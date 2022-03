Zolang de Rus maar betaalt, denken veel clubs en fans. Smerig geld is ook geld

Nadat de grond in Londen hem te heet onder de voeten was geworden en Roman Abramovitsj Chelsea haastig in de verkoop had gedaan, schoot mij een ontmoeting uit 2018 te binnen met een aimabel Engels schrijversechtpaar. Nicci Gerrard en Sean French, samen Nicci French, leidden mij onder meer rond in Highgate Cemetery, een 19de-eeuwse dodenakker in Oost-Londen waar Karl Marx nog steeds op een voetstuk stond, letterlijk.

Later dronken we thee in het ouderlijk huis van French. Toen de huizenmarkt in Londen ter sprake kwam, barstten de schrijvers los in een aanklacht tegen de Russen die met hun ‘gestolen geld’ rijke delen van hun stad hadden overgenomen en de bijnaam Londongrad hadden uitgelokt.

Abramovitsj, de opper-Rus in de stad, werd met name genoemd. De oligarch was volgens Nicci French een crimineel die geld van de armen roofde. Geen mens in Londen had ook maar het flauwste benul hoe hij zijn vermogen van 50 miljard had vergaard, maar nooit had hij zich hoeven verantwoorden. ‘Het is zó schokkend’.

Zo dachten meer mensen erover, maar tot voor kort was Abramovitsj voor velen, supporters van Chelsea in de eerste plaats, een topvent die het Engelse voetbal en Chelski een geweldige impuls gaf – 1,8 miljard sinds 2003 – en verder netjes op de achtergrond bleef. Dat hij tot de inner circle van Poetin behoort, werd pas recent een dingetje.

En de supporters van Chelsea maar juichen. Intussen was scout Piet de Visser dikke maatjes met hem en was er een bromance met Guus Hiddink. Dankzij Abramovitsj mocht Hiddink in 2009 zijn werk als bondscoach van Rusland combineren met Chelsea.

Het AD vroeg hem destijds naar zijn banden met Abramovitsj. Vriendschap is een groot woord, zei Hiddink. De relatie was professioneel en er was veel wederzijds respect. ‘Ik mag hem, Abramovitsj’. Van de clichés die aan Russische miljardairs kleven klopte volgens Hiddink niets. ‘Hij is een liefhebber die het voetbal graag vooruit helpt met zijn geld en visie’.

Net zoals Valeri Oyf, zullen we maar zeggen, ook zo’n Russische voetballiefhebber met geld en visie. Sinds 2018 houdt hij Vitesse financieel overeind. Abramovitsj is een jeugdvriend van hem, ze hebben zakelijke banden. In Arnhem is zijn wil wet.

‘Niemand weet waar zijn miljoenen vandaan komen’, schreef De Gelderlander deze week in een stuk over Oyf, ‘en waarom de Arnhemse club zoveel financiële steun geniet’. Zelfs de krant die Oyf al vier jaar lang volgt, heeft geen idee wat de man beweegt. Net zoals Abramovitsj beschikt Oyf over het vermogen om onzichtbaar te blijven, met behulp van de zetbazen in de directiekantoren van Vitesse.

‘s Lands bekendste Vitesse-supporter, Marcel van Roosmalen, kwam deze week in verzet. Op drie van zijn platformen (columns in het tv-programma Studio Voetbal en NRC Handelsblad en in de podcast Weer een dag) deed hij een oproep om Oyf eruit te knikkeren: ‘Weg met zogenaamde weldoeners. Tyf lekker op’.

In zijn wekelijkse "Korte Corner" is @mvanroosmalen duidelijk over de Russische eigenaar van Vitesse.



“Laat Oyf de club teruggeven aan Arnhem en laat deze oorlog aanleiding zijn om het bezit van voetbalclubs te verbieden. Weg met zogenaamde weldoeners. Tyf lekker op.” pic.twitter.com/prjdjomII6 — NOS Sport (@NOSsport) 27 februari 2022

Oei. Vanwege de lijn Oyf/Abramovitsj/Poetin leek een opstand in Arnhem kansrijk, maar het tegendeel was het geval, blijkens reacties op Twitter. Van Roosmalen was een sneue deuger, een verrader en populist die de club besmeurt en weigert in te zien dat Oyf een prima Rus is die het beste met Vitesse voorheeft en niks met die hele Poetin te maken heeft.

Dat laatste valt nog te bezien. In een stuk over de vlucht van Abramovitsj haalde het AD Misha Glenny aan. De schrijver van McMafia is een gelouterde Engelse onderzoeksjournalist die zich specialiseerde in de georganiseerde misdaad na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het is volgens Glenny zo goed als onmogelijk om in het buitenland over onmetelijke rijkdom te beschikken zonder goedkeuring van het Kremlin.

Vitesse kan het allemaal niks schelen, zolang de Rus maar betaalt. Ook smerig geld is geld.