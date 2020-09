Zonder besmette directeur Prudhomme trekt de Tourkaravaan verder door Frankrijk

De angst zat er goed in, bij wielrenners, begeleiding en organisatie. Zou er tijdens de Tour de France massaal positief worden getest rond de eerste rustdag? Die angst bleek ongegrond. Wel raakte de koers hét gezicht kwijt, dat van directeur Christian Prudhomme.

De straatjes in het dorpje Le Chateau-d’Oléron stromen dinsdagochtend vol met toeschouwers. Aan de voet van de citadel is een podium opgetrokken. In het haventje druppelen de teambussen met Tourrenners de kade op. Zijn ze er allemaal? Ja, alle 166.

Maar vlak voor de start van de tiende etappe naar het andere schiereiland in het departement Charente Maritime, het Île de Ré, blijkt dat de misschien wel belangrijkste protagonist van de Tour de France ontbreekt. Koersdirecteur Christian Prudhomme (59) zit niet in de rode directiewagen. Hij heeft het coronavirus onder de leden en is uit het circuit gestapt.

De speaker galmt, er zijn dansjes op het podium, een gele wolk trekt vrolijk over de haven. Het lijkt er op het Île d’Oléron op dat de Tour de overwinning op covid-19 viert. Het was even bang afwachten geweest, nadat 841 personen - renners, hun begeleiders en de organisatoren - zondag en maandag op corona waren getest. Nicolas Roche, Ier van Sunweb, vertelt dat deze morgen om kwart over tien de dokter aan zijn kamerdeur klopte. ‘Dan denk je even: o, shit. Maar hij had goed nieuws.’ Zijn resultaat is negatief.

Dissonanten

Dan komen toch de eerste dissonanten door. Een buschauffeur van Quick-Step moet mee voor een hertest – er zou in het lab een fout zijn begaan. Stafleden uit de teams van Ineos, Cofidis, AG2R en Mitchelton-Scott testten positief, ze moeten naar huis.

Het explosieve nieuws over de besmetting komt even na twaalven. Robert Gesink fietst langs, op weg naar de start. ‘Spectaculair, dit. Hij is wel de laatste persoon van wie je het verwacht.’ Christian Prudhomme, directeur van de Société de Tour de France, stond in anderhalve week geleden nog triomferend op het podium van het Grand Départ in Nice, met mondkapje. Kijk, we hebben het geflikt, ondanks alle scepsis over de haalbaarheid van het evenement in een door corona geplaagd land. Hij had het toch gezegd: alleen twee wereldoorlogen hebben de Tour gestopt.

Ironisch genoeg gaat die door, maar zonder hem. Hij gaat volgens de regels een week in quarantaine. ‘Ik zal me gedragen als iedere Franse werknemer en gewoon thuisblijven.’ Francois Lemarchand, voormalig wielrenner en al in dienst van de Amaury Sport Organisation neemt zijn taken over. Prudhomme wil volgende week weer terugkeren. Hij laat weten geen symptomen te hebben en zich goed te voelen. Wel zullen mensen in zijn omgeving worden getest, onder wie premier Jean Castex, die afgelopen zaterdag bij de directeur in de auto zat. Van contact met de renners in hun bubbel zou geen sprake zijn geweest.

Het gezicht

Prudhomme is het gezicht van het grootste wielevenement ter wereld, dikwijls rechtopstaand in het open dak van de Skoda Superb, een geel koord om de hals, het witte overhemd wapperend in de rijwind. In Frankrijk wordt hij vaak herkend. Als hij ergens dineert, wordt onmiddellijk verband gelegd met onderhandelingen over een aankomst- of vertrekplaats. Hij ontkomt er niet aan: er wordt nu eenmaal veel gegeten met lokale bestuurders en notabelen. Voordat hij zich in het gelag begeeft, gaat hij steevast op dieet en vermijdt enkele maanden de wijn.

Hij is de baas van de Tour sinds 2006, toen hij Jean-Marie Leblanc opvolgde, voor wie hij twee jaar als assistent werkte. Zijn liefde voor de wielersport begon toen hij als jochie naar de radio luisterde met Tourverslagen. Renner is hij nooit geworden. Hij studeerde journalistiek in Lille, werkte voor televisiezenders en deed in 2000 samen met de voormalige winnaar Bernard Thévenet verslag van de Tour de France.

Als geen ander beseft hij de uitstraling van de wedstrijd. Zijn adagium: ‘De enige wielerkoers die meer is dan de sport, is de Tour.’ Hij loodste het evenement langs een reeks dopingschandalen, waarvan een deel zich afspeelde voor zijn bewind. In 2007: ‘De Tour is een sterk merk. Welk ander evenement zou na alles wat er is gebeurd kunnen overleven?’

Vernieuwing

Met wisselend succes zwicht hij soms voor de roep om vernieuwing. Er zitten meer kortere etappes in het schema en wat minder ellenlange ritten door oneindige landschappen. Zonder te weten dat het coronavirus zou toeslaan, speculeerde hij twee jaar geleden al op aankomsten bergop waarbij publiek zou worden geweerd. Alleen degenen die bereid waren lopend of fietsend omhoog te gaan, zouden worden toegelaten. Dat zijn de ware fans, volgens hem, niet degenen die azen op prullaria uit de reclamekaravaan. Hij is begin volgende week misschien net op tijd terug om die ambitie waar te maken in de Alpenritten die dan op het programma staan. Nogal wat renners zijn geschrokken van de drukte op de Pyreneeëncols.

De zorgen zijn er nog. In finishplaats Saint-Martin-de-Ré loopt een medewerker van de Tour langs het publiek met een ton desinfecteermiddel op de rug. Hij spuit over de uitgestrekte handen. Maar in het peloton gaat het alweer over andere gevaren. De etappe wordt geplaagd door talrijke valpartijen op de smalle wegen langs de kust. Achter de rug van koersdirecteur ad interim Lemarchand wint de Ier Sam Bennett in zijn derde Tour de France zijn eerste etappe. In de massasprint klopt hij Caleb Ewan en Peter Sagan. Cees Bol komt als achtste over de streep.

Een van de slachtoffers van de valpartijen is de Ier Roche. Hij verliest 10 minuten. De dokter van vanmorgen is weer even bij hem geweest, deze keer met een diagnose die hem als renner vertrouwder voorkomt dan de uitslag van een coronatest: kneuzingen en schaafplekken.