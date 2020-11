Zonder angst ook geen titels, weet allroundkampioen Patrick Roest nu

Patrick Roest (links) gaat op de 10.000 meter de strijd aan met Marwin Talsma. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

In de laatste ronde van de tien kilometer op het NK allround perst Patrick Roest nog een keer de hagelwitte tanden op elkaar. Hij heeft de eerste drie afstanden gewonnen en kan de eerste man sinds Sven Kramer (2008) worden die de allroundtitel verovert door alle vier de afstanden te winnen. Dat lukt niet, ondanks een razendsnelle laatste ronde (28,04). De Fries Marwin Talsma duwt zijn schaats net iets eerder over de finish.

Roest treurt niet lang over de 0,11 seconde waarmee hij de perfecte vierkamp is misgelopen. De drievoudig wereldkampioen allround is vooral blij met zijn eerste nationale allroundtitel. Na zijn tweede plaats in 2017 meldde hij zich driemaal af omdat het toernooi niet goed in zijn programma paste.

Griep Kramer

Vooraf gold Roest als topfavoriet, helemaal toen zijn grootste concurrent Sven Kramer zich vrijdag afmeldde vanwege lichte griepklachten. Hij moest het wel heel bont maken wilde hij geen Nederlands kampioen worden. ‘Ik kan hier alleen maar verliezen’, zei Roest zaterdag, nadat hij al de 500 meter en de 5 kilometer had gewonnen en vast een voorschot op de titel had genomen.

Ondanks de favorietenrol liep Roest niet over van zelfvertrouwen. Drie weken geleden kreeg hij een flinke mentale tik. Toen eindigde de tien kilometer bij het NK afstanden in een deceptie. Na een rappe start stortte Roest volledig in. Met zijn handen moest hij steun zoeken op zijn knieën, zijn rondetijden liepen op naar 32 seconden.

Angst

Dit weekend was het de vijf kilometer die tot ontevredenheid leidde. Roest won de afstand wel, maar in een tijd (6.15,32) die vijf seconden langzamer was dan hij op hoopte. ‘Ik schaats met angst. De tien kilometer van drie weken geleden is in mijn hoofd gaan zitten. Ik dacht tijdens de race te veel aan mijn benen en was bang dat ik weer zou instorten.’

Die kwetsbaarheid lijkt niet te passen bij een drievoudig wereldkampioen, maar ze komt wel overeen met de houding van Roest. Hij beweegt zich door de catacombe van Thialf als een popartiest die al meerdere malen heeft opgetreden in een vol Paradiso en toch nog zenuwachtig is als hij moet zingen in een plaatselijke kroeg. Hij kijkt schuchter uit de ogen, lacht verlegen bij vragen over zijn prestaties en tempert vooral de verwachtingen.

Zenuwen

‘Ik heb altijd wel last gehad van zenuwen’, vertelt Roest. ‘Toen ik voor Jong Oranje reed was ik ook nerveus. Het zal waarschijnlijk nooit weggaan.’ Coach Jac Orie herkent die analyse. ‘Voor een sporter is angst een drijfveer, maar het moet je niet blokkeren. Zodra je helemaal geen angst meer hebt, is het klaar. Dan kun je beter stoppen.’

Volgens Orie is Roest een man van hoge pieken. Daar horen soms ook diepe dalen bij. Daarnaast is het een speciaal seizoen met een lege kalender en juist het rijden van veel wedstrijden zorgt voor vertrouwen in eigen kunnen. ‘Normaal gesproken hebben we rond deze tijd al twee weekenden in Inzell gereden, dan heb je al de tijd gehad om wat ritme op te doen en wat foutjes uit je race te halen.’

Taken

Orie gaf Roest voorafgaand aan de tien kilometer enkele taken mee, waar hij zich op kon focussen zodat er in het hoofd geen ruimte over was voor negatieve gedachten. ‘Wat die taken precies zijn is tussen Patrick en mij’, vertelt Orie lachend. Later legt Roest uit dat zijn coach als tip gaf om te letten ‘op zijn bijhaal’. Roest moest zijn knieën niet te snel naar elkaar toe trekken. Dan verloopt de doorbloeding van de benen beter en treedt de verzuring langzamer op. ‘Ik heb er wel een beetje op kunnen letten, maar ik kon het hoofd toch niet helemaal leeg krijgen’, aldus Roest.

Uiteindelijk won Roest ondanks de zenuwen met grote afstand zijn eerste Nederlandse titel. Nummer twee Marcel Bosker had volgens de datasite van schaatsbond KNSB over het hele toernooi 25 seconden sneller moeten rijden om Roest van zijn eerste titel af te houden, nummer drie Marwin Talsma zelfs 50 seconden.

‘Ik ben blij dat het weer achter de rug is’, zei Roest die in januari bij het EK in Thialf ook zijn laatste allroundtitel kan toevoegen aan zijn palmares. ‘Dat laatste vinkje wil ik graag zetten, maar nu eerst even relaxen en lekker een spelletje spelen op de Playstation.’