Lambiase poogt Verstappen te motiveren in de laatste ronden, met een duidelijk snellere Hamilton achter zich). Ronde 55/56: Verstappen: ‘Kan deze Haas alsjeblieft aan de kant? Zegt het tegen Michael’. Lambiase: ‘Ja, we zijn ermee bezig’ (Verstappen verliest tijd achter een achterblijver – Haas-coureur Mick Schumacher – en wil dat wedstrijdleider Michael Masi ingrijpt).