Zomerspelen blijven zomers toernooi

De Olympische Zomerspelen blijven een zomerevenement. De Japanse organisatie van de uitgestelde Spelen van 2020 heeft dit weekeinde duidelijk gemaakt dat de optie om het evenement in het komende voorjaar te houden geen reële mogelijkheid is. Voorzitter Yoshiro Mori van Tokio 2020 was daar zaterdag duidelijk in.

Uit Japanse mediakringen lekte uit dat gekozen zou zijn voor exact 364 dagen verschuiving. De datums voor de Olympische Zomerspelen en Paralympische Spelen blijven nagenoeg gelijk. De Spelen zijn voorzien voor 23 juli tot 8 augustus 2021; de Paralympische versie van 24 augustus tot 5 september.

De keuze werd nog niet officieel bevestigd door het Internationaal Olympisch Comité noch door Japanse officials. IOC hield het bij monde van woordvoerder Mark Adams op ‘speculatie’.

Vrijdag liet het Australisch IOC-lid John Coates, voorzitter van de coördinatiecommissie van Tokio 2020, al weten dat een verschuiving van de Spelen naar de lente geen kans zou hebben. Hij wees er in een interview met de Japanse krant Yomiuri Shimbun op dat de Spelen in het tijdframe tussen de grote tennistoernooien van Wimbledon en US Open gehouden dienen te worden. Dat biedt ruimte tussen 11 juli en 30 augustus.

Mori van Tokio 2020 wees er met nadruk op dat hij pas eind van deze week inzicht kan bieden in de uiteindelijke keuze. Eerder was er sprake van vier en daarna van drie weken bedenktijd.

De Japanse organisatiechef was om praktische redenen tegen een verschuiving naar het voorjaar. ‘Het is beter om onze nieuwe voorbereidingstijd zo lang mogelijk te houden’, aldus Mori voor de camera van tv-zender NHK. Hij wees op de problematiek van het inhuren van accommodaties, het opnieuw inrichten van olympische kwalificatietoernooien en de nog ongewisse duur van de coronacrisis.

Ook moet er onderhandeld worden over de kosten van het uitstel. De Japanse organisatie meent dat de betrokken 33 internationale sportfederaties een deel van de 2,5 miljard euro extra uitgaven zouden moeten dragen.

Waarin de federaties intussen wel inschikkelijk blijken, is hun opstelling bij het bieden van agendaruimte. De wereldatletiekbond liet al snel weten dat het opschuiven van hun eigen WK, van 2021 naar 2022, een haalbaar doel zal zijn. Voorzitter Sebastian Coe van World Athletics sprak van een interessante opeenvolging van evenementen: OS 2021, WK 2022, WK 2023, OS 2024 (Parijs), WK 2025. Zijn sport zou daarmee het publiek echt gaan bereiken.

De internationale zwembond Fina staat volgens het Nederlandse bestuurslid Erik van Heijningen ook flexibel in de agendering van de eigen WK. De beslissing zal genomen worden, wanneer het ware olympische plan voor 2021 op tafel ligt. Van Heijningen voorziet dat continentale toernooien, zoals de EK, gaan lijden onder de verschuiving van de mondiale evenementen.