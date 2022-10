Zondag besluit Rebellin op de rijpe leeftijd van 51 jaar ermee te kappen

‘Rebellin wil nog koersen tot zijn 42ste.’ Het is een berichtje uit de Gazet van Antwerpen van 18 augustus 2011. Hoe ik er precies terechtkwam weet ik niet meer – het was een kwestie van klikken op link na link – feit is wel dat ik me opeens bewust werd van het parallelle universum waarin Davide Rebellin zijn vleugels had uitgeslagen na het Grote Olympische Ongeluk van Beijing 2008.

In 2011 was Rebellin pas/al 40, hij had net een dopingschorsing uitgezeten van twee jaar; Cera, de tweede generatie echt onvindbare epo. De zilveren medaille van Beijing was hij kwijt.

Rebellin koerste niet door tot zijn 42ste. Heremetijd, hij ging er mee door tot afgelopen weekend. Zondagmiddag sleepte hij nog een dertigste plaats uit de brand in de Veneto Classic. Op de rijpe leeftijd van 51 jaar besloot hij ermee te kappen.

Na het Ongeluk van Beijing wilde geen enkele grote professionele wielerstal hem meer hebben. Het was de tijd dat de grote wielerstallen onder druk van opinie en opportunistische sponsoren hun stallen begonnen uit te mesten. Hypocrisie kreeg een religieuze dimensie: het goede is in elk geval iets minder slecht dan het kwade.

Davide Rebellin, die vóór Beijing 2008 een palmares presenteerde om koud van te worden, stond na Beijing 2008 symbool voor de laatste rotte appel. Zo gaat dat, symbolen zijn even meedogenloos als handig. Hoop is meestal niet fijnzinnig.

Sindsdien sleet hij zijn wielerleven in tweede- en derderangsploegjes. Hij was meer de bejaarde mentor. Desondanks verbaasde hij regelmatig in eersterangskoersen: opa was nog lang niet dood.

Opa definieerde de weg naar succes en geluk als volgt: wie zijn vak liefheeft komt niet om in de opoffering. Wie had het niet kunnen bedenken. Je hoeft er niet eens een vak voor te hebben.

Het blijft voor mij een mysterie hoe Davide Rebellin als wielerbejaarde een niveau bleef aantikken dat als ‘topsport bekwaam’ kan worden aangeduid. Hijzelf gooit het op passie vermenigvuldigd met een sobere levensstijl. Hij beweert zelfs dat zijn geloof in de God van de katholieke kerk een niet onbelangrijke motivatie is geweest door te gaan tot in het oneindige: lijden is lust.

Ik vermoed dat boven op dit alles Davide doorging tot zijn 51ste om aan te tonen dat hij geen slechter mens is dan de rest.

In een vrij recent interview maakte hij nog wel ongegeneerd reclame voor voedingssupplementen van een bepaalde fabrikant die hem ongeveer het eeuwige leven hadden geschonken.

Natuurlijk is Davide nooit een slechter mens geweest dan de rest. Ik zag hem de laatste jaren zwoegen met een lederen masker op. Ik dacht vooral aan zijn hart dat na dertig jaar topwielrennen als een verweerde discobal in zijn borstkas moest hangen.