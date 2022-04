Zonder de gestopte Kiki Bertens is Nederland kansloos in Billie Jean King Cup

Aranxta Rus (Nederland) in actie tegen Nuria Parrizas (Spanje) tijdens de enkelspelpartij van de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup. De Nederlandse tennisters verloren kansloos van Spanje. Beeld ANP

Fysiek was ze niet aanwezig, maar tijdens het Billie Jean King Cup-duel tegen Spanje waarde de geest van Kiki Bertens nog door de Maaspoorthal in Den Bosch. Zonder de beste Nederlandse tennisster, die vorig jaar een punt achter haar carrière zette, verloor het team van debuterend captain Elise Tamaëla kansloos van een gemankeerd Spanje (4-0). Daardoor liep Nederland deelname aan het lucratieve finaletoernooi eind dit jaar mis.

In de slechts voor de helft gevulde hal in de Brabantse hoofdstad werd pijnlijk duidelijk hoe groot het gat is dat de gestopte Bertens, onlangs moeder geworden en jarenlang de onbetwiste kopvrouw van Nederland, heeft achtergelaten. Als voormalig nummer vier van de wereld was zij de kurk waar het Nederlandse team op dreef. ‘Kiki heeft ons de afgelopen zeven jaar verwend’, aldus Tamaëla, tot vorig jaar coach van Bertens. ‘Maar we moeten ook eerlijk zijn: een nieuwe Kiki gaat in de nabije toekomst niet opstaan.’

Het werpt de vraag op hoe het vrouwentennis in Nederland ervoor staat. Als opvolger van Bertens kon de 31-jarige Arantxa Rus haar rol van kopvrouw niet waarmaken in de landenwedstrijd. De nummer 74 van de wereld verloor haar beide enkelpartijen zonder een set te pakken. En ook de één jaar jongere Lesley Pattinama-Kerkhove (nummer 141 op de WTA-ranking) ging in haar enkelpartij onderuit, waardoor Nederland al snel tegen een onoverbrugbare 3-0 achterstand aankeek.

Het vooruitzicht dat zij op latere leeftijd nog grote stappen gaan zetten, is niet waarschijnlijk, al zag Tamaëla het direct na de afgetekende nederlaag anders. ‘Arantxa is aan haar tweede jeugd begonnen, haar plan is om nog vier of vijf jaar te tennissen. En ook Lesley speelt voorlopig nog.’ Nederland heeft slechts één speelster die tot de wereldtop behoort: dubbelspecialist Demi Schuurs .

Voor het eerst in het team

Tegen Spanje, dat aantrad zonder top tien-speelsters Garbine Muguruza en Paula Badosa, completeerden Arianne Hartono (25) en Suzan Lamens (22) de Nederlandse ploeg. Beide tennissters waren er voor het eerst bij in het team van Tamaëla. In het dubbelspel wist Hartono, die eerder dit jaar op de Australian Open haar debuut maakte op een grandslamtoernooi, samen met Schuurs de Nederlandse eer niet te redden.

In 2016 reikte Nederland aan de hand van Bertens nog tot de laatste vier van de Fed Cup, de voorloper van de Billie Jean King Cup. Nu zal het alle zeilen moeten bijzetten om actief te blijven op het hoogste niveau, zag ook Jacco Eltingh. De technisch directeur liep in de schaduw van Tamaëla een week lang mee met de Nederlandse ploeg. Enerzijds om de debuterend captain te ondersteunen en anderzijds om nieuwelingen Hartono (nummer 166 van de wereld) en Lamens (nummer 182 van de wereld) van dichtbij aan het werk te zien.

Volgens Eltingh hebben beide speelsters de potentie om de top-100 te halen. Tegelijk moest hij concluderen dat het achter Hartono, Lamens en de 22-jarige Eva Vedder (niet opgenomen in Billie Jean Cup Team) goed zoeken is naar tennissters die de stap kunnen zetten de komende jaren. ‘We hebben een aantal talenten tussen de vijftien en zeventien jaar die op internationaal niveau aardig spelen’, aldus de technisch directeur. ‘Maar daartussen zit een gat.’

Ontwikkeling van jonge spelers

Eltingh wijst onder meer op de jaren dat er nauwelijks een jeugdopleiding vanuit de bond was. Talenten trainden bij hun eigen trainers, waardoor de bond moeilijk in kaart kon brengen wie de grootste talenten waren en minder invloed had op de ontwikkeling van de jonge spelers en speelsters. ‘Die regie hebben we sinds drie jaar of vier jaar proberen terug te pakken door de beste jeugd weer twee keer per week op het nationaal trainingscentrum te laten trainen.’

De voormalig dubbelspecialist is van mening dat de opkomst van talenten altijd in golfbewegingen gaat. Goede spelers trekken zich aan elkaar op, zegt hij. ‘Het is belangrijk dat zo’n groep elkaar niet uit het oog verliest of versnipperd raakt, maar elkaar beter maakt. Dan is de kans ook groter dat een van hen in de toekomst gaat verrassen of de stap naar de top-100 wel kan maken.’

In Den Bosch bleken de stugge Spaanse tennissters Sara Sorribes Tormo (nummer 49 van de wereld) en Nuria Parrizas Diaz (nummer 55) een maat te groot voor Nederland. Zij bezorgden Tamaëla, die onlangs Paul Haarhuis als captain opvolgde, een beroerd debuut. De 38-jarige coach zei dat ze ook zichzelf zou evalueren. ‘Ik ga ook aan de meiden vragen wat ze van mij verwachten, of ik dingen anders kan doen.’

Wie weet is er dan ook een rol weggelegd voor Bertens, die er graag bij was geweest in Den Bosch, maar nog niet fit genoeg was na haar bevalling. Tamaëla liet al weten de voormalig kopvrouw er graag bij te hebben in de staf.